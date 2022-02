Gifhorn

Die Pandemie und die damit verbundenen Folgen sorgen weiter für Demonstrationen. So gab es am Montagabend in Gifhorn nach Polizeiangaben insgesamt sieben angezeigte Veranstaltungen für oder gegen die geltenden Corona-Maßnahmen, von denen sechs stattfanden. Zusätzlich zum „Montagsspaziergang“ organisierten Gegner der Corona-Maßnahmen erstmals eine „Montagsspazierfahrt“ durch Gifhorn. Das Gifhorner Bündnis für Solidarität konterte auf dem Marktplatz mit einer Poolnudel-Demo für das Abstandhalten, um weitere Ansteckungen zu vermeiden.

Vom Parkplatz der Allerwelle startete erstmals eine „Montagsspazierfahrt“. Organisator Matthias Stoll sagte, er könne nicht mehr an dem „Montagsspaziergang“ teilnehmen, weil er kein „Unterwerfungskennzeichen“, also keine Maske, tragen könne. 13 Autos zählte die Polizei. Diese fuhren ab 19 Uhr in Polizeibegleitung von der Allerwelle aus in einem „Autokorso für die Freiheit“ durch große Teile der Stadt. Nennenswerte Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nach Mitteilung der Polizei nicht.

“Montagsspaziergang“ startet und endet auf dem Schützenplatz

„Transparenter politischer Dialog“: Nach Angaben des Polizeisprechers Christoph Nowak hatte Olaf Lange unter diesem Motto erneut zu einem Treffen auf den Gifhorner Schützenplatz eingeladen, um von dort aus mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu einem „Montagspaziergang“ durch Gifhorn aufzubrechen. Allerstraße, Goethestraße, Winkler Straße, Bahnhofsstraße und wieder zurück zum Schützenplatz: So hatte er die Route von Gegnern der Corona-Maßnahmen angekündigt. „Wir wollen kontrovers in den Dialog gehen“, stellte Lange in seiner Begrüßung fest – und verwies auf weitere Demonstrationen. So sei für Mittwochabend ein Autokorso in Richtung Meine geplant, am Donnerstag solle es vor der Sitzung des Kreis-Gesundheitsausschusses eine Mahnwache geben.

Zur Galerie „Montagsspaziergang“ in Gifhorn: Die Route führte vom Schützenplatz über Allerstraße, Goethestraße, Winkeler Straße, Bahnhofsstraße und Braunschweiger Straße zurück zum Schützenplatz.

„Grundgesetz friedlich beschützen – alle Beschränkungen sofort beenden“: So habe AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes laut Nowak gleich drei Mahnwachen angezeigt – von 18.10 bis 18.29 Uhr auf Schillerplatz, Schützenplatz und Marktplatz.

Harte Worte der Kritik fand bei der Demonstration des Bündnisses für Solidarität vor dem Rathaus ein Hankensbütteler Gastredner. „Widerspruch all denen, die die Pandemie leugnen und sich mit Holocaust-Opfern gleichsetzen“, warnte er vor einer Verharmlosung des Nationalsozialismus, die von vielen Impfgegnerinnen und Impfgegnern betrieben werde. Meinungsfreiheit bedeute Pflicht zum Widerspruch, so der Mann aus dem Nordkreis. Verschwörungsideologien seien nicht zu tolerieren. Das Bündnis selbst zählte 100 Menschen bei dieser Versammlung vor dem Rathaus, Gifhorns Polizei nur 70.

Marktplatz: Poolnudeln als Symbol für den Abstand

Deutlich weniger Zuspruch auch beim „Montagsspaziergang“. „In der Spitze waren es 650 Personen“, erklärte Polizeisprecher Christoph Nowak am Montagabend gegen 21 Uhr. Der größte Teil von ihnen sei der FFP2-Masken-Tragepflicht – sie galt am Montag bei allen Veranstaltungen – nachgekommen. Ordnungswidrigkeiten seien lediglich im „einstelligen Bereich“ festgestellt worden, so Nowak. Insgesamt nahmen an den Versammlungen am Montagabend demnach 750 Menschen teil. Gifhorns Polizei hatte übrigens wieder tatkräftige Unterstützung von Bundes- und Bereitschaftspolizei.

Von Uwe Stadtlich und Christian Albroscheit