Warum der ASV Gifhorn den Waldsee sperren musste

Gifhorn

Angeln ja, aber bitte nicht am Vereinsgewässer: Der Vorstand vom Angler-Sportverein Gifhorn musste den Waldsee wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August sperren. „Voraussichtlich“, sagt die neue Vorsitzende Angelika Flohr-Schild. „Wenn sich Regelungen ändern, öffnen wir natürlich gerne auch früher wieder.“ Jedenfalls, das betont die Finanzchefin des Vereins Kerstin Naß, kann von einem geplanten Verkauf des Sees keine Rede sein. „Das Gerücht macht leider zurzeit die Runde“, erklärt Angelika Flohr-Schild, „aber da ist nichts dran.“

Bei Ausbruch der Pandemie musste der Verein den See sperren. „Die Corona-Vorschriften besagen, dass sich auch auf einem Freigelände nur eine bestimmte Anzahl von Personen pro Quadratmeter aufhalten darf“, sagt Kerstin Naß. „Das können wir gar nicht kontrollieren, da bräuchten wir eine 24-Stunden-Kontrolle jeden Tag“, ergänzt Angelika Flohr-Schild. „Das ist nicht leistbar.“ Also musste der Verein schweren Herzens das Gelände und den See sperren.

Anzeige

Abstand ist wichtig

„Wir sind aber in engem Kontakt mit dem Ordnungsamt – und sobald es neue Regelungen gibt, dass wir wieder aufmachen dürfen, tun wir das auch“, betont die Vorsitzende, die erst im Februar das Amt übernommen hat, ebenso wie ihr Stellvertreter Siegbert Beyes, der für Umwelt- und Naturschutz im Verein verantwortlich ist. Der hat vom Ordnungsamt die Information bekommen, dass an öffentlichen Gewässern jeder Inhaber eines Angelscheins angeln darf, wenn er die vorgeschriebenen Abstände einhält.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Dem Verein drohen hohe Strafen, sollte sich herausstellen, dass er die Auflagen nicht einhält und sich zu viele Angler am Waldsee treffen: 150 Euro pro Person, 1500 Euro für den Verein – diese Zahlen hat Beyes aus dem Ordnungsamt mitgebracht. Nicht alle der rund 750 Vereinsmitglieder zwischen drei und gut 90 Jahren haben Verständnis für die strikten Auflagen, „aber sie müssen es jetzt so akzeptieren wie es ist“, sagt Angelika Flohr-Schild. Sie betont: „Angeln ist in der aktuellen Krise eine gute Beschäftigung – das macht Spaß, man ist an der frischen Luft. Aber bitte nur an öffentlichen Gewässern.“ Und „glücklicherweise hat der ASV Gifhorn ausreichend Gewässer, damit jeder Angler seinen Platz finden kann“.

Kaltstart für den Vorstand

Der im Februar neu gewählte Vorstand, zu dem außer Angelika Flohr-Schild, Siegbert Beyes und Kerstin Naß auch Michael Naß als Schriftführer sowie Markus Wiese gehören, hatte kaum Zeit, sich einzuarbeiten, als Corona die Welt auf den Kopf stellte. „Aber wir haben unsere Arbeit per Telefon und manchmal auch bei Treffen zu zweit oder im Freien mit dem nötigen Abstand erledigt“, berichtet Angelika Flohr-Schild von einem trotzdem gelungenen Start.

Mehr über den ASV:

Von Christina Rudert