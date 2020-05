Lockerungen bringen den Verkehr zurück – die Unfälle auch?

Gifhorn

Die Polizei verzeichnet weiterhin einen positiven Einfluss des Corona-Shutdowns auf die Unfallzahlen im Kreis Gifhorn. Obwohl der Verkehr seit Mitte April spürbar zugelegt hat, bleibt die Zahl der schweren Unfälle wie schon in den ersten vier Shutdown-Wochen bei etwa der Hälfte des jeweiligen Vorjahreswertes.

Homeoffice, Kurzarbeit, Geschäfte dicht: Zwischen Mitte März und Mitte April war tote Hose auf Gifhorns Straßen. Die positive Folge: Statt zehn Unfällen, bei denen es im Vorjahreszeitraum 14 Schwerverletzte gab, zählte die Polizei vier Unfälle und vier schwer verletzte Menschen (tödliche Unfälle gab es in beiden Fällen nicht). Inzwischen haben Geschäfte geöffnet, immer mehr Schülerinnen und Schüler kehren in die Bildungsstätten zurück, und auch an anderen Stellen ist das Leben wieder ins Laufen gekommen. An den Unfallzahlen der vergangenen Wochen ist das – noch – nicht abzulesen.

Von Mitte April bis Mitte Mai zählte Carolin Arndt, Verkehrssachbearbeiterin bei der Polizeiinspektion Gifhorn, fünf Unfälle, bei denen sechs Menschen schwer verletzt wurden. Im Vergleichszeitraum zwölf Monate vorher waren es neun Unfälle und elf Betroffene. Darüber hinaus gab es 2019 in dem Zeitraum zwei tödliche Unfälle, in diesem Jahr keinen. Auch die Zahl der Unfälle mit Leichtverletzten unterscheiden sich deutlich: 23 in diesem Jahr, 56 im vorigen.

Arndt verweist darauf, dass diese Zahlen für den Zeitraum über fünf Wochen gelten und die Lockerungen seitdem nach und nach greifen. Inzwischen zögen auch die Unfallzahlen wieder leicht an. „Das ist schon festzustellen.“

Noch sind die Autofahrer entspannter Mehr Verkehr muss nicht mehr Unfälle bedeuten. Das zeigt sich gerade bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen. Diese hatten in ihrer Hochphase von Mitte März bis Mitte April die Unfallzahlen im Kreis Gifhorn halbiert. Obwohl zwischen Mitte April und Mitte Mai wieder deutlich mehr Fahrzeuge unterwegs waren, blieben die Unfallzahlen niedrig. Für Carolin Arndt, Verkehrssachbearbeiterin der Polizeiinspektion Gifhorn, muss das kein Widerspruch sein. Es komme auch darauf an, was für ein Verkehr gerade auf den Straßen unterwegs ist – sprich, wie gestresst die Fahrerinnen und Fahrer sind. „Es sind einige Leute, die immer noch im Homeoffice arbeiten“, sagt Arndt. Nach ihrer Einschätzung seien zurzeit immer noch weniger Pendler mit Zeitdruck oder Stress auf der Piste. „Man fährt dann doch entspannter.“ Und offenbar konzentrierter. Ihr Kollege Winfried Enderle sah in dem Corona-Shutdown-Verkehr im März und April „wenig Konfliktpotenzial“, weil zum Beispiel Einbiegende aus Nebenstraßen eher eine Lücke auf der Vorfahrtstraße fanden. Laut Arndt fehlten in den vergangenen Wochen auch die Elterntaxis, deren Anfahrt übrigens auch immer wieder von Hektik und damit Unaufmerksamkeit geprägt sei.

Auch Stephan Heidenreich, Geschäftsführer der VLG, stellt wieder stärkeren Verkehr auf den Straßen fest. In den ersten vier Wochen des Shutdowns war sogar die traditionell immer verspätete Linie 191, die von Gifhorn nach Braunschweig-Wenden weite Strecken über die verkehrsreiche und staubelastete B 4 fährt, auf die Minute pünktlich. Das schaffe man inzwischen auch nicht mehr immer. „Die Gefahr, dass wir irgendwo zu früh durchfahren, besteht nicht mehr. Der Individualverkehr hat zugenommen.“

Es gibt ein Verkehrsbarometer

Das sagt auch Michael Peuke, Leiter der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel. Aber man sei längst noch nicht bei den Vor-Corona-Werten. Das ist auch auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen Bast abzulesen. Diese hat dort ein Verkehrsbarometer, das die Werte der Dauerzählstellen an Autobahnen in Diagramm-Kurven überträgt. Jene fielen Mitte März auf den halben Wert aus Januar und Februar mit einem Tiefpunkt ausgerechnet zu Ostern und steigen seitdem langsam wieder an – seit 1. Mai mit einem stärkeren Trend nach oben.

