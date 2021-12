Corona: Montagsspaziergang von Impfgegnern legt Verkehr in Gifhorn lahm

Gifhorn

Der jüngste Montagsspaziergang von Gegnern der Corona-Maßnahmen in Gifhorn ist zum ersten Mal von einer Gegenkundgebung begleitet worden. Die Demonstranten sammelten sich für ihren Gang über die Braunschweiger Straße am Schillerplatz. Dort empfing sie das Bündnis Bunt statt Braun mit einer Mahnwache.

Die Veranstalter des Montagsspaziergangs bereiten gerade den Start ihrer Kundgebung vor, da schallt laute Rockmusik von der Mahnwache über den Schillerplatz. Das Bündnis Bunt statt Braun und die Satire-Polit-Gruppierung Die Partei haben auch Kreuze, Kerzen und Transparente mitgebracht. Auf dem einen steht „Gemeinsam & solidarisch gegen Corona“, Die Partei hat auch ein bitterböses Banner „Zwangsimpfung jetzt – Der Kaiser hätte es so gewollt“ in Schwarz-weiß-rot ausgerollt.

Diesmal gab es eine Gegenkundgebung: Das Bündnis Bunt statt Braun erwartete die Impfgegner in Gifhorn auf dem Schillerplatz, bevor deren Montagsspaziergang über die Braunschweiger Straße führte.

„Das ist für mich Spaltung“, zeigt eine 40-Jährige aus Gifhorn, die mit ihrem Sohn (7) und ihrem Vater (71) zum ersten Mal bei einem Montagsspaziergang mitgehen will, in Richtung der Mahnwache. Sie leugnet Corona nicht. Doch impfen lassen will sie sich nicht. Sie traut dem Impfstoff nicht – „ist nicht ausgereift“ –, und auch beim just an diesem Tag zugelassenen neuen Totimpfstoff zeigt sie sich noch skeptisch. „Wer sich impfen lassen will, kann es tun“, sagt sie. Aber ihre Entscheidung möge bitte auch akzeptiert werden.

Auch ihr Vater will sich nicht impfen lassen. Er setzt auf Hygiene und Abstand. „Ich gehe jeden zweiten Tag ins Testzentrum. Immer negativ.“ Er sei kerngesund, unter anderem auch dank seiner Saunagänge in der Vergangenheit. „Und ich ernähre mich gesund.“ Beide wünschten sich härtere, aber kürzere Maßnahmen gegen Corona, nicht so ein Hin und Her wie in den vergangenen Monaten. „Vier Wochen die Schotten dicht.“ So könnte man nach Ansicht der 40-Jährigen die Pandemie beenden. „Warum gibt es nicht 1G?“ Also alles offen nur für Getestete.

Der Rock’n’Roll macht Pause. Nun kann der Veranstalter des Montagsspaziergangs sprechen. Er ist laut und anfeuernd. Als er „Widerstand“ ruft, legt der Rock’n’Roll von der Mahnwache wieder los. Der Tross setzt sich langsam in Bewegung, begleitet von jeder Menge Polizei. Auf dem Schillerplatz steht ein halbes Dutzend Polizei-Busse.

Schätzung der Polizei: 150 beim Montagsspaziergang gegen Corona

„Frieden, Freiheit, keine Diktatur“, schallt es über die Braunschweiger Straße, begleitet von Trillerpfeifen. Der Verkehr braucht Geduld, die Demonstranten manchmal auch: Der Erixx bringt gegen 18.45 Uhr den Montagsspaziergang kurzzeitig zum Halten. Die Menschenmenge, angeführt von AfD-Ratsherren mit einem „Widerstand“-Banner, reicht auf der Fahrspur Richtung Süden bis zum Schillerplatz. Ersten Schätzungen eines Beamten zufolge müssten es etwa 150 Menschen sein.

Polizei: In Gifhorns läuft’s friedlich Die Polizei Gifhorn stellt bei den Montagsspaziergängen der Impfskeptiker und Gegner der Corona-Maßnahmen eine steigende Teilnehmerzahl fest. Am Montag vor einer Woche seien es rund 220 gewesen, so Polizeisprecher Christoph Nowak. Dabei habe es sechs Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gegen Versammlungs-Teilnehmende gegeben. Bei der jüngsten Mittwochs-Kundgebung mit 50 Teilnehmenden habe es gegen zwei Strafanzeigen gegeben, weil sie verbal aneinandergeraten waren. Aus Sicht der Polizei verlaufen die Kundgebungen in Gifhorn ansonsten friedlich. Zu Gewalttaten sei es bislang nicht gekommen.

„Viele haben das Gefühl, dass man nicht mehr in einer Demokratie lebt“, sagt ein 55-jähriger Winkler, als es weiter geht zum Famila-Parkplatz. Er wünschte sich, dass die Politik die Menschen mehr mitnehmen würde. „Statt vielen das Gefühl zu geben, dass es ihnen aufgedrückt wird.“ Er kritisiert auch, dass renommierte Wissenschaftler, die eine andere Meinung hätten, mundtot gemacht würden. Und ganz nebenbei seien es die Menschen leid, dass Politiker – beziehungsweise ihre Partner oder Familien – auch noch an Corona-Maßnahmen verdienten.

Corona: Immunisierung lieber über das Virus

Seine Bekannte, die er begleitet, wird deutlicher. „Sie sollen den Menschen ihre Eigenverantwortung überlassen.“ Sie sehe keine Pandemie, sondern eine Infektionswelle, sagt die 60-Jährige dem Vertreter der Medien, von denen sie sich genauso belogen fühlt, wie von der Politik. Grippewellen habe es schon immer gegeben. Sie spricht von Inhaltsstoffen im Impfstoff, die nicht für Menschen geeignet seien, und plädiert für eine Immunisierung über das Virus selbst.

Auf dem Famila-Parkplatz gibt es eine Pause. Hier kann der Veranstalter unbehelligt von Rock’n’Roll zu den Demonstranten sprechen. Danach geht es wieder auf die Braunschweiger Straße, noch etwas weiter in Richtung Süden, dann wieder zurück zum Schillerplatz.

Von Dirk Reitmeister