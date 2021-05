Lang, lang ist’s her, dass die Gastronomie im Landkreis Gifhorn im Normalbetrieb arbeiten konnte. Nach Monaten im Lockdown ist nun das anvisierte langsame Hochfahren aus dem Corona-Stillstand weitaus mehr als den Bier- und Zutatenlieferanten anzurufen. Ein Problem: Es fehlt Personal.

Wiebke Saalfrank, Sprecherin der Agentur für Arbeit für den Geschäftsstellenbezirk Gifhorn, hat für die AZ die Fakten zusammengestellt. „Die Angst des Gastgewerbes, nicht genügend Personal zu haben, ist durchaus nachvollziehbar. Bereits vor der Coronakrise waren die Fachkräfte in der Branche bekanntermaßen knapp. Es ist durchaus realistisch, dass ein Teil der Menschen, die vielleicht ihren Minijob oder ihre Anstellung im Gastgewerbe durch Corona verloren haben oder durch Kurzarbeit mit unsicheren persönlichen Perspektiven konfrontiert waren, sich zwischenzeitlich neu orientiert haben und eventuell nicht mehr in den eigentlichen Betrieb oder in die Branche zurückkehren.“

Das untermauern die Zahlen: Im April 2021 gibt es im Landkreis Gifhorn 17 bei der Arbeitsagentur ausgeschriebene Stellen im Gastgewerbe, im April 2020 waren es elf und im April 2019 waren es 32. Demgegenüber stehen derzeit 72 Arbeitslose mit Zielberuf im Gastgewerbe. Zum Vergleich im April 2020 waren es 61 und im April 2019 waren es 52 Arbeitslose.

In der Zeit zwischen April 2020 und März 2021‚ (also von Beginn der Coronakrise an) haben sich 227 Menschen, aus dem Gastgewerbe kommend, arbeitslos melden müssen. Im Vor-Corona-Zeitraum, also von April 2019 bis März 2020, waren es 192 – während Corona waren es also 35 Personen oder 18,2 Prozent mehr.

Im September 2020 waren 1001 Menschen sozialversicherungspflichtig im Gastgewerbe beschäftigt. Im Vergleich zum Vorjahr (September 2019) waren das 61 Personen oder 5,4 Prozent weniger.

Vor allem Minijobber sind im Gastgewerbe zahlreich vertreten. Viele davon hätten sich in der Coronakrise umorientiert, unter anderem in Richtung Lebensmitteleinzelhandel. Bei den geringfügig entlohnten Beschäftigten (Minijobbern) ist der Rückgang deutlicher, hier waren es im September vergangenen Jahres 1255, im September 2019 waren es noch 1441, also 186 Menschen oder 12,9 Prozent weniger.

Viele Beschäftigte des Gastgewerbes waren oder sind noch in Kurzarbeit. Im Oktober 2020 (aktuellster Stand) waren 67 Betriebe mit insgesamt 227 Beschäftigten im Landkreis Gifhorn in Kurzarbeit. Zum Peak der Kurzarbeit im April 2020 waren es 131 Betriebe mit 592 Beschäftigten, das entsprach der Hälfte aller Beschäftigten.