Gifhorn

Frierende Kinder und Betreuungskräfte wie im Corona-Herbst 2020 soll es in Gifhorn dieses Mal nicht geben. Da lautete die Empfehlung des Landes, doch einfach in zeitlichen Intervallen Fenster von Kitas und Schulen zu öffnen. Inzwischen haben Bund und Land Förderprogramme in Aussicht gestellt, damit sich das bundesweit nicht wiederholt.

Doch aufs versprochene Geld und Beschaffung geeigneter Geräte mag die Stadt nicht warten. Inzwischen sei der Bedarf in allen städtischen Kitas und Schulen erforscht, heißt es in einer Vorlage für die Ratspolitiker.

Stadt will nicht auf Förderzusagen warten

Mit rund 1,1 Millionen Euro Kosten kalkuliert die Verwaltung. Die sollen außerplanmäßig sofort zur Verfügung gestellt werden. Die Sorge schwingt in der Vorlage mit: Wartet die Stadt erst Förderzusagen ab – 80 Prozent stehen im Raum – und beschafft dann Luftfilteranlagen, könne der Herbst ins Land gegangen sein. Und: Vermutlich beginne bald die Jagd nach verfügbaren Geräten, die Corona-gerecht die Raumluft regulieren.

Luftfilter: Grüne appellieren an Landrat Der Kreisvorstand der Grünen ruft alle Schulträger dazu auf, jetzt die Schulen fit zu machen für die Zeit nach den Sommerferien. „Wir wollen insbesondere erreichen, dass alle Schulräume hinreichend belüftet werden können, damit die gefährliche Delta-Variante des Corona-Virus in den Schulen keine Chance bekommt,“ sagte Henrik Werner, Sprecher des Kreisvorstandes und Bundestagskandidat. „Das Land ist endlich nach langem Druck auch aus der Opposition im Begriff, den Kommunen 20 Millionen Euro zusätzlich für Lüftungsanlagen in Schulen zur Verfügung zu stellen,“ berichtete Imke Byl, Landtagsabgeordnete und Co-Vorsitzende der Grünen. Landrat Andreas Ebel sei dringend aufgefordert, diese Mittel einzuwerben und einen Verteilungsschlüssel für die Gemeinden, Städte und Samtgemeinden vorzuschlagen.

Daher nimmt die Verwaltung nun die Sache erst einmal selbst in die Hand. Schul- und Kitaleitungen hätten die anvisierten Geräte bereits gesehen. In der Ratssitzung können auch die Politiker die Luftfilteranlagen begutachten.

Anlagen sind schon vorsorglich reserviert

Für alle Klassen-und Gruppenräume sowie Räume mit vielen Nutzern sollen die großen Geräte und für alle Differenzierungs-und Schlafräume die kleine Variante bestellt werden. Die Verwaltung habe bereits Geräte reserviert. Die Lieferung sei durch Hersteller und Großhändler bis zum Ende der Sommerferien/ Schließzeit der Kitas zugesagt worden.

Über diese kurzfristige Maßnahme hinaus plädiert die Verwaltung auch dafür, bei künftigen Baumaßnahmen in Schulen und Kitas den Einbau von Lüftungsanlagen zu berücksichtigen.

Es geht auch ums Konzept „neue Grundschule“

Der Rat tagt kommenden Montag ab 16 Uhr im DGH Gamsen. Zuschauer müssen sich mit Kontaktdaten anmelden. In der Sitzung geht es auch um das geplante Schul-Karussell, damit im Stadtgebiet eine neue Grundschule entstehen kann. Unter anderem sieht der Plan vor, dass die Freiherr-vom-Stein-Schule ins Gebäude der ehemaligen Fritz-Reuter-Schule zieht.

Von Andrea Posselt