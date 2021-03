Gifhorn

Testen, vorsichtig öffnen und impfen: So wollen Bund und Länder raus aus dem Lockdown. Die am Mittwoch auf den Weg gebrachten Spielregeln stoßen jedoch nicht überall auf Begeisterung. Von der Gastronomie gibt’s scharfe Kritik. Gifhorns City-Gemeinschaft freut sich hingegen über die Öffnungsperspektiven.

Frühestens ab dem 22. März sieht der ausgearbeitete Stufenplan Lockerungen für die Gastronomie vor. Auf dem Bund-Länder-Gipfel wurde beschlossen, dass im Falle einer Inzidenz unter 50 die Außengastronomie wieder öffnen darf. Steigt der Wert über 50, liegt aber noch unter 100, darf zwar weiterhin offen bleiben – Schnell- oder Selbsttest sind dann jedoch Pflicht. Zudem müssen Gäste vorher einen Termin vereinbaren.

„Riesengroße Enttäuschung“

Übt harte Kritik: Gifhorns Dehoga-Chef Armin Schega-Emmerich ist „einfach nur sprachlos“. Quelle: Andrea Posselt

„Die beschlossenen Regelungen sind für uns eine riesengroße Enttäuschung, ich bin einfach nur sprachlos“, steht für Dehoga-Kreischef Armin Schega Emmerich fest, „dass die Gastronomie erneut keine Beachtung erfahren hat“. „Was man festgelegt hat, ist realitätsfern und nicht praxisgerecht“, ist der Chef des Deutschen Hauses sauer. Er zweifelt inzwischen an der Politik. Schleppende Impfungen, Zoff um Schnelltests und Corona-Hickhack auf Länderebene: „Das alles ist ein Chaos und eine Bankrotterklärung – die wissen nicht mehr, was sie noch tun sollen.“

„Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 steigen, tritt wieder die Notbremse in Kraft“: Auch dieser Passus macht Schega-Emmerich wütend. Ruckzuck werde so ein in mehreren Tagen mühsam hochgefahrener Betrieb wieder auf Eis gelegt. „Es fehlt Planbarkeit und Perspektive“, spricht der Dehoga-Chef von „theoretischen Lösungen, die nicht mehr glaubhaft sind“. Auch ein Jahr nach Pandemiebeginn sei es noch immer nicht möglich, für Hochzeiten oder Familienfeiern verbindliche Zusagen zu machen.

„Terminshopping“ als Chance

Ab dem 8. März bei einer Inzidenz unter 50 mit räumlicher Kundenbeschränkung öffnen oder mit einem Wert zwischen 50 und 100 „Terminshopping“ anbieten: Udo von Ey, Vorsitzender der Citygemeinschaft Gifhorn (CGG) und Schütte-Chef, freut sich über diese Chance und Öffnungsperspektive. Nun gebe es klare Vorgaben für den Handel. „Damit können wir umgehen“, sagt er.

Ein komplettes Zurück in die Zeit vor Corona wird’s nach Auffassung des CGG-Vorsitzenden jedoch nicht geben: „Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.“ Tests und Impfungen seien jedoch ein probates Mittel auf dem Weg in eine neue Normalität. Eines wünscht sich der CGG-Chef sehr: weitere Lockerungen für die Gastronomie. Sie präge das Bild der Innenstadt schließlich entscheidend mit.

Glücklicher Buchhändler

Freut sich über die Öffnung des Buchhandels: Lutz Dänzer hätte sich allerdings noch mehr gefreut, dürften andere auch ihre Geschäfte öffnen. Quelle: Sebastian Preuß

Als die Nachricht über die Öffnung von Buchhandlungen ab Montag eintrudelte, habe er noch keinen Freudentanz aufgeführt – da habe er bereits im Bett gelegen, schmunzelt Lutz Dänzer, Inhaber der Geschäfte Dänzer und Nolte. „Gefreut habe ich mich natürlich.“ Und so werde vom 8. März an in seinen Geschäften die Vor-Lockdown-Regelung gelten: Jeder Kunde könne spontan zum Einkaufen kommen. Bei Dänzer seien 20, bei Nolte 30 Kunden gleichzeitig im Haus möglich – geregelt über die Einkaufskorb-Pflicht.

Dänzer würde sich noch mehr freuen, dürften auch seine Einzelhandelskollegen in der Fußgängerzone genauso öffnen. „Ich habe kein Interesse daran, dass sie darben.“ Denn ihre Geschäfte würden mehr Kundenfrequenz in die City bringen, was wiederum auch ihm zugute käme. „Mir erschließt sich nicht, warum zum Beispiel bei Schütte die Infektionsgefahr größer sein soll als bei Nolte.“

Von Uwe Stadtlich und Dirk Reitmeister