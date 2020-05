Corona-Lockerungen: Was im Landkreis Gifhorn erlaubt ist und was nicht

Landkreis Gifhorn

Jedes Bundesland regelt es unterschiedlich, manchmal gibt es sogar zwischen Nachbarkommunen Unterschiede: Was ist in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie erlaubt, was nicht? Diese Regelungen gelten aktuell im Landkreis Gifhorn:

Kontaktbeschränkungen:

Nach wie vor gilt: Jede Person hat Kontakte zu anderen Menschen, die nicht im eigenen Haushalt leben, auf ein Minimum zu reduzieren. Die Zwei-Personen-Regel besagt, dass nicht mehr als zwei Personen im öffentlichen Raum gemeinsam unterwegs sein dürfen, wenn sie nicht im gleichen Haushalt leben. Der Sicherheitsabstand zu Personen, die nicht dem gleichen Haushalt angehören, beträgt unverändert 1,5 bis zwei Meter.

Anzeige

Kinderbetreuung :

Seit voriger Woche sind private Betreuungsgruppen wieder erlaubt, so lange nicht mehr als insgesamt fünf Kinder beaufsichtigt werden. Mit Start am Montag wird die Notbetreuung in Kitas allmählich ausgeweitet. Bis zu 13 Kinder im Kindergartenalter dürfen betreut werden, was einer halben Gruppenstärke entspricht. Bei Krippenkindern sind es bis zu acht Kinder. Tagespflegepersonen können in den Regelbetrieb starten. Langfristiges Ziel ist, mit Start des neuen Kindergartenjahres am 1. August den Normalbetrieb wieder aufzunehmen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Schulen und Bildung:

Seit dem 27. April sind die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen sowie die Neunt- und Zehntklässler, die sich auf ihre Abschlüsse vorbereiten, wieder im Präsenzunterricht, ebenso die Viertklässler. Am 11. Mai kommen nun die Drittklässler sowie die Klassenstufen 12 dazu. Ab 25. Mai heißt es dann: Präsenzunterricht für alle Jahrgänge – aber in neuer Form. Wie genau die aussieht, bleibt abzuwarten.

Die Kreismusikschule beginnt am Montag damit, ihren Unterricht nach und nach hochzufahren. Zunächst gibt es nur Einzelunterricht – mit Ausnahme von Blasinstrumenten und Gesang. Auch die Kreisvolkshochschule darf den Betrieb unter Auflagen wieder aufnehmen. Fahrschulen dürfen wieder theoretischen Unterricht anbieten – unter Einhaltung der Abstandsregeln – und praktischen Unterricht für Motorradfahrer geben. Fahrunterricht im Auto ist noch nicht erlaubt, dort kann der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden.

Mundschutz:

In den Geschäften gilt Maskenpflicht, ebenso im öffentliche Personennahverkehr und beim Besuch des Wochenmarkts – zumindest in Gifhorn. Empfohlen wird, sich und andere an den Orten mit einem Mund-Nasen-Schutz zu schützen, an denen sich viele Personen aufhalten. Eine Maskenpflicht beim Gang durch Gifhorns Fußgängerzone gibt es nicht.

Handel und Dienstleistungen:

Für die Betreiber von Verkaufsstellen und Geschäften gilt: Pro zehn Quadratmetern Verkaufsfläche darf eine Person im Geschäft sein. Vom 11. Mai an ist die Beschränkung aufgehoben, dass nur Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche öffnen dürfen – davon ist in Gifhorn das Ceka-Kaufhaus betroffen, andere große Einzelhändler hatten Teilflächen zum Verkauf geöffnet.

Bei Dienstleistern wie Frisören müssen Mitarbeiter und Kunden Masken tragen, Kunden müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Kosmetiksalons und Nagelstudios dürfen am 11. Mai mit ähnlichen Auflagen wieder öffnen, ebenso sind Wellness-Anwendungen wieder möglich. Galt bislang für Physiotherapie-Praxen, dass nur Patienten mit ärztlichen Verordnungen kommen durften, sind medizinische Massagen mittlerweile auch für Selbstzahler wieder erlaubt, ebenso heilmedizinische Versorgungsleistungen und Besuche bei Ergotherapeuten und Ostheopathen.

Gastronomie und Tourismus:

Bis einschließlich des Wochenendes galt: Erlaubt ist nur Außer-Haus-Verkauf und Lieferservice. Am Montag dürfen Restaurants, Cafés und Biergärten wieder öffnen, allerdings nur die Hälfte ihrer Plätze besetzen. Besucher müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Bars, Kneipen, Discotheken und ähnliche Einrichtungen bleiben geschlossen.

Ferienwohnungen und Ferienhäuser dürfen ab Montag wieder Gäste beherbergen – allerdings gibt es eine Wiederbelegungsfrist von mindestens sieben Tagen beziehungsweise die Auflage, dass maximal 50 Prozent Auslastung genehmigt sind. Gleiches gilt für Campingplätze und Wohnmobilstellplätze. Dauercamper und Besitzer einer Zweitwohnung dürfen Camper und Wohnung seit dem 6. Mai wieder nutzen.

Sport:

Die Sportplätze sind geöffnet und können genutzt werden – so lange die Sportler zwei Meter Abstand voneinander einhalten. Weder Umkleidekabinen noch Duschen sind nutzbar. Freibäder bereiten sich auf den Start in die Saison am 25. Mai vor, für Hallenbäder gibt es noch keinen Starttermin. Für Indoor-Sportanlagen und Fitnessstudios gibt es noch keine klare Entscheidung, sie dürfen nach aktuellem Stand frühestens am 25. Mai wieder starten.

Freizeit:

Die Museen des Landkreises Gifhorn sind wieder geöffnet. Auch Mühlenmuseum samt Glockenpalast und Otter-Zentrum sowie das Nabu-Artenschutzzentrum haben wieder offen. Spielplätze dürfen genutzt werden. Kinos bleiben vorerst geschlossen, noch gibt es keine Informationen, wann diese wieder öffnen dürfen. Nach wie vor gilt, dass Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern komplett verboten sind, ebenso Schützenfeste und Märkte.

Kirchen:

Die Regelung von zehn Quadratmetern Fläche pro Person, die für den Einzelhandel gilt, wenden auch die Kirchen bei Wiederaufnahme der Gottesdienste an. Das kann dazu führen, dass Gläubige nur am jeweiligen Ende der Kirchenbank sitzen dürfen und nach vorne und hinten jeweils eine Reihe frei bleiben muss.

BUs (in der Reihenfolge, in der die Fotos dranhängen):

Wieder erlaubt: Ein Besuch beim Frisör. dpa

Wieder geöffnet: Das Gifhorner Mühlenmuseum samt Glockenpalast.

Wartet wieder auf Besucher: Das Otter-Zentrum darf öffnen.

Den Mundschutz brauchen sie nicht mehr: Die Ziegenplastik in der Gifhorner Fußgängerzone darf wieder bespielt werden.

Noch nicht im Zeitplan: Wann Werner Schuster sein Fitnessstudio wieder öffnen darf, steht noch in den Sternen.

Kinderbetreuung: Nach und nach dürfen die Jüngsten wieder in die Kita, im Moment sind maximal 50 Prozent der Gruppengrößen erlaubt.

Hallenbäder bleiben geschlossen: Noch gibt es keinen Termin, wann der Innenbereich der Allerwelle wieder öffnen darf.

Museen laden wieder ein: Das Museum Burg Brome hat ebenso wie die anderen Museen des Landkreises wieder geöffnet.

Von Christina Rudert