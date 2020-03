Neuer Mieterschutz: „Das ist kein Freibrief, nicht zu zahlen“

Gifhorn

Wem nun im Zuge der Corona-Krise das Geld knapp wird, etwa weil er in Kurzarbeit geht oder kaum noch Einnahmequellen hat, und wer deshalb die Miete nicht zahlen kann, dem soll mit der Mieter-Regel im Corona-Hilfsprogramm der Bundesregierung geholfen werden. Dabei geht es nicht um den Erlass der Zahlung, wie Andreas Otto von der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) betont, sehr wohl aber um den Schutz, dass niemand wegen der aktuellen Lage das Dach über dem Kopf verliert.

„Kein Freibrief “

„Die Regelung ist kein Freibrief, die Miete einfach nicht zu zahlen." Es werde lediglich die Zahlung zeitlich verschoben, die Rückzahlung der kompletten Miete sei in Raten innerhalb von zwei Jahren zu leisten, betont er. Seine Haltung ist klar: „Wir als Genossenschaft werden einen Weg finden. Jeder, der betroffen ist, kann mit uns das Gespräch suchen. Wir werden eine beiderseitige Vereinbarung treffen", will er keinen im Regen stehen lassen. Auch Beratungen, wie man etwa Wohngeld beantragen kann, werde die GWG anbieten.

„Vermieter sind auf das Geld angewiesen“

Wegen Corona die Miete nicht zahlen: Die Wohnungsbau- und Betreuungs GmbH in Gifhorn mahnt, mit dem neuen Mieterschutzrecht äußerst sorgsam umzugehen. Der Appell von Geschäftsführer Nils Kleinert: „Solange Ihr Geld von Arbeitgeber oder Amt kommt, zahlen Sie bitte Ihre Miete! Ihre Vermieter, das sind in vielen Fällen kleine Unternehmer, sind auf das Geld angewiesen, gerade jetzt." Wer tatsächlich in Not gerate, dem zeige sich das Unternehmen „jederzeit gesprächsbereit" und vereinbare gegebenenfalls Ratenzahlungen.

Alle, die zahlen können, sollen das weiter tun

Jakob Hoffmann vermietet in Gifhorn 80 Wohnungen und hat ein großes Herz für all seine Mieter. Vermieten ist für ihn mehr als ein Geschäft. Er vermisse schon jetzt den regelmäßigen Plausch, wenn er Mietobjekte besucht, sorgt sich um das soziale Miteinander. Sollte nun einer in finanzielle Not geraten, dann ist für ihn die Sache klar: „Ich habe Verständnis für diese Regelung. Ich hoffe aber auch, dass alle, die die Miete zahlen können, das weiter tun und die Regelung nicht in Anspruch nehmen." Denn auch er habe an seinen Familienbetrieb zu denken. Die Unkosten würden ja schließlich weiterlaufen.

Von Andrea Posselt