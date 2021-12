Gifhorn

Keine Einlasskontrolle mehr vor dem Eingang, und der Zutritt ist wieder für alle möglich: Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat am Donnerstagnachmittag die 2G-Regelung für den Einzelhandel in Niedersachsen und damit in Gifhorn gekippt. Gerade sind die einheitlichen Bändchen für eine leichtere Kontrolle eingetroffen, schon werden sie nicht mehr gebraucht. Die Gifhorner Kaufleute können ihr Glück noch gar nicht fassen.

„Das freut uns natürlich“, sagt Udo von Ey von der City-Gemeinschaft Gifhorn am Donnerstagabend kurz nach dem Urteil in Lüneburg. Er nehme das Virus ernst, und es müsse auch dringend an der Ausbreitung gehindert werden. Doch der stationäre Handel sei kein Pandemietreiber. Das Oberlandesgericht habe offenbar die Ungleichbehandlung zwischen Supermarkt, Drogerie und Co. auf der einen und Mode-, Spielwaren- und weiteren Fachhandel auf der anderen Seite erkannt.

„Der Einzelhandel ist kein Pandemietreiber“

Das sieht Fritz Becker jun. genauso. 90 Prozent der Kontakte im Einzelhandel liefen in Supermärkten und Drogerien, der von der 2G-Regelung betroffene Bereich mache zehn Prozent aus, habe aber die besten Hygienekonzepte. „Wir sind nicht diejenigen, die die Pandemie treiben.“ Das Urteil aus Lüneburg komme pünktlich vor dem vierten Advent noch zur rechten Zeit.

„Das werden wir zügig umsetzen“, sagt Ceka-Kaufhaus-Leiter Michael Metz, der von der AZ vom Urteil aus Lüneburg erfuhr. „Das ist sehr schön.“ Nun könne er die Einlasskontrolle am Haupteingang abbauen. Das kündigt auch Becker an. „Wir stoppen die Kontrollen.“ Bereits am Freitag sei wieder freier Eintritt für alle. Auch Maike Galipp-LeHanne freut sich über diese Neuigkeit. Die Einschränkungen durch 2G habe ihr Schuhhaus in den vergangenen Tagen zu spüren bekommen. „Es war schon eine deutlich geringere Frequenz.“

2G gekippt: Was wird jetzt aus den Bändchen?

„Auf der einen Seite freue ich mich, auf der anderen habe ich viel Arbeit für nichts“, fasst Becker zusammen, was seine Branche durch die Pandemie und die Entscheidungen der Politik gerade erfährt. Gerade habe die City-Gemeinschaft Tage lange daran gearbeitet, die Einlass-Bändchen zu organisieren, die just ab diesen Freitag zum Einsatz kommen sollten. „Die haben wir nun da“, sagt von Ey. Sein Trost: Es habe sich in der Vergangenheit schon vieles geändert. Falls die Landesregierung die Verordnung nachbessere und doch bald wieder 2G gelten sollte, stünden sie zur Verfügung.

Gifhorner Handel wünscht sich klare, durchdachte Regeln zu Corona

Das Hin und Her sei das größte Problem, sagt von Ey. Ein weiteres Beispiel sei eine angebliche FFP2-Masken-Pflicht. Man habe diese extra angeschafft, doch nun seien nach einer Korrektur doch auch die OP-Masken weiter erlaubt. „Es ist eine große Verunsicherung“, sagt von Ey. Das sei auch bei den Kunden zu spüren. „Die wissen nicht mehr, was geht.“ Ihm sei bewusst, dass der Schutz vor dem Virus und das Aufrechterhalten des öffentlichen Lebens ein Spagat sei. Doch er wünschte sich durchdachte, klare und einheitliche Regeln. „Wir müssen über den Winter kommen, aber nicht einseitig zu Lasten des stationären Handels.“

Von Dirk Reitmeister