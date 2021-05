Landkreis Gifhorn

Auf die Plätze, fertig, los: Die Sportvereine im Landkreis Gifhorn dürfen sich so langsam aufwärmen und nicht mehr nur davon träumen, endlich wieder nach langer Corona-Pause loszulegen. Das Land Niedersachsen hat angekündigt, die Corona-Regeln auch in diesem Sektor zu lockern. Die Inzidenzwerte im Landkreis Gifhorn lassen die Umsetzung zu. Das Aufatmen ist regelrecht zu hören bei Martin Roth vom Kreissportbund: „Es herrscht Aufbruchstimmung, endlich.“

„Ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen“

Denn so langsam könne sich niemand mehr so sicher sein, wie zum Jahresende die Bestandsaufnahme bei den Mitgliederzahlen ausfällt. 240 Sportvereine sind’s im Kreisgebiet, zuletzt waren 66 000 Mitglieder gemeldet. Ein bisschen Skepsis schwingt mit, als Roth sagt: „Ich hoffe, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen.“

Testpflicht für Erwachsene bei Outdoor-Sport entfällt

Und überhaupt: Klarheit ist in Corona-Zeiten eher ungewöhnlich. Am Freitagmorgen informierte der Landkreis per Mail darüber, für Outdoor-Sport sei die Testpflicht bei Erwachsenen aufgehoben. Gegen diese Auflage hatte der Landessportbund protestiert. „Gut, dass diese Regelung nun entfällt.“

In Isenbüttel wird nun Corona-Verordnung Nummer 17 fällig

Nun ist erst einmal Hochfahren und erneutes Umplanen angesagt. Mit viel Energie und Kreativität geht da der MTV Isenbüttel ans Werk – auch wenn’s langsam nervt. „Wir haben gerade die 16. Corona-Verordnung verfasst, nächste Woche dann vermutlich die 17.“, sagt Geschäftsführer Helmut Herrmann.

Kinder und Jugendliche powern sich wieder aus

Einige Sportangebote laufen seit Kurzem schon wieder, etwa Tennis und Jugendsport. Gut, Karate in Zweier-Paarung auf dem Fußballplatz sei „nicht schön, aber besser als nichts“. Mit Bedacht wolle der Verein nun sehen, was geht und was nicht. „Hoffentlich gibt es mal eine langfristige Lösung.“ Wie sehr an vielen Stellen Sport gefehlt habe, merke man bei Kindern und Jugendlichen. „Die können sich endlich wieder auspowern und mal wieder etwas anderes erleben.“ 80 Familien nutzten das Hallenangebot – „mega“, sagt Herrmann.

Mitgliederverluste, keine Corona-Infektionen

Damit verbunden auch die Hoffnung, neue Mitglieder anzuwerben. Rund 120 Mitglieder habe der MTV Isenbüttel verloren, hauptsächlich, weil es Turbulenzen in der Tanzsparte gab. Hier startet der Verein nun neu durch. Glücklich ist Herrmann, keinerlei Corona-Fälle im Verbindung mit dem Vereinsangebot gehabt zu haben. CO2-Messgeräte und sogar Infrarot-Thermometer für Übungsleiter schaffte der Verein an.

„Alle scharren mit den Hufen“

Lockerungen kündigt das Land auch für Mannschaftssport an. „Das hat eine sehr, sehr große Bedeutung – für alle Generationen“, freut sich Norbert Uhde, beim MTV Gifhorn für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Alle scharren mit den Hufen“, sagt Uhde und hofft, dass der Mitgliederschwund während der Corona-Krise wieder aufgefangen wird. Wichtig sei, dass alles wieder buchstäblich in Bewegung kommt - auch die soziale Komponente. Zur Stunde überwiegt die Freude an den bevorstehenden Lockerungen: „Es geht aufwärts.“

Von Andrea Posselt