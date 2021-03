Gifhorn

Unvorbereitet traf Corona die Kirchengemeinden zu Ostern im vergangenen Jahr, in diesem Jahr planten sie schon seit Wochen zweigleisig. Die evangelischen Kirchengemeinden im Kirchenkreis Gifhorn haben sich nun festgelegt, in welchen Corona-konformen Formaten Ostern begangen wird, die katholische Kirche trifft die Entscheidung am Mittwochabend.

Kirchenkreis Gifhorn sieht sich gut aufgestellt

Dank rechtzeitiger Planung habe man sich gut aufgestellt für die Feiertage, sagt Superintendentin Sylvia Pfannschmidt. „In diesen belastenden Tagen findet die Botschaft von der Hoffnung, die auch noch im Tod trägt, auf unterschiedliche Weise Gehör.“

Das Konzept: Nur in einigen größeren Kirchen wie St. Nicolai und Epiphanias in Gifhorn, Thomaskirche Neudorf-Platendorf und Leiferde werden Präsenzgottesdienste unter den bewährten Hygieneregeln gefeiert. Die Zahl der Gottesdienste sei stark reduziert worden, ebenso die zugelassene Anzahl von Gottesdienstbesuchenden. St. Nicolai Gifhorn bietet Gründonnerstag einen kurzen Impuls in der Kirche an und verteilt ein Abendmahl to go.

Auch den Gottesdienst to go gibt es

Auch Karfreitag und Ostersonntag werden dort zeitlich verkürzte Gottesdienste angeboten, zu denen man sich im Online-Portal anmelden muss. In Meinersen wird der Gottesdienst live gestreamt und in der Martin-Luther-Gemeinde nach draußen verlagert. In Calberlah liegen Gottesdienste to go in einer Box an der Kirche bereit.

Die Mehrheit der Kirchengemeinden bietet Alternativen an in Form von digitalen Gottesdiensten wie etwa ein digitales Abendmahl in Isenbüttel am Gründonnerstagabend oder ein Zoom-Gottesdienst mit der Superintendentin am Ostermontag um 10 Uhr.

Mehrere Kreuzwege im Angebot

Kreuzwege auf dem St. Nicolai-Friedhof in Gifhorn oder in Meinersen, Osterwege in Leiferde, Groß Schwülper, Didderse, Päse, Essenrode und Gifhorn können selbständig zeitunabhängig begangen werden, sodass Kontakte und Begegnungen reduziert werden.

Die genauen Informationen, Verbindungslinks und die Möglichkeiten der Anmeldung gibt es auf der Homepage des Kirchenkreises: https://www.kirche-gifhorn.de oder den Homepages der einzelnen Kirchengemeinden.

Auch andere Religionsgemeinschaften stehen vor der Entscheidung, wie sie sich für die Osterfeiertage aufstellen. Die Gifhorner Kirche im Brauhaus lädt für die Osterfeiertage zu Präsenzgottesdiensten ein, aber eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich, ebenso die Einhaltung der Hygieneregeln. Die Friedenskirche am Brandweg lädt zum virtuellen Kreuzweg am Karfreitag ein, der Ostergottesdienst wird – frei zugänglich für jedermann – live per Zoom übertragen, den Zugangslink gibt es auf der Homepage.

Von Andrea Posselt