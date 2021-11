Gifhorner Frauen erleben während der Corona-Zeit mehr Gewalt: Diese bittere Bilanz legten Polizei und das Netzwerk gegen häusliche Gewalt am Mittwoch vor. Anlass war der „Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen“. Ein Zeichen wurde auch gesetzt.

