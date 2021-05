Ein Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie sind die Schnelltests, mit denen sich Bürgerinnen und Bürger einmal wöchentlich kostenlos testen lassen können. Hier eine Übersicht der Zentren.

Im Ratsweinkeller in Gifhorn betreibt der Anbieter Dein Corona Testzentrum das Testzentrum täglich von 9 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung unter www.DeinCoronaTestzentrum.de erbeten. Das Ergebnis gibt es aufs Smartphone, per E-Mail oder als Papierzettel. Getestet werden Personen ab sechs Jahren (sechs bis zwölf Jahre per Rachenabstrich). Hier sind auch gegen Bezahlung Antigen-Schnelltests und Antikörpertests möglich.

Im Mehrgenerationenhaus im Georgshof in Gifhorn ist die Diakonie dienstags von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 und von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 14.30 Uhr tätig. Terminvereinbarung montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11. Das Ergebnis gibt es derzeit auf Zetteln, ab der ersten Maihälfte soll die App PassGo genutzt werden können. Getestet werden Personen jeden Alters, auch Babys.

Quasi im Vorbeigehen gibt es Tests auf dem Lidl-Parkplatz in Gifhorn an der Braunschweiger Straße. Termine sind vorerst montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr möglich, Terminvereinbarung unter www.buergertest.ecocare.center. Das Ergebnis gibt es in digitaler Form. Betreiber ist Ecolog Deutschland.

Auf dem Betriebsgelände von Taxi Hoffmann, Nordhoffstraße in Gifhorn, gibt es ein Drive-In-Testzentrum. Termine sind vorerst montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr möglich. Schnelltests sind aktuell ohne Terminvereinbarung möglich. Geplant ist, die Terminvereinbarung über die App PassGo zu koordinieren. Das Testergebnis gibt es per Smartphone. Einchecken im Drive-In mit der PassGo App ist bereits möglich. Betreiber ist die Firma Andreas Bössel Medical Training.

Ein weiteres Drive-In-Testzentrum gibt es auf dem Parkplatz am Gifhorner Mühlenmuseum: Es ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Terminbuchungen sind unter www.schnelltest-gf.de notwendig. Das Testergebnis gibt es online über einen QR-Code. Anbieter ist Blome & Pillardy aus Braunschweig.

Ganz neu ab 3. Mai ist das Testzentrum des DRK im Gifhorner Friedrich-Ackmann-Haus, Am Wasserturm 7. Getestet wird montags bis freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 8.30 bis 13 Uhr. Termine gibt es unter www.drk-gifhorn.de oder Tel. (05371) 80 40. Das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel.

Das Helios Klinikum Wittingen bietet Schnelltests montags bis samstags von 10 bis 14 Uhr sowie mittwochs von 10 bis 16 Uhr an. Terminvereinbarung unter Tel. (0 58 31) 220 notwendig. Getestet werden Personen ab sechs Jahren, das Ergebnis gibt es auf einem Zettel.

Das Testzentrum Ehra im Schützenheim ist montags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 67 718 und unter www.schnelltest-gifhorn.de. Es werden auch Kinder getestet, das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Anbieter ist das Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg.

Ein Testzentrum der Dachstiftung Diakonie ist in der Turnhalle der Oberschule Wesendorf eingerichtet. Terminvereinbarung montags bis freitags zwischen 11 und 14 Uhr unter Tel. (0 53 71) 61 95 12 11. Das Ergebnis gibt es derzeit auf Zetteln, ab der ersten Maihälfte soll die App PassGo genutzt werden können. Getestet werden Personen jeden Alters, auch Babys.

Das Testzentrum in der Turnhalle der Meiner Grundschule am Zellberg ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet sowie samstags von 10 bis 16 Uhr. Anmeldungen unter Tel. (0 172) 53 80 560 oder www.coronaschnelltest-meine.de. Anbieter ist Medical Trade BS UG, dort ist auch ein kostenpflichtiger PCR-Test möglich, dessen Ergebnis per Mail übermittelt wird. Das Ergebnis des kostenlosen Schnelltests liegt 15 bis 30 Minuten nach Testung schriftlich vor.

Im Schützenhaus in Steimke wird dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr getestet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 67 718 und unter www.schnelltest-gifhorn.de. Es werden auch Kinder getestet, das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Anbieter ist das Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg.

Mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr wird im Kulturzentrum Meinersen getestet. Betreiber ist das DRK, Termine können unter www.drk-gifhorn.de sowie unter Tel. (05371) 80 40 vereinbart werden. Das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel.

Das DRK testet in der Bürgerbegegnungsstätte in der Hauptstraße Westerbeck montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr. Termine gibt es unter www.drk-gifhorn.de oder Tel. (05371) 80 40. Das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel.

Bei Roth Feierwerk in Isenbüttel, Gehrenkamp 1A im Gewerbegebiet, wird montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 15 Uhr getestet. Terminvereinbarung ausschließlich unter www.corona-testzentrum-isenbuettel.de. Das Ergebnis gibt es per Mail oder als Zettel.

In der Okerhalle Groß Schwülper betreibt die Gemeinsam für Braunschweig GbR ein Testzentrum. Das öffnet montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr. Terminvereinbarung ausschließlich unter www.braunschweig-testet.de. Das Ergebnis wird per E-Mail übermittelt.

Im UnserAllerOrt in Weyhausen, Neue Straße 12, wird montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr getestet. Termine unter Tel. (0 53 61) 37 67 718 und unter www.schnelltest-gifhorn.de. Es werden auch Kinder getestet, das Ergebnis gibt es per App PassGo oder als Zettel. Anbieter ist das Corona Schnelltest-Zentrum Wolfsburg.

Für alle Testzentren gilt: Grundsätzlich sollten Termine vereinbart werden, in vielen Zentren sind auch Tests ohne Termin möglich, wenn es das Kundenaufkommen zulässt. Es ist ein gültiger Ausweis mitzubringen. Minderjährige, die einen Test machen lassen wollen, benötigen das schriftliche Einverständnis eines Erziehungsberechtigten. Testen lassen können sich alle Bürgerinnen und Bürger ohne Symptome.

Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, muss sich der oder die Getestete sofort in häusliche Quarantäne begeben und den Hausarzt kontaktieren. Das Ergebnis des positiven Schnelltests wird an das Gesundheitsamt weiter gegeben und dort aufbewahrt, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt.

Bürgertests sind darüber hinaus weiterhin in Arztpraxen und Apotheken möglich.