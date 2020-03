Corona-Liveticker: Die aktuellen Entwicklungen in Gifhorn und Umgebung

Gifhorn

Krisenmanager: Corona-Maßnahmen noch nicht erfolgreich genug

Die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie haben in Niedersachsen den Anstieg neuer Infektionen gebremst. Die Fallzahlen verdoppelten sich nur noch alle viereinhalb bis fünf Tage statt wie in der vergangenen Woche alle zweieinhalb bis drei Tage, sagte der Krisenmanager der Landesregierung, Heiger Scholz, am Freitag in Hannover. „Von daher ist die Politik, die wir gemacht haben, den Anstieg zu brechen richtig, aber noch nicht erfolgreich genug, das muss man ganz deutlich sagen.“ An Lockerungen der Maßnahmen sei noch nicht zu denken.



Beantragung der Corona-Hilfen nach Verzögerung angelaufen

In Niedersachsen läuft die zunächst von Serverproblemen ausgebremste Online-Beantragung der Corona-Hilfen nun auf Hochtouren. Inzwischen seien bereits mehrere hundert Anträge eingegangen und rund 100 bereits bewilligt worden, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in Hannover. Geplant sei, täglich 1600 Anträge und bis Ostern sämtliche Anträge auf Landeshilfe zu bearbeiten.

Acht weitere Todesfälle in Wolfsburg

In Wolfsburg sind acht weitere Menschen am Coronavirus gestorben. Es handelt sich um sechs Frauen und zwei Männer im Alter zwischen 76 und 100 Jahren. Insgesamt gibt es jetzt zehn Corona-Todesfälle in der Stadt. Die Zahl der bestätigten Infektionen erhöhte sich auf 98.





Gifhorn legt 200.000-Euro-Soforthilfe auf

Hilfe für heimische Betriebe in Not: Einen Tag nach der ersten Ankündigung hat die Stadt Gifhorn eine konkrete Soforthilfe gegen die Corona-Krise aufgelegt.





Notplan in Niedersachsen: Notfalls gar keine Schule mehr

Die Abiturprüfungen in Niedersachsen werden wegen der Corona-Krise um drei Wochen verschoben. Das hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag erklärt. Allerdings behält sich das Land weiter vor, sie auch ganz abzusagen. Im Extremfall gibt es in diesem Schuljahr gar keinen Unterricht mehr.





Der Gifhorn-Gutschein und Hilfsfonds für Firmen und Vereine

So hilft die Stadt Gifhorn Händlern und Gastronomen in der Corona-Krise - Bürgermeister Matthias Nerlich erklärt den neuen Gifhorn-Gutschein und den Hilfsfonds für Firmen und Vereine. Und er hat eine große Bitte:

Tui soll Milliarden-Hilfskredite wegen Corona-Einbrüchen bekommen

Der Reisekonzern Tui soll im Kampf gegen den Einbruch seines Geschäfts wegen der Corona-Pandemie staatliche Hilfskredite über 1,8 Milliarden Euro bekommen. Man habe nach der Beantragung nun eine entsprechende Zusage der Bundesregierung erhalten, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Das Darlehen laufe über die Förderbank KfW. Mit dem Geld soll eine weitere Kreditlinie des Konzerns im Wert von 1,75 Milliarden Euro aufgestockt werden. Weil hierzu auch bestehende Verträge geändert werden müssen, sei noch die Zustimmung weiterer Banken nötig, hieß es.

Mittlerweile 53 Erkrankte im Landkreis Gifhorn

Der Landkreis teilt mit, dass es inzwischen 53 mit Corona-Virus infizierte Erkrankte gibt. Die Anzahl der getesteten Personen liegt bei 171. Neu ist die Information, dass inzwischen 111 Personen wieder aus der häuslichen Quarantäne entlassen werden konnten.

Fitness per Internet

Fitness-Studios haben geschlossen, Sportangebote ruhen. Auf dem Sofa sitzen muss trotzdem niemand, Bewegungsangebote gibt's per Internet.

VW verschiebt Hauptversammlung

Der Autobauer Volkswagen verschiebt aufgrund der Coronavirus-Pandemie seine Hauptversammlung. Das ursprünglich für den 7. Mai geplante Treffen werde an einem späteren Zeitpunkt stattfinden, teilte das Dax-Unternehmen am Freitag in Wolfsburg mit. „Die Gesundheit von Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der beteiligten Dienstleister hat höchste Priorität“, sagte Finanzvorstand Frank Witter. Ein Termin stehe noch nicht fest.





Training mit Hund Cooper: So hält sich Volleyballer Julian Mann fit

Nach der Oberliga-Saison ist vor der Beachvolleyball-Spielzeit. Doch das Coronavirus stoppt Julian Mann vom MTV Gamsen beim Training.



Landwirtschaftskammer: 1000 Helfen melden sich für Ernte

Rund 1.000 Menschen haben sich nach Angaben der Landwirtschaftskammer Niedersachsen zum Ernteeinsatz auf den Spargelfeldern im Land gemeldet. Das teilte die Kammer am Freitag in Oldenburg mit. Die Helfer seien einem Aufruf der Kammer gefolgt und hätten sich online unter www.agrarjobboerse.de registriert. Landwirte und gartenbauliche Betriebe hatten sich um ihre Ernte gesorgt, weil die üblichen Saisonkräfte aus Osteuropa im Zuge des Kampfes gegen die schnelle Ausbreitung des Coronavirus nicht einreisen dürfen.

Blutspenden weiter dringend benötigt

Täglich werden in Deutschland 15.000 Liter Blut benötigt - deshalb ruft das DRK weiter zu Blutspenden auf. Im Landkreis Gifhorn stehen die nächsten Termine an.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen steigt weiter

Das Sozialministerium hat die neuesten Zahlen der Corona-Erkrankungen für Niedersachsen gemeldet: Die Zahl der Fälle stieg auf 3175 an. Elf Todesfälle sind seit dem Ausbruch registriert worden.

Niedersachsen verschiebt Abitur-Prüfungen

Die Abschlussprüfungen an Niedersachsen Schulen werden wegen der Coronavirus-Pandemie verschoben. „Ich möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler auch die Chance haben, ihre Prüfungen abzulegen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover. Die Abiturklausuren werden vom 11. Mai an geschrieben und damit drei Wochen später als geplant. Die Abschlussarbeiten der 9. und 10. Klassen beginnen am 20. Mai.

++ LIVETICKER – Donnerstag, 26.03.2020 ++

21.00 Uhr

++ Volkswagen verlängert Produktionsstopp um vier Tage ++

Volkswagen verlängert in der Corona-Krise den Produktionsstopp in Deutschland um vier Werktage. In den deutschen Werken der Marke Volkswagen Pkw, von Volkswagen Nutzfahrzeuge und der Volkswagen Konzern Komponente werde die Fertigung bis zum 9. April ausgesetzt, teilte Volkswagen am Donnerstagabend in Wolfsburg mit.

18.47 Uhr

++ Der Landkreis informiert über die aktuellen Zahlen ++

Mittlerweile haben sich 48 Personen aus dem Landkreis Gifhorn mit dem Corona-Virus infiziert, fünf mehr als am Vortag.

18.20 Uhr

++ Gifhorn – Neuer Mieterschutz: „Das ist kein Freibrief, nicht zu zahlen“ ++

Wem nun im Zuge der Corona-Krise das Geld knapp wird, etwa weil er in Kurzarbeit geht oder kaum noch Einnahmequellen hat, und wer deshalb die Miete nicht zahlen kann, dem soll mit der Mieter-Regel im Corona-Hilfsprogramm der Bundesregierung geholfen werden. Dabei geht es nicht um den Erlass der Zahlung, wie Andreas Otto von der Gifhorner Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) betont, sehr wohl aber um den Schutz, dass niemand wegen der aktuellen Lage das Dach über dem Kopf verliert. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

18.10 Uhr

++ Süße Spende an Pflegekräfte im Helios-Klinikum

Rund 1000 Schoko-Ostereier hatte der Kultur- und Heimatverein Müden schon für den Ostermarkt gebunkert, da grätschte die Corona-Krise ihm in die Parade. Die Leckereien sind allerdings nicht vergebens angeschafft, sie gehen an jene, die sie sich gerade besonders verdient haben.

„Wir sind froh, dass wir euch haben.“ Mit diesen Worten überreicht Siegfried Waubke vom Kultur- und Heimatverein Müden 25 Tüten mit Schokoladeostereiern an Pflege-Abteilungsleiterin Iris Jacob und Krankenschwester Anna Zander vom Helios-Klinikum in Gifhorn – aus aktuellem Anlass mit gebührendem Abstand. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

Spende vor der Notaufnahme: Der Kultur- und Heimatverein Müden bedenkt auch Krankenschwestern in Gifhorn mit Süßigkeiten, die vom abgesagten Ostermarkt übrig geblieben waren. Quelle: Sebastian Preuß

16.20 Uhr

++ Ministerin Reimann: 201 Corona-Patienten in Niedersachsen wieder genesen

Die Landesregierung hat erstmals die Zahl der Corona-Patienten in Niedersachsen genannt, die nach der Infektion wieder genesen sind. Demnach handelt es sich um 201 Fälle. „Das ist eine positive Nachricht“, sagte die Ministerin. Weiter sind allerdings 354 Corona-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern, 84 davon liegen auf Intensivstationen, 69 müssen beatmet werden. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

15.45 Uhr

++ Coronakrise: So können Sie den Händlern in der Region helfen

In der Corona-Krise müssen die Geschäfte in der Region Gifhorn schließen. Viele stellen kurzfristig auf Online-Bestellungen, Lieferservice und Gutscheine um. Die AZ unterstützt Händler in Not und bietet für die Leser eine Liste, welche Angebote und Ideen die lokalen Geschäfte, Restaurants, Cafés und Einzelhändler haben. ► Erfahren Sie mehr: Zur Hilfsaktion

15.34 Uhr

++ Notbetreuung in den Kitas: Erzieherinnen rechnen mit steigender Nachfrage ++

Insgesamt ist noch Platz in den Kitas im Landkreis Gifhorn, die Notbetreuung stößt noch nicht an die Kapazitätsgrenzen. Das könnte sich mit zunehmender Dauer der Kita-Schließung ändern, befürchten mehrere Träger. ► Lesen Sie mehr

13.10 Uhr

++ Corona-Krise: Der Nabu Leiferde leidet schon jetzt enorm

Der Alltag im Artenschutzzentrum Leiferde ist in Corona-Zeiten - wie in vielen anderen Einrichtungen auch - von heute auf morgen anders geworden. Der Unterschied: „Wir haben nach wie vor hunderte Tiere zu betreuen. Wir können ja nicht einfach nach Hause gehen", sagt Chefin Bärbel Rogoschik. Unter den Mitarbeitern da immer genau die gebotene Distanz zu waren, sei nicht immer leicht. Praktikanten und solche, die ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren, sind schon nicht mehr in der Einrichtung. „Es ist schwieriger geworden. Irgendwie macht das weniger Spaß", sagt Rogoschik.

Schon jetzt sei klar, dass die Corona-Zeit erhebliche finanzielle Verlust für die Einrichtung mit sich bringe. Das überregional beliebte Mega-Event Storchenfest und sämtliche Ferienspäße sowie Kurse sind gestrichen. Schon jetzt ist klar: Die Einrichtung wird auf viele Geldspenden angewiesen sein. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

Nabu Leiferde in Sorge: Bärbel Rogoschik haben auch in Corona-Zeiten hunderte Tiere zu versorgen – jedoch fallen wichtige Einnahmequellen weg. Quelle: Archiv

_______

12.30 Uhr

++ Tankumsee : Erlebniswelt im Corona-Modus

Die Corona-Krise und ihre Folgen beeinträchtigen auch die Erlebniswelt Tankumsee. Nur Ausflügler, die sich an die Spielregeln und Vorgaben halten, sind willkommen. Die Geschäftsführung kontrolliert, die Polizei hat ihre Streifentätigkeit verstärkt. Probleme gab’s bisher noch nicht. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

Tankumsee im Corona-Modus: Polizei und Geschäftsführung achten darauf, dass die Regeln eingehalten werden. Quelle: Sebastian Preuß

________

11.56 Uhr

++ Weitere Hilfsangebote im Landkreis ++

Auch im Boldecker Land koordiniert die Samtgemeinde Absprachen zwischen Hilfesuchenden und Helfern, in den Gemeinden stehen Ansprechpartner bereit.

11.46 Uhr

++ Zwei weitere Coronavirus-Todesopfer in Niedersachsen

In Niedersachsen sind inzwischen zehn Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Region Hannover berichtete am Donnerstag von zwei weiteren Opfern im Alter von 86 und 89 Jahren. Die Frau und der Mann seien am Mittwoch in Krankenhäusern gestorben. Ob sie - so wie viele andere Opfer - Vorerkrankungen hatten, blieb offen. Die ersten Todesfälle in Folge des neuartigen Coronavirus in Niedersachsen hatte es am Freitag gegeben, ebenfalls in der Region Hannover. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

11.00 Uhr

++ Mitmach-Aktion auf Facebook und Instagram : Ein buntes Zeichen gegen Tristes und Isolation

Es ist eine ganz simple Idee, die sich aktuell in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram verbreitet. Ein Aufruf, sich zu solidarisieren. Ein Symbol für all die Kinder, die derzeit mit ihren Eltern zu Hause bleiben. „Malt Regenbögen und hängt sie mit den Worten ’Alles wird gut’ oder ’Stay Home’ in eure Fenster“, heißt es in dem Aufruf. Auch Leni und Mats aus Peine haben sich an der Aktion beteiligt. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

Leni und Mats haben das Küchenfenster mit Fingerfarbe bemalt. Entstanden ist ein bunter Regenbogen für die Aktion #AllesWirdGut. Quelle: Janine Kluge

_______

6.23 Uhr

++ SPD fordert Millionenhilfe für Vereine im Landkreis ++

Die Kreis-SPD fordert einen Corona-Rettungsschirm von zwei Millionen Euro für Vereine. So sollen Kosten für abgesagte Veranstaltungen aufgefangen werden. Ehrenamtliche dürften mit den Folgen nicht allein gelassen werden, steht für die SPD fest.

++ Liveticker – Mittwoch, 25.03.2020 ++

21.50 Uhr

++ Rossmann erhöht Hygiene- und Sicherheitsregeln weiter ++

Die Drogeriemarktkette Rossmann erhöht bundesweit noch einmal ihre Vorsichts- und Hygienemaßnahmen in den Filialen, um das Risiko weiterer Corona-Ansteckungen zu begrenzen. So soll es an den Kassen einen Plexiglasschutz gegen mögliche Tröpfcheninfektionen sowie gesonderte „Abstandsregler“ geben. Die Fototerminals werden vorübergehend geschlossen, der Service läuft online weiter. Toiletten stehen den Kunden ab sofort nicht mehr zur Verfügung, dasselbe gilt für Wickeltische und Kaffeemaschinen. „Aus hygienischen Gründen werden alle Tester aus den Verkaufsräumen entfernt“, ergänzte das Unternehmen aus Burgwedel. „Ebenso werden alle Testerstationen für elektrische Zahnbürsten und Rasierer/Haarschneider geschlossen.“

20.39 Uhr

++ Theaterschneiderinnen nähen Atemschutzmasken ++

Wegen des Mangels an Atemschutzmasken wird auch am Stadttheater Bremerhaven zu Nadel und Faden gegriffen. Die Kostümabteilung näht Masken - teils am Arbeitsplatz im Theater, aber auch in Heimarbeit. „Corona hat uns alle schwer getroffen. Andere arbeiten hart, um zu helfen, und auch wir wollen nicht untätig sein. Umso schöner ist es, nun einen wertvollen Beitrag zur Eindämmung leisten zu können“, sagte die Leiterin der Kostümabteilung, Viola Schütze, am Mittwoch. Freiwillige der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Bremerhaven sollen die Atemschutzmasken an ambulante Pflegedienste und Altenheime verteilen. Das Stadttheater Bremerhaven hat seine Vorstellungen bis zum 14. April abgesagt.

19.52 Uhr

++ Niedersachsen startet Hilfsprogramm für Künstler ++

In dem 4,4-Milliarden-Euro-Paket, welches der Landtag im Zuge der Coronakrise beschlossen hat, ist auch ein Hilfsprogramm für Künstler und Kulturschaffende enthalten. Musiker, Künstler oder Schauspieler, die aktuell kein Engagement erhalten, können ab sofort bei der N-Bank eine „Liquiditätssicherung für kleine Unternehmen“ beantragen. Außerdem soll in den nächsten Tagen ein weiteres Programm für kleine Kultureinrichtungen aufgelegt werden.

19.30 Uhr

++ #SupportYourLocal: Die AZ hilft dem Handel – helfen Sie mit!

Wer hat geöffnet, wer liefert aus, wer verkauft online Gutscheine? Über die neue AZ-Plattform #supportyourlocal können Gewerbetreibende aus Gifhorn auf sich aufmerksam machen – ein kostenloser Service der AZ mit doppeltem Sinn: Er hilft unserer Geschäftswelt in der Corona-Krise und bietet zugleich einen Überblick für alle, die gerade jetzt lokal einkaufen wollen.

► Alle Infos zur Aktion finden Sie hier

► Und hier geht es direkt zur neuen Plattform #supportyourlocal

#supportyourlocal: Die AZ bietet Gewerbetreibenden aus Gifhorn die Möglichkeit, ihre Angebote in Corona-Zeiten darzustellen. Quelle: Sebastian Preuß

18.27 Uhr

++ Papenteich: Mundschutz für die Pflegedienste ++

Vielleicht ist es nicht die optimale Lösung, aber sie ist besser als gar nichts: In Adenbüttel tun sich Frauen zusammen und nähen Mundschutz als Geschenk an die Pflegedienste. Auf der Homepage des Hausärzteverbands Niedersachsen steht die Nähanleitung zum Nachmachen.

17.56 Uhr

++ Soforthilfeprogramm: Server von Förderbank bricht zusammen ++

Zum Start der Soforthilfemaßnahmen für von der Corona-Krise betroffene Unternehmen sind die Server der niedersächsischen Förderbank zusammengebrochen. „Wir haben akute Serverprobleme und arbeiten mit Hochdruck daran“, hieß es am Mittwoch auf der Homepage der NBank in Hannover. „Bitte haben Sie etwas Geduld und versuchen Sie es weiter!“ Der Landtag hatte am Mittag den Weg frei gemacht für ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket. Unverzüglich sollte am Nachmittag bei der NBank die Möglichkeit zum Beantragen von Zuschüssen und Krediten freigeschaltet werden. Firmen sollten binnen weniger Tage eine Antwort auf ihren Antrag erhalten, hatte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) in Aussicht gestellt.

17.11 Uhr

++ Rossmann erhöht Hygiene- und Sicherheitsstandards weiter ++

16.40 Uhr

++ Zeitplan für Abitur in Niedersachsen wackelt ++

Rund drei Wochen vor den ersten Abiturprüfungen in Niedersachsen ist weiter unklar, ob der Zeitplan angesichts der Corona-Krise eingehalten werden kann. Das Land will erst bis Freitag über eine mögliche Verschiebung entscheiden. Das sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) am Mittwoch im Landtag in Hannover. Lehrer und Schüler bringen sogar eine Absage der Prüfungen ins Gespräch.

15.33 Uhr

++ Feuchttücher verstopfen die Abwasserentsorgung ++

Die Samtgemeinde Ottersberg (Landkreis Verden) hat einen dringenden Hinweis veröffentlicht, in dem die Bürger aufgefordert werden, keine Feuchttücher mehr in Toiletten zu werfen. Der Grund: Zuletzt wurden immer mehr Feuchttücher auf diesem Weg entsorgt und verstopfen nun Pumpwerke im Leitungssystem und Rechen der Kläranklage, die Ottersberg gemeinsam mit der Nachbargemeine Oyten betreibt (beide zusammen knapp 30.000 Einwohner). Feuchttücher lösen sich als Vliese nicht auf, sondern verbinden sich und bilden lange, zopfartige Gebilde. "Die Feuchttücher gehören deshalb in den Hausmüll", betont Ottersbergs Bürgermeister Horst Hofmann. Für das Phänomen dürfte seiner Einschätzung nach der in der Corona-Krise vorhandene Bedarf nach häufiger Desinfektion und Handhygiene verantwortlich sein. Auch in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) – eine der flächengrößten Städte in Deutschland – gibt es ähnliche Probleme.

14.55 Uhr

++ Zukunftsforscher: Gesellschaft geht gestärkt aus Krise hervor ++

Nach Ansicht des Zukunftsforschers Horst Opaschowski wird Deutschland als gestärkte Gesellschaft aus der Corona-Pandemie hervorgehen. „Jetzt bildet sich eine Selbsthilfegesellschaft aus der Einsicht, aufeinander angewiesen zu sein“, sagte der 79-Jährige dem „ RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Donnerstag). Zwar säßen im Moment Bürger, Politik und Wirtschaft in einem Boot. „Die Politiker müssen aber für die Zeit danach wissen, dass die Bürger, die jetzt zur Selbsthilfe aufgerufen werden, anschließend das Steuer dieses Boots nicht so schnell mehr aus der Hand geben.“

14.29 Uhr

++ Erster Corona-Todesfall in Bremen ++

Das Bundesland Bremen hat den ersten Todesfall infolge einer Corona-Infektion gemeldet. Es handele sich um einen 76-jährigen Mann, der mehrere Vorerkrankungen gehabt habe, teilten die Gesundheitsbehörden am Mittwoch mit. Der Verstorbene lebte in einer Pflegeeinrichtung. Da die Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus bekannt war, hatte man ihn dort bereits auf einer extra eingerichteten Station isoliert.

13.44 Uhr

++ Niedersachsen bringt 4,4-Milliarden-Hilfspaket auf den Weg ++

Niedersachsen hat ein 4,4 Milliarden Euro schweres Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Krise auf den Weg gebracht. Der Landtag stimmte am Mittwoch einmütig mit den Stimmen aller anwesenden 118 Abgeordneten für einen Nachtragshaushalt und einen erhöhten Bürgschaftsrahmen. Das Geld soll Wirtschaft und Gesundheitswesen stützen.

12.42 Uhr

++ Weil appelliert an Gemeinsinn in Niedersachsen ++

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat in der Corona-Krise zu Zusammenhalt im Land aufgerufen. „Diese Krise ist für unsere Gesellschaft eine Bewährungsprobe, vielleicht sogar ein Charaktertest“, sagte Weil am Mittwoch im Landtag in Hannover. „Egoismus oder Zusammenhalt? Die Antwort ist eindeutig: Wir brauchen eine starke Gemeinschaft, um die einzelnen Mitglieder unserer Gesellschaft zu schützen.“ Egoismus riskiere Leben, Gemeinsinn schütze Leben – darum müsse es in diesen Tagen und Wochen gehen.

11.28 Uhr

++ Polizei kontrolliert Einhaltung der Kontaktsperre ++

Die meisten Gifhorner sind vernünftig und halten sich an die derzeit geltende Kontaktsperre. Die Polizei hat darauf gerade ein besonderes Auge. Zweimal musste sie allerdings einschreiten.

09.54 Uhr

++ Finanzminister Hilbers: Wir fahren auf Sicht ++

Niedersachsen bewegt sich mit der geplanten Kreditaufnahme für sein Milliarden-Hilfspaket gegen die Corona-Krise nach Worten von Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) weiter im Rahmen der Schuldenbremse. „Es zahlt sich jetzt aus, dass wir bisher gut gewirtschaftet und eine solide Finanzpolitik betrieben haben“, sagte er. Ob der Kreditrahmen ausgeschöpft werde, bleibe abzuwarten. „Wir fahren da auf Sicht.“

08.54 Uhr

++ Wenig Verkehr, wenige Staus, wenige Unfälle ++

Die wegen der Coronapandemie ruhige Verkehrslage hat nach Einschätzung der Polizei im Norden fast überall die Zahl schwerer Unfälle sinken lassen. „Es ist auffällig ruhig, das wirkt sich natürlich auch auf das Unfallgeschehen aus“, sagte Anna-Christin Blauert von der für den ganzen Nordosten Niedersachsens zuständigen Polizeidirektion Lüneburg. „Gefühlt gibt es weniger Verkehrsunfalle in unserem Bereich, genaue Zahlen gibt es aber nicht.“

06.44 Uhr

++ Schon Tausende Hilfsanfragen bei IHK ++

Immer mehr Unternehmen in Not richten sich nach der Vereinbarung des riesigen Corona-Hilfspakets an die Industrie- und Handelskammern ( IHK). Für Niedersachsen, das laut Bundeswirtschaftsministerium nun als eines der ersten Länder auch eigene Programme aufsetzt, spricht der Präsident des IHK-Verbunds, Gerhard Oppermann, von „mehreren tausend Anfragen“ allein in der vergangenen Woche. Es handele sich dabei um Betriebe, „die ganz schnell Liquiditätshilfen brauchen, um überleben zu können“.

++ Ticker – Dienstag, 24.03.2020 ++

18.41 Uhr

++ Die Helfer organisieren sich ++

Die Hilfsbereitschaft ist enorm. In vielen Dörfern organisieren Privatpersonen, Vereine, Politik und Verwaltung und Kirchen Einkaufsdienste und mehr. Die AZ hat eine Liste der Ansprechpartner zusammengestellt. Mehr lesen Sie hier

13.03 Uhr

++ Zahnarzt-Praxen bleiben weiterhin geöffnet ++

Wer Zahnschmerzen hat, sollte nicht aus Rücksicht auf die Einschränkungen wegen des Coronavirus zu Hause bleiben. Denn die Zahnarztpraxen werden auch weiterhin im Dienst bleiben. Das betonte Dr. Karl Heinz Zunk, Vorsitzender der Kreisstelle der Zahnärztekammer in Gifhorn. Denn schon vor zwei Wochen habe man ein Konzept zur Versorgungssicherung in Form eines Pandemie-Praxis-Vertretungsplans entwickelt und umgesetztMehr

12.30 Uhr

++ Jägermeister liefert 50.000 Liter Alkohol für Desinfektionsmittel++

Desinfektionsmittel wird in der Corona-Krise dringend in den Krankenhäusern benötigt. Bei der Herstellung helfen auch Unternehmen aus Niedersachsen, die sonst nichts damit zu tun haben. Der Spirituosenhersteller Jägermeister aus Wolfenbüttel stellt 50.000 Liter Alkohol zur Verfügung. Mehr lesen Sie hier.

11.05 Uhr

++ Kirchen sagen Konfirmationen und Erstkommunionen ab ++

In der Zeit nach Ostern gehen in normalen Jahren Hunderte von evangelischen Jugendlichen zur Konfirmation und von katholischen Kindern zur Erstkommunion. Diese Termine sind bei beiden Konfessionen abgesagt worden, ein Plan B ist in Arbeit. Mehr lesen Sie hier

07.45 Uhr

++Landtag prüft virtuelle Sitzungen per Video++

Der niedersächsische Landtag prüft wegen der Corona-Krise die Möglichkeiten, seine Plenumssitzungen künftig virtuell im Netz auszutragen. Allerdings gilt das noch nicht für die kommende Sitzung am Mittwoch. Das scheint allerdings nicht so leicht zu sein: „Für eine virtuelle Landtagssitzung fehlt es aktuell an den technischen Möglichkeiten, zum Beispiel, um rechtssicher Abstimmungen durchzuführen“, sagte Landtagspräsidentin Gabriele Andretta ( SPD). Zudem seien verfassungsrechtliche Voraussetzungen nicht gegeben. Die Voraussetzungen werden nun geprüft.

Am Mittwoch kommen die Abgeordneten zu einer Landtagssitzung ins Leineschloss, bei der vor allem über das Hilfspaket von 4,4 Milliarden Euro in der Corona-Krise entschieden werden soll. Besucher sind nicht zugelassen. Stattdessen können Abgeordnete auch auf die Besuchertribüne ausweichen, um den Abstand zueinander zu wahren.

++ Ticker – Montag, 23.03.2020 ++

20.40 Uhr

++ Kreisverwaltung und Amtsgericht reduzieren Publikumsverkehr ++

Nahezu gegen Null soll der Publikumsverkehr in der Kreisverwaltung gehen, das Amtsgericht schränkt den Betrieb auf die unaufschiebbaren Rechtssachen ein. Damit sollen weitere Ansteckungsmöglichkeiten durch das Corona-Virus unterbunden werden.

18.53 Uhr

++ Die Helfer organisieren sich ++

Während die Zahlen der am Corona-Virus Infizierten weiter steigen, organisieren sich im Landkreis Gifhorn die Helfer immer stärker. Vom handgenähten Mundschutz bis zu Feuerwehrkräften in besonderem Einsatz reicht das Spektrum.

12.53 Uhr

++ Appell der Einsatz- und Rettungskräfte ++

#StayAtHome – bleibt Zuhause! Diesen Appell richten Polizei, Feuerwehren, Rettungskräfte und THW an die Bevölkerungim Landkreis Gifhorn.

08:00 Uhr

+++ Kontaktverbot ab heute +++

Das wegen der Corona-Pandemie verhängte Kontaktverbot soll in Niedersachsen nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) ab Montag kontrolliert werden. Ab Montag gehe die Polizei überall im Land herum und sorge dafür, dass die Menschen sich auch wirklich trennten. Und weiter sagte er: „Es wird jetzt drauf ankommen, dass wir drei, vier Wochen ganz diszipliniert sind.“ Wenn das gelinge, gebe es eine gute Chance, mit Corona fertig zu werde.

