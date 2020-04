Corona-Neustart: In Gifhorns Schulen regiert jetzt der Zollstock

Landkreis Gifhorn

Wie gelingt die schrittweise Rückkehr zum Schulbetrieb? Wer kommt zur Schule, wer erhält seine Aufgaben zum Lösen zu Hause? Wie geht das mit den Pausen? Gibt es eine Mundschutzpflicht, wer sorgt für die Desinfektionsmittel? Fragen über Fragen gibt es noch an allen Schulformen, ergab eine stichprobenartige Umfrage der AZ.

So wenig Kontakt wie möglich

In den Klassenräumen regiert gerade der Zollstock. Damit der in Corona-Zeiten gebotene Mindestabstand eingehalten wird, werden Tische und Stühle gerückt. Klassen sollen nur in halber Stärke unterrichtet werden. An der Findorff-Schule hat das Kollegium schon beherzt losgelegt. „Wir haben Markierungen für den Abstand aufgebracht, der Trinkbrunnen wird demontiert“, berichtet Rektor Gerhard Treustedt. Handwasch-Pausen, Toilettengänge, Abschaffung der gemeinsamen Garderobe und die Pausen – ziemlich viel ist zu bedenken, damit die Kinder so wenig wie nötig Kontakt haben. Noch liege kein Hygieneplan der Landesregierung vor. Und wer dann die Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt, sei noch in Klärung.

„Verbindliches Lernen“ steht an

Für Eltern und Kinder bereitet die Schule Briefe vor. Abgeklärt wird auch, welche Kinder und Lehrer dem Schulbetrieb besser fern bleiben, weil sie zu Risikogruppen zählen oder aber Familienangehörige haben, die gefährdet sind.

Ob der smarte Start die Corona-Infektionsrate steigen lässt? „Es wird spannend. Aber zur Not müssen wir dann wieder den Schritt zurück gehen“, sagt Treustedt. Jetzt heißt es erst einmal, wie alle anderen Schulen auch, ab Mittwoch „verbindliches Lernen“ zu organisieren. Die Tische für die Abholung der Arbeitsmaterialien stehen Corona-gemäß bereit.

Vieles ist noch in Bewegung, Patentlösungen gebe es nicht und erst recht keinen schulischen Normalbetrieb, meldet die Gifhorner BBS 1, die nun wegen anstehender Abschlussprüfungen als erste Schulform startet. „Die Lage an den BBSen ist viel komplexer als Außenstehende denken“, sagt Stefan Schaefer, Leiter der BBS 1. Es gehe ja nicht nur um Abiturprüfungen, sondern auch um die Abschlüsse bei den verschiedenen Kammern und Institutionen. Mit dem Zollstock sind bereits die Klassen nach Corona-Standard ausgemessen. „Aber für die Prüfungen muss alles desinfiziert werden. Wer macht das? Und laut Erlass sieht der Hygieneplan Seife und Papierhandtücher vor“, ist Schaefer etwas unwohl, dass nun zu sorglos agiert wird.

Inzwischen steht der exakte Zeitplan der Beschulung, auch die Zuweisung der Klassen zu den beiden Pausenzeiten. Schulleiter Stefan Schaefer besteht nicht auf einer Maskenpflicht, „lieb“ wäre es ihm aber schon, würden alle Mundschutz tragen, zumindest in den Pausen. Er hofft, dass alle mit der nötigen Vorsicht ans Werk gehen. „Es ist noch nicht alles beim Alten“, mahnt er.

Schule besorgt Mundschutz selbst

„Selbst ist die Schule“ heißt das Motto an der Fritz-Reuter-Realschule in Sachen Mundschutz. „Wir haben aus Eigeninitiative Masken für alle besorgt“, berichtet Rektorin Cornelia Hoffmann. Sie erwartet zunächst ab kommenden Montag die Zehntklässler. „Das sind zum Glück nur zwei Klassen mit insgesamt 50 Schülern“, sieht die Rektorin erst einmal keine großen Probleme. Am 18. Mai stoßen dann die Neuntklässler hinzu. Auch da ist Cornelia Hoffmann noch entspannt. „Aber wie das mal wird, wenn die fünften und sechsten Klassen kommen...?“ Eines tut ihr schon jetzt besonders leid: „Dass der Abschlussjahrgang noch nicht einmal eine Abschlussfeier haben wird, ist richtig traurig.“

Landkreis stellt technische Ausstattung

Den etappenweisen Start des Schulbetriebs begleitet der Landkreis als Schulträger, unter anderem muss der Schulbus-Verkehr organisiert werden, teilt Landrat Dr. Andreas Ebel mit. Vorschriften für Hygienestandards hätte es auch vor dem Ausbruch des Coronavirus gegeben, diese würden weiterhin umgesetzt und gemäß der neuen Vorgaben angepasst. „Ein Mund-Nasen-Schutz wird empfohlen, ist aktuell im Landkreis aber keine Pflicht.“ Ein Baustein für das In-Schach-Halten von Corona werde künftig das sogenannte Distance learning sein. „Auch hier sind wir dabei, die technische Ausstattung bereitzustellen, damit Homeschooling zielführend möglich wird“, so Ebel.

Von Andrea Posselt