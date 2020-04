Corona-Ostern in Gifhorn: Youtube statt Gottesdienst

Gifhorn

Ausgerechnet Ostern: Das für Christen wichtigste Fest wird es wegen Corona in gewohnter Form nicht geben können. Kurz vor seinem Ruhestand steht Pastoralreferent Martin Wrasmann vor einem nie zuvor erlebten Dilemma. Die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern sei für ihn „viel ergreifender als Weihnachten.“ Aber Wrasmann wäre nicht Wrasmann, wenn er nicht auch in solchen Zeiten kreative Lösungen suchen und finden würde, um Gläubigen rund um die Feiertage gerecht zu werden. Gemeinsam mit dem Kirchenkreis ist unter anderem eine ökumenische Aktion geplant.

Kreuzweg in kleinem Stil auf den Friedhof

Karfreitag ohne großen Kreuzweg durch die Stadt – die Alternative ist gefunden. Auf dem evangelischen Friedhof gibt es einen Kreuzweg mit sieben Stationen, den jeder alleine begehen kann. Gemeinsam mit Superintendentin Sylvia Pfannschmidt zeichnet Wrasmann eine österliche Andacht auf, die Bernd Riechers von den Videoaktiven für den Youtube-Kanal „Kirchenkreis Gifhorn“ aufbereitet und vermutlich am Sonntagmorgen freischaltet. Auch das gemeinsame Läuten der Kirchenglocken am Ostersonntag um 10.15 Uhr ist geplant.

Anzeige

Viele Angebote im Internet

Das Internet muss den Kirchgang ersetzen. St. Altfrid bietet auf der Homepage den österlichen Sonntagsgruß von Pastor Thomas Hoffmann, Internet-Exerzitien und einen Newsletter für Familien. Zu finden unter www.st-altfrid-gifhorn.de.

Auch an Senioren ist gedacht

Österlich geweihte Kerzen gibt es von 10 bis 16 Uhr auf dem Kirchenvorplatz. Vergessen werden in St. Altfrid nicht die älteren Gemeindemitglieder, die nicht oder kaum moderne Medien nutzen. Sie erhalten einen schriftlichen Ostergruß. Wer nicht mehr so mobil ist, kann sich von den Pfadfindern eine Osterkerze bringen lassen.

Gemeinden haben viele Ideen

„Den Kirchen ist mit der Corona-Isolation ins Herzstück des Glaubens eingegriffen worden. Als Gemeinschaft Karfreitag und Ostern feiern, in den Kirchen beten, Abendmahl feiern, die Osterkerze anzünden und die Orgel erklingen lassen, das ist in diesem Jahr nicht möglich“, ist auch beim Kirchenkreis Gifhorn das Bedauern über die Umstände groß. Aber die Gemeinden haben sich eine Menge einfallen lassen, wie trotzdem Ostern gefeiert werden kann.

Flyer und Osterspaziergang

„ Ostern findet statt – nur anders“, so betitelt die Kirchengemeinde in Calberlah ihre Aktion. Ostersonntag ist dort die Osterkerze im Windfang angezündet. Es wird mit Informationsblättern eingeladen, einen österlichen Spaziergang durch Calberlah zu gehen. Einige Gemeinden schicken ihren Gemeindegliedern Grüße und österliche Gedanken auf einem Faltblatt ins Haus. Andere legen Flyer mit Texten und Gebeten vor ihrer Kirche aus.

Moderne Technik eröffnet neue Wege

Die Digitalisierung hat auch die kirchliche Kommunikation in den letzten drei Wochen mächtig vorangetrieben. Eingesprochene Andachten auf der Webseite der Kirchengemeinde wie in Meine oder der Paulus-Gemeinde in Gifhorn, Filmsequenzen der Osternacht auf YouTube von der Epiphanias-Gemeinde oder Streaming-Gottesdienste aus der Petri-Gemeinde in Müden beteiligen die Menschen an einer Liturgie zu Karfreitag und Ostern. Pastorin Angelika Meyerdierks hat eine kleine Abendmahlfeier für zu Hause vorbereitet, die auf der Internetseite des Kirchenkreises zu finden ist.

Die Gemeinde in Groß Schwülper entzündet seit zwei Wochen jeden Abend um 19 Uhr Kerzenlicht in den Fenstern der Häuser. Zu Ostern lädt sie die Menschen ein, um 5.30 Uhr, die Zeit der Osterliturgie, Kerzen zu entzünden.

Von Andrea Posselt