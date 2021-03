Kreis Gifhorn

Seit gut einer Woche dürfen Leseratten wieder spontan in eine Buchhandlung gehen. Auch bei den öffentlichen Büchereien im Kreis Gifhorn tut sich jetzt etwas. Sie stellen nach und nach auf eine Öffnung unter Corona-Hygieneauflagen um, wie es die Kunden aus der Pandemie-Zeit vor dem Lockdown kennen.

In den ersten Tagen, an denen die Buchhandlungen schon wieder Einlass gewähren, ist Petra Wehmann noch skeptisch. Gibt Papenteichs Samtgemeindebücherei im Kellerraum des Meiner Rathauses eine Öffnung her? Eher nicht, meint die Leiterin zunächst. Sie stellt sich auf eine Fortsetzung des Lockdown-Betriebs ein, als sie mit der AZ spricht. „Wir haben einen Bestell- und Abholservice“, sagt sie und bittet um einen Moment Geduld. „Ich muss mal ganz schnell zur Tür.“

Eine Stammkundin gibt gerade einen Packen Kinderbilderbücher, Einrichtungsratgeber und Krimis zurück. „Man kann online etwas im Katalog aussuchen, eine Mail schicken und bekommt dann eine Antwortmail mit Terminvorschlag“, erläutert Wehmann dann, wie es im Lockdown bislang läuft. Man könne aber auch ganz klassisch anrufen und einen Abholtermin vereinbaren.

Bücherei im Keller: Strenge Hygieneauflagen

Einen Tag später hat Wehmann nochmal mit sich gerungen. Ab 16. März wird die Samtgemeindebücherei nun doch öffnen – und zwar dienstags von 10 bis 11 Uhr und donnerstags von 14 bis 15 Uhr. Voraussetzungen: Auf jeden Fall FFP2-Masken tragen, Besuch nur ohne Symptome, maximal zwei Menschen in der Bücherei, mindestens zwei Meter Abstand halten und den Aufenthalt so kurz wie möglich halten. Das gelte erst einmal vorläufig, Wehmann verweist auf die weiterhin möglichen Bestellungen montags, dienstags und donnerstags zwischen 10 und 12 Uhr unter Tel. (0 53 04) 5 02 36. Vor allem die Durchlüftungsmöglichkeit der Kellerräume macht sie vorsichtig.

Bücher sind auch in der Ausleihe gefragt Eher Kinder- oder eher Erwachsenenbücher? Petra Wehmann, Leiterin der Papenteicher Samtgemeindebücherei, sagt, dass es sich die Waage halte. Und nicht nur Mütter kämen ans Fenster, um dort die online oder telefonisch bestellten Bücher abzuholen oder zurück zu bringen. „Da sind auch ganz viele Väter dabei, die im Homeoffice arbeiten und während der Mittagspause vorbei kommen.“ Die Eltern holten nicht nur Bücher für ihre Sprösslinge, sondern auch durchaus für sich selbst.

Auch die Isenbütteler Samtgemeindebücherei will wieder öffnen. „Wir werden allmählich in den Normalbetrieb zurück kehren“, kündigt Samtgemeindebürgermeister Hans Friedrich Metzlaff an. Mit dem Landkreis werde das Hygienekonzept abgestimmt, am Dienstag, 16. März, geht es los. Metzlaff ist froh, dass auch seine Einrichtung nicht wirklich geschlossen war im Lockdown. „Das Gute ist, dass wir eine Online-Ausleihe haben.“ Digital bestellen, kontaktlos abholen – und hier und dort hätten die Beschäftigten sogar Bücher ausgeliefert.

Außer der Reihe auch in den Ferien geöffnet

Auch die Samtgemeindebücherei des Boldecker Landes will in dieser Woche wieder zugänglich sein, so Leiterin Christel Röpke. Am Donnerstag, 18. März, ist statt von 17 bis 19 Uhr sogar von 16.30 bis 19 Uhr geöffnet, ebenso eine Woche später. In der Osterwoche sei geschlossen, danach öffne die Bücherei außer der Reihe auch in den Ferien, am 8. April zu den sonst üblichen Uhrzeiten. Das Hygienekonzept sei das aus dem vorigen Jahr bekannte. Am 13. April sei der erste Termin für die Schülerinnen und Schüler geplant.

Stadtbücherei Gifhorn tüftelt noch Konzept aus

Alternative E-Book-Reader: Damit konnten Stadtbücherei-Kunden den Lockdown überbrücken. Nun arbeitet die Einrichtung an einem Öffnungskonzept. Quelle: Stadt Gifhorn

Die Stadtbücherei in Gifhorn, die ebenfalls Online-Angebote gebracht hatte, öffnet am Dienstag, 23. März, wieder für den Publikumsverkehr. Die Anzahl der Besucher wird begrenzt, eine FFP2- oder medizinische Maske ist Pflicht. Die Rückgabe der Medien erfolgt ausschließlich über den Briefkasten neben der Eingangstür.

Von Dirk Reitmeister