Stadthalle gibt neue Termine bekannt

Die aktuelle Gesundheitslage beeinflusst auch das Programm in der Stadthalle Gifhorn. Viele Veranstaltungen müssen verschoben werden oder sind gänzlich abgesagt. Das Team der Stadthalle ist darum bemüht, schnellstmöglich Ersatztermine nennen und voraussichtlich am Freitag, 24. April, den normalen Betrieb wieder aufnehmen zu können. „Die vergangenen zwei Wochen waren für uns alle zweifellos außergewöhnlich. Die Stadthalle hat Theatervorstellungen und andere Veranstaltungen in einem Umfang absagen oder verschieben müssen, der so in dieser Tragweite noch nie vorkam“, stellt Stadthallen-Geschäftsführerin Dagmar Marcks-Lübberink fest.

Die neuen Termine

Für fast alle Eigenveranstaltungen gibt es Ersatztermine: Die für Samstag, 21. März geplante Show „Glanz auf dem Vulkan“ wird auf Freitag, 11. September verschoben. Der Tanztee „Tanzen im Takt“ findet voraussichtlich am Sonntag, 26. April, das nächste Mal statt. Das Schauspiel „Die Wanderhure“, das für Samstag, 28. März, geplant war, wird ebenfalls verschoben. Neuer Termin ist Mittwoch, 28. Oktober um 20 Uhr im Theatersaal mit einem Einführungsgespräch durch das Kreativteam um 19.15 Uhr im Konferenzraum 1. Für Sonntag, 29. März, war auf der Studiobühne in der Stadthalle das Theater „Dreimal König“ für Familien und Kinder geplant. Dieses wird auf Sonntag, 13. September verschoben. Auch das „Festival der Travestie – Maria Crohn & Friends“ wird aufgrund der aktuellen Lage verlegt. Ursprünglich war es für Freitag, 3. April geplant, findet nun aber am Freitag, 28. August statt. Da das bundesweite Veranstaltungsverbot voraussichtlich noch bis Sonntag, 19. April anhält wird die für Samstag, 18. April geplante Operette „Zauber der Operette – eine Wiener Operetten Revue“ auf Montag, 26. Oktober verschoben.

So geht’s mit den Tickets

Alle verlegten Events finden zur ursprünglich geplanten Uhrzeit statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit und können am neuen Termin eingelöst werden. Wer am Ersatztermin verhindert ist, kann das Ticket kostenlos umtauschen für eine andere Vorstellung oder sich einen Ticket-Gutschein ausstellen lassen. Die Gutscheine gelten zeitlich unbefristet, also auch in der Spielzeit 2020/2021, und sie sind übertragbar. Sobald die Konzertkasse im Haus der Aller-Zeitung wieder geöffnet ist, können die Tickets hier umgetauscht werden. Die Gutscheine stellt die Stadthalle selber aus, die Karten müssen dafür bis 15. August geschickt werden an die Stadthalle Gifhorn GmbH, Frau Schrader, Schützenplatz 2, 38518 Gifhorn.

Theaterfrühstück im Juni

Und auch das Theaterfrühstück wird verschoben – der Termin am Freitag, 24. April, entfällt ersatzlos, der Termin am Samstag, 25. April, wird auf Samstag, 27. Juni, verschoben, und der Termin am Sonntag, 26. April, auf Sonntag, 28. Juni. Karten für Samstag und Sonntag bleiben gültig, Karten für Freitag können entweder in der Konzertkasse der AZ umgetauscht werden für Samstag oder Sonntag oder dort auch erstattet werden, sobald wieder geöffnet ist.

Ersatzlos abgesagt sind die beiden Aufführungen von „Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt“ am Sonntag, 22. März um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Auch dafür können sich Karteninhaber bis spätestens 15. August von der Stadthalle einen Ticket-Gutschein ausstellen lassen.

So geht es weiter

Die elfköpfige Mannschaft der Stadthalle denkt vorwärts und packt kräftig an solange das Haus geschlossen bleiben muss. Während die Techniker in Zweiergruppen und mit gebotenem Abstand zueinander die Liste der Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten abarbeiten, managen die drei Verwaltungsmitarbeiterinnen vom Homeoffice aus alle Besucheranfragen, Terminverschiebungen, Belange von externen Veranstaltern und halten die Öffentlichkeit via Webseite, Facebook und Newsletter auf dem Laufenden. „Wir vertrauen darauf, dass möglichst viele Abonnentinnen und Abonnenten die Ersatztermine annehmen werden“, erklärt Kulturmanagerin Stefanie Schrader. Denn Ersatztermine helfen, die Existenzen der Künstler zu sichern.

