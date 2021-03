Landkreis Gifhorn

Wegen der steigenden Zahl an Corona-Tests im Gifhorner Gesundheitsamt werden auch wieder mehr Corona-Infektionen entdeckt, die 7-Tage-Inzidenz steigt. Sie liegt im Landkreis aktuell bei 44,2, das Landesgesundheitsamt meldet 22 Neuinfektionen bei 167 Tests innerhalb eines Tages. Den insgesamt 17 201 Tests seit Beginn der Pandemie stehen 3 846 Infektionen gegenüber.

In den Alten- und Pflegeheimen gibt es fünf aktive Corona-Fälle, betroffen sind Christinenstift, Hagenhof und Seniorenresidenz Meine. In der Kita Arche wurde eine Personen positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt ordnete sowohl für eine Teilgruppe als auch für einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Quarantäne bis zum 19. März an. In der Allerschule Gifhorn gibt es zwei weitere Corona-Fälle, die Quarantäne verlängert sich bis zum 24. beziehungsweise 25. März.

Die 14 aktuell zur Verfügung stehenden Intensivbetten im Gifhorner Helios-Klinikum sind alle belegt, sechs von Covid-19-Patienten, von denen vier künstlich beatmet werden.

Von der AZ-Redaktion