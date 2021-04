Gifhorn

Der Impfstoff ist in der zugesagten Menge angekommen, die Impfbereitschaft bei den Patienten enorm: Diese erste Zwischenbilanz ziehen Hausärzte nach den ersten Corona-Impftagen in ihren Praxen. Sie rufen die Patienten weiterhin auf, vorläufig nicht von sich aus auf die Praxen zuzukommen.

„Es hat mit der Apotheke und der Lieferung genauso geklappt, wie es angesagt wurde“, freut sich Hausarzt Dr. Ernst Backer aus Gifhorn. 42 Impfdosen hatte er für diese Woche bestellt, sie seien am Dienstag gekommen. So konnte die Praxis am Mittwochvormittag durchstarten. 18 Patienten standen an jenem Tag auf dem Plan.

Impfstoff gegen Corona: In den Hausarztpraxen im Kreis Gifhorn kommt in den ersten beiden Wochen exklusiv das Mittel von BiontechPfizer zum Einsatz. Quelle: Friso Gentsch dpa Archiv

Aufnahme, kurzes Arztgespräch, impfen und Impfausweis zurück geben: Dafür hatten Backer und sein Team zunächst zehn Minuten einkalkuliert – die Beobachtungsphase von einer Viertelstunde nach dem Impfen nicht eingerechnet. Doch das Prozedere sei sogar schneller abgelaufen. Backers Fazit: Ein Fünf-Minuten-Takt scheint umsetzbar zu sein.

In der Praxis von Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, kamen in dieser Woche sogar 48 Impfdosen an. Dafür erwartet er in der kommenden Woche nur 36, Backer sind dagegen 54 zugesagt. Beide haben Gemeinschaftspraxen mit Kolleginnen und Kollegen. Es gebe aber auch Praxen, die weniger Impfdosen bekämen, so Ehlers. Manche kleinere Praxen, etwa auf dem Dorf, müssten mit rund 20 Dosen auskommen. Die Praxis von Dr. Carsten Gieseking in Müden hat für diese Woche und für kommende jeweils 35 Dosen, wie es dort hieß.

„Das Telefon hat nicht stillgestanden“, so eine Mitarbeiterin in Giesekings Gemeinschafts-Praxis am Weidenweg in Müden. Auch Ehlers berichtet von „ganz viel Diskussionen. Aber es hätte schlimmer kommen können.“ Viele Patienten hätten den Aufruf beherzigt, sich zunächst nicht von sich aus zu melden, weil in den ersten Wochen die Praxen eine vorher festgelegte Liste abarbeiten. Dennoch gebe es jeden Tag Telefonanrufe wegen Corona. „Die Impfbereitschaft ist extrem hoch.“

Impftermin beim Hausarzt: So geht’s Die Arztpraxen wollen wegen der großen Nachfrage nach Corona-Impfungen nicht überrannt werden und müssen sich auch an die Priorisierung halten. Deshalb gilt: Die Praxis wendet sich an die Patienten. In den ersten beiden Wochen soll und muss kein Patient von sich aus tätig werden, sagt Dr. Ernst Backer. Nicht spontan zur Praxis kommen, nicht anrufen und damit die Leitungen blockieren: Das ist die Botschaft von Backer. Er hält einen Schnellhefter mit der Liste der Prioritäts-Kandidaten hoch, die seine Praxis im Vorfeld ausgearbeitet hat: „Damit ist mindestens die erste Woche ausgebucht.“

„Wir können auf AstraZenica nicht verzichten“

Ganz viele Gespräche drehten sich aber auch um einen bestimmten Impfstoff, der in den Arztpraxen jedoch jetzt noch nicht zum Einsatz kommt. „Wir können auf AstraZeneca nicht verzichten“, sagt Ehlers. Er geht davon aus, dass ein Hausarzt seinem Patienten erklären kann, ob dieses Mittel für ihn geeignet sei.

Ärzte rechnen mit mehr Impfstoff in den kommenden Wochen

Einen weiteren Engpass durch einen angeblichen Impfstoff-Lieferausfall beim Hersteller Moderna – dieser hat das inzwischen dementiert – sehen Ehlers und Backer nicht. Für die dritte Impf-Woche werde er deutlich mehr Impfstoff bestellen als die bislang 50 Dosen, kündigt Ehlers an. „Wir wollen mal gucken, wie weit die Wünsche dann auch erfüllt werden.“ Auch Backer rechnet mit einer Steigerung. In der dritten Woche sollen die Apotheken auch AstraZeneca an die Praxen ausliefern. „Ich bin zuversichtlich, dass mehr kommt.“

Von Dirk Reitmeister