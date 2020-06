Die Vereine dürfen nach und nach in die Sporthallen zurück

Gifhorn

Seit dem 25. Mai erlaubt das Land Niedersachsen die Rückkehr der Sportler in die Hallen. Landkreis Gifhorn, Stadt Gifhorn und die Sportvereine haben sich Zeit genommen und sich abgestimmt, um Hygienekonzepte für die Nutzung der Hallen möglichst detailgetreu auszuarbeiten und so das Risiko einer Corona-Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren. Zurzeit sind die Vereine in Einzelabsprachen mit den Eigentümern der Halle, um die Konzepte zu überprüfen und Details zu klären.

Voraussetzung zur Hallen-Nutzung, das hatte das Land so definiert, waren stimmige Rahmenbedingungen. „Und dann entscheidet der zuständige Träger der Halle über die Nutzung“, benennt Karsten Kreutzberg, Fachbereichsleiter Schule und Sport beim Landkreis, den Ablauf. Zu diesen Rahmenbedingungen gehört zum Beispiel, dass die Halle gut gelüftet werden kann, „das ist aber von Halle zu Halle verschieden“.

Anzeige

Verantwortung nicht abwälzen

Mittlerweile haben die Sportvereine ihre Wünsche nach Hallenzeiten bekannt gegeben und Hygienekonzepte vorgelegt. Trotzdem ist eine Abstimmung zwischen Vereinen und Hallenträgern notwendig: „Wir können nicht die Verantwortung auf die Vereine beziehungsweise die Übungsleiter abwälzen“, erklärt Kreutzberg. Entsprechend müsse die Feinabstimmung der Vereine je nach Halle mit Stadt oder Landkreis erfolgen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das macht die Stadt gerade. Sprecherin Annette Siemer weist darauf hin, dass eine Unterweisung des Vereins durch die Stadt zwingend erforderlich ist, damit der Verein die Halle nutzen kann. Außerdem müssen die Vereine dafür sorgen, dass mit Hilfe von Multiplikatoren das Hygienekonzept auch umgesetzt wird. „Auf diesem Weg will die Stadt mögliche Gesundheitsrisiken so gut es geht minimieren.“

Es gab ein Treffen der Stadt mit allen Vereinen, die auf die Nutzung einer Halle angewiesen sind. Die Vereine haben im Anschluss ihren Bedarf an Hallenzeiten mitgeteilt und ihre Konzepte vorgestellt, und aktuell werden die Vereine einzeln unterwiesen: In der Sporthalle am II. Koppelweg wollen Badmintonverein und SV Gifhorn aktiv werden, die von ihnen beantragten Zeiten stehen zur Verfügung. Der SSV Kästorf und Gamsen will am Sportzentrum Nord verschiedene Sportarten trainieren, der Fußfederballverein wird die Sporthalle der Albert-Schweitzer-Schule nutzen, ebenso eine Gymnastikgruppe des MTV Gifhorn. Und dann folgt noch die Unterweisung des MTV für die Sporthalle Flutmulde, die bis zum Sanierungsbeginn genutzt werden kann.

Unterweisung steht noch aus

Die SV Gifhorn hat außerdem Bedarf für die Sporthalle Bleiche angemeldet, der Tischtennisverein und die Handballsparte des MTV Gifhorn möchten die Halle der IGS Gifhorn nutzen. Für diese drei Anfragen steht die Unterweisung durch Stadt und Schulsanierung GmbH des Landkreises noch aus.

Wichtig für die Nutzung der Hallen ist, dass nach jedem Nutzer gelüftet und gereinigt werden muss. Und die Vereine haben dafür Sorge zu tragen, dass die Sportler, die die Halle verlassen, nicht denjenigen begegnen, die die Halle als nächstes nutzen. Für den Schulsport gibt es noch ein anderes Problem: „Die Hallen werden von den Schulen ja durchaus genutzt, zum Beispiel für die Abiturprüfungen in der IGS Sassenburg und der BBS II, oder als Ausweichflächen, weil die Schulen mehr Platz benötigen“, sagt Kreutzberg. „Am OHG gibt es außerdem Bauarbeiten in der Sporthalle.“ Ziel sei ohnehin im Moment, so viele Sportangebote wie möglich ins Freie zu verlegen.

Lesen Sie auch:

Von Christina Rudert