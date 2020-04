Rat der Stadt Gifhorn: So läuft jetzt die Politik im Corona-Krisenmodus

Gifhorn

Die jüngste Sitzung des Gifhorner Rats wird in die Geschichte der Stadt eingehen. Wegen der Ansteckungsgefahr fand sie unter erheblichen Auflagen und Maßnahmen statt. Eines der wichtigen Themen, weshalb sich die Kommunalpolitiker überhaupt mit Abstand zusammen gesetzt hatten, war auch die weitere politische Arbeit in so einem Krisenmodus.

Die Stadt Gifhorn hat erhebliche Vorkehrungen getroffen, damit die öffentliche Sitzung des Rats während der Pandemie ansteckungsfrei über die Bühne geht. Die Sitzung fand nicht wie üblich im Ratssaal statt, sondern im Großen Saal der Stadthalle. Dort gab es genug Platz für die Ratsmitglieder und Verwaltungsvertreter – sie saßen einzeln an Zweiertischen – und Zuschauer, die auf Stühlen mit zwei Meter Abstand zueinander dabei waren. Obwohl der Große Saal seinem Namen gerecht wird, war die Teilnehmerzahl beschränkt. 35 Zuschauer mussten sich am Tag vorher eine Eintrittskarte sichern, der Rat war nur zur Hälfte vertreten – unter Wahrung der Kräfteverhältnisse bei den Fraktionen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

Es gab noch weitere Vorsichtsmaßnahmen. Darunter die Temperaturmessung bei den Teilnehmern. Die meisten trugen Mundschutzmasken. Und eine Reinigungskraft desinfizierte nach jeder Rednerin und jedem Redner das Mikrofon und das Pult.

Angesichts solchen Aufwandes will die Stadt die kommunalpolitische Arbeit auf das dringend nötigste Minimum runter fahren bis Ende Juni. Dem gab der Rat nun seinen Segen. Der achtköpfige nicht öffentliche Verwaltungsausschuss soll weiterhin im erforderlichen Umfang tagen. Die Ortsräte und der Rat nur in ganz dringenden Fällen. Mit Ausnahme einer Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen sollen die Fachausschüsse dagegen komplett pausieren.

AfD-Antrag abgeschmettert

Ein abgeschmetterter Eilantrag der AfD zum Krisenmodus der Politik – unter anderem mit Fragen zur Vertretung beim Bürgermeister oder zur Ladungsfrist für den Verwaltungsausschuss – brachte unter anderem Bürgermeister Matthias Nerlich auf die Palme. „Ihr Handeln besteht darin, zu beantragen, was längst geregelt oder rechtlich gar nicht möglich ist“, kommentierte er die Bemerkung von Stefan Marzischewski-Drewes, die AfD sei die einzige agierende Partei. Beispiel: Hätte die AfD sich auf kurzem Dienstweg vorab im Rathaus erkundigt, hätte sie erfahren können, dass beim Verwaltungsausschuss jetzt – und auch schon vor Corona – sogar eine 24-Stunden-Ladungsfrist möglich ist. Dann hätte sich ihr Antrag, die Möglichkeit einer Drei-Tages-Ladungsfrist für ein möglichst schnelles Handeln zu schaffen, von vornherein erübrigt.

Von Dirk Reitmeister