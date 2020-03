Corona: VW stoppt Produktion – auch Werk Wolfsburg betroffen

Gifhorn

► 20 Corona-Fälle im Landkreis Gifhorn bestätigt, 96 Verdachtsfälle, 116 Menschen in häuslicher Quarantäne

► VW stoppt Produktion an fast allen deutschen Werken

► Verkaufsoffener Sonntag abgesagt

++ LIVETICKER - Mittwoch, 18.03.2020 ++

9.58 Uhr

++ Coronakrise dürfte VW nach gutem Jahr belasten

Die Corona-Krise wird sich in der Bilanz von VW deutlich niederschlagen. Nach einem guten Jahr mit weiteren Verkaufs- und Gewinnzuwächsen stellt sich die Hauptmarke des Volkswagen-Konzerns auf drohende Lasten durch die Coronavirus-Krise ein. „Wir werden alles tun, um unsere Mitarbeiter zu schützen und unser Geschäft zu stabilisieren“, erklärte der Finanzvorstand der VW-Kernsparte, Alexander Seitz, am Mittwoch in Wolfsburg. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

9.32 Uhr

Lebenshilfe Gifhorn schließt

Auch die Lebenshilfe Gifhorn schließt ihren kompletten Betrieb, alle Bewohner der Wohnanlagen können zu ihren Angehörigen. Geschlossen sind auch die Förderstätten, eine Notbetreuung ist eingerichtet.

++ LIVETICKER - Dienstag, 17.03.2020 ++

22.50 Uhr

Damit beenden wir unseren Liveticker für heute. Ab morgen früh finden Sie hier wieder aktuelle Informationen zum Thema Coronavirus.

++ Weil appelliert an Verständnis der Bürger ++

22.30 Uhr

Ministerpräsident Stephan Weil hat in einer Videobotschaft bei Twitter an das Verständnis und die Vernunft der niedersächsischen Bürger appelliert. Er wisse, dass die kürzlich getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu erheblichen Einschränkungen im Alltag führten. Dennoch sollten die Bürger jetzt konsequent auf soziale Kontakte verzichten, damit das Gesundheitssystem die Versorgung der Infizierten gewährleisten könne.

++ Ernährungsindustrie: „Nahrungsmittelproduktion sichergestellt“ ++

21.22 Uhr

Die Nahrungsmittelproduktion in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen ist nach Einschätzung der Industrie auch in der Coronakrise sichergestellt. Versorgungsengpässe seien trotz der zahlreichen Einschränkungen und der momentan hohen Nachfrage nach Lebensmitteln derzeit nicht zu erwarten, teilte der Verband der Ernährungswirtschaft Niedersachsen, Bremen, Sachsen-Anhalt am Dienstag mit. Der derzeit hohe Bedarf an Lebensmitteln stelle die Betriebe und ihre Mitarbeiter jedoch vor Herausforderungen.

Der Verband appellierte auch deshalb an die Kunden, weiterhin möglichst normal einzukaufen. Die Verunsicherung in der Bevölkerung sei zwar „überaus nachvollziehbar“, teilte Vize-Verbandschef Vehid Alemic mit. „Gleichzeitig ist es sehr wichtig, Ruhe zu bewahren und sich wie üblich mit Lebensmitteln einzudecken und einzukaufen“, so Alemic. „Ein Grund für Hamsterkäufe ist nach wie vor nicht ersichtlich!“

++ Weil : Produktionsstopp bei VW „sehr schlechte Nachricht“ ++

20.55 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat die vom VW-Konzern angekündigte zeitweise Aussetzung der Produktion als „sehr schlechte Nachricht“ für die Arbeitnehmer bei Volkswagen und die Beschäftigten bei Zulieferern bezeichnet. „Dieser Schritt war leider zu erwarten, denn die Lieferketten sind schon seit einigen Wochen gestört“, erklärte Weil am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme. Im Übrigen gebe es nicht viele Menschen, die sich unter den gegebenen Umständen ein neues Auto kauften.

17.43 Uhr

Die Gifhorner Wohnungsbau-Genossenschaft ruft zur Nachbarschaftshilfe auf. In allen Treppenhäusern der GWG sind Listen aufgehängt, in der sich Helfer und Hilfesuchende eintragen können.

17.36 Uhr

++ Schleswig-Holstein schließt innerdeutsche Grenze für Touristen ++

Als erstes Bundesland schließt Schleswig-Holstein seine Grenzen innerhalb Deutschlands für Urlauber: “Reisen aus touristischem Anlass in das Gebiet des Landes Schleswig-Holstein werden ab morgen untersagt”, sagte Tourismusminister Bernd Buchholz ( FDP) dem NDR: "Das kann kontrolliert werden und ordnungsrechtlich durchgesetzt werden.“

15.33 Uhr

++ Volksbank Südheide schließt zahlreiche Filialen ++

Die Volksbank Südheide-Isenhagener Land-Altmark reduziert wegen Corona die Zahl der geöffneten Filialen vorübergehend drastisch – der reine SB-Betrieb ist aber nach wie vor an allen Standorten gegeben. Persönliche Kundenberatung nach vorheriger Terminvereinbarung gibt es noch in Brome, Hankensbüttel, Leiferde, Meinersen, Wahrenholz und Wittingen. Der reine Bankservice wird überwiegend außerhalb der Filialen abgewickelt, die alltäglichen Bankgeschäfte können zwischen 8 und 18 Uhr telefonisch unter der Nummer (05141) 9878700 abgewickelt werden. Die Volksbank will außerdem kurzfristig ihr Angebot der Videoberatung ausbauen.

15.11 Uhr

Der Landkreis schließt ab Mittwoch die Verwaltung für jeglichen Besuchsverkehr und weist auf die nun geltenden strengen Verhaltensregeln für alle Menschen im Landkreis hin ► Lesen Sie mehr

15.02 Uhr

++ Kein Kundenverkehr mehr bei Jobcenter und Arbeitsagentur ++

Jobcenter und Arbeitsagentur stellen ab Mittwoch, 18. März, den Kundenverkehr komplett ein. Eine Arbeitslosmeldung kann auch telefonisch erfolgen. Ein Antrag auf Grundsicherung kann formlos in den Hausbriefkasten der Dienststelle eingeworfen werden. Alle persönlichen Gesprächstermine entfallen ohne Rechtsfolgen. Kontaktmöglichkeiten zur Agentur für Arbeit sind für Arbeitnehmer unter Tel. (08 00) 4 55 55 00, für Arbeitgeber unter (08 00) 4 55 55 20, die Mailadresse ist 112-Eingangszone@arbeitsagentur.de. Das Jobcenter ist erreichbar unter (0 53 71) 59 40 oder per Mail an Jobcenter-Gifhorn@jobcenter-ge.de.

14.03 Uhr

Das Tierheim Ribbesbüttel ist ab sofort geschlossen. Eine Notfallbetreuung ist sicher gestellt. ► Lesen Sie mehr

12.10 Uhr

++ Beerdigungsregeln und Co.: Das ändert sich jetzt für Gifhorns Kirchen ++

Der Coronavirus zwingt auch die Kirchengemeinden im Landkreis Gifhorn in den Krisenmodus. Trotz vielerorts geschlossener Kirchen arbeiten die Verantwortlichen gerade an Ideen, wie Seelsorge trotz Vermeidung sozialer Kontakte möglich ist. Für Beerdigungen gelten im Kirchenkreis nun strenge Regeln. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

St. Nicolai in Zeiten von Corona: Bis auf weiteres ist die Kirche geschlossen, Gottesdienste sind abgesagt Quelle: Andrea Posselt

10.48 Uhr

++ Mühlenmuseum ab sofort geschlossen ++

Das Internationale Mühlenmuseum in Gifhorn sowie der Glockenpalast haben ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen.

10.34 Uhr

++ Stadt gibt Sperrung aller Spielplätze bekannt ++

Ab heute sind laut Anweisung der Landesregierung alle Spielplätze im Gebiet der Stadt Gifhorn gesperrt. Die Stadt Gifhorn bittet in dieser ausgewöhnlichen Situation um Verständnis und um Beachtung. Im Laufe des Tages werden auf allen Spielplätzen entsprechende Aushänge angebracht.

10.15 Uhr

++ Erixx kündigt Sonderfahrplan „Corona“ an ++

Noch hält Erixx am Regelfahrplan fest, kündigt aber bereits einen Sonderfahrplan „Corona“ an und bittet um besondere Verhaltensmaßnahmen, um Mitarbeiter und Fahrgäste gegen die Ausbreitung des Corona-Virus’ zu schützen. „Halten Sie Abstand zu anderen Fahrgästen und unseren Mitarbeitern. Wenn Sie krank sind oder sich krank fühlen – fahren Sie bitte von sich aus nicht mit dem Zug oder allenfalls, wenn es zwingend nötig und überhaupt nicht zu vermeiden ist. Halten Sie sich unbedingt an die Nies- und Hustenetikette“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung, denn „wir alle haben eine Verantwortung für die Gesellschaft, unsere Mitmenschen und Nachbarn“. Die Zahl der Fahrgastbetreuer pro Zug wurde reduziert, die Mitarbeiter sind angewiesen, körperlichen Kontakt zu vermeiden und größtmöglichen Abstand zu halten. Die Reinigung der Züge wurde verstärkt, eine automatische Türöffnung am Bahnhof in den Zügen, in denen es technisch möglich ist, eingerichtet. „Wir lieben es zu fahren! Aber es lässt sich nicht vermeiden, dass auch Erixx in den nächsten Tagen das Fahrtenangebot reduzieren muss. Wir werden darauf achten, dass eine Grundversorgung in jedem Fall gewährleistet ist, aber wir werden nicht mehr jeden Zug fahren können.“ Der Sonderfahrplan „Corona“ wird so schnell wie möglich und nach Abstimmung mit allen anderen Verkehrsunternehmen bekannt gegeben. Ziel sei es, einen zuverlässigen Grundbetrieb mit den wichtigsten Anschlussverbindungen aufrecht zu erhalten.

9.20 Uhr

++ Corona: VW stoppt Produktion in zahlreichen Werken ++

Volkswagen stellt die Fertigung in zahlreichen Werken wegen der Corona-Krise ein. Am Freitag soll es auch im VW-Werk Wolfsburg die letzte Schicht geben. Das Unternehmen gehe davon aus, dass man die kommende Zeit insbesondere in Deutschland aber mit Kurzarbeitergeld überbrücken könne. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

Wegen des sich immer weiter ausbreitenden Coronavirus schließt VW an zahlreichen Standorten die Produktionslinien. Quelle: dpa

9.13 Uhr

++ Osterfeuer in der Samtgemeinde Meinersen abgesagt ++

Die Feuerwehren der Samtgemeinde Meinersen sagen aufgrund des Erlasses des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus darauf hin, dass alle geplanten Osterfeuer in den Orten der Samtgemeinde Meinersen nicht stattfinden. Auch die Feuerwehr Wesendorf hat das Osterfeuer bereits abgesagt.

7.00 Uhr

++ Corona: Verkaufsoffener Sonntag in Gifhorn fällt flach

Das ist ein harter Schlag für den Einzelhandel: Der rasch um sich greifende Corona-Virus ist Grund dafür, dass der Verkaufsoffene Sonntag am 29. März in der Gifhorner Fußgängerzone flach fällt. Die City-Gemeinschaft informierte darüber am Montag die Stadt. ► Lesen Sie mehr: zum Artikel

Ersatzlos gestrichen: Verkaufsoffener Sonntag und Street Food Festival finden Ende März in Gifhorn nicht statt Quelle: Cagla Canidar (Archiv)

++ LIVETICKER - Montag, 16.03.2020 ++

20.23 Uhr

++ Corona: Entlasten Krankschreibung per Telefon Gifhorns Arztpraxen? ++

Erkältungszeit ist Hochsaison in den Arztpraxen, und dieses Jahr kommt noch der Corona-Virus hinzu. Wäre eine Krankschreibung am Telefon eine Entlastung für das Wartezimmer? Das sagen Gifhorner Ärzte. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

Hochsaison in den Wartezimmern: Könnten telefonische Krankschreibungen die Arztpraxen im Kreis Gifhorn entlasten? Quelle: picture alliance/dpa

18.30 Uhr

++ Die positiven Seiten der Krise : So packen Menschen im Landkreis Gifhorn an ++

In der Krise Größe zeigen: Immer mehr Menschen in Gifhorn und Umgebung bündeln ihre Kräfte und möchten in Zeiten der verschärften Verhaltensregeln, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, anderen helfen. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

17.54 Uhr

++ Corona: Ausländerbehörde und Straßenverkehrsamt schließen ++

Ab Dienstag sind Ausländerbehörde und Straßenverkehrsamt geschlossen, teilt der Landkreis mit. Anliegen bei Zulassungen und Führerscheinen werden nur noch nach telefonischer Terminvergabe unter 05371/82-441 während der Öffnungszeiten bzw. per Internet bearbeitet.

17.46 Uhr

++ Supermärkte dürfen auch sonntags öffnen ++

Wegen der Coronavirus-Epidemie bleibt eine große Zahl an Geschäften von diesem Dienstag an in Niedersachsen geschlossen. „Der Erlass wird ab m orgen greifen, um 6Uhr“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Montag in Hannover. Er gelte bis zum 18. April. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Lebensmittelmärkte, Wochenmärkte oder Apotheken. Diese sollen nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) auch sonntags öffnen dürfen. Dagegen bleiben zum Beispiel Möbel- oder Bekleidungsgeschäfte dicht. Restaurants dürfen zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, allerdings unter Auflagen - so muss zum Beispiel ein Abstand zwischen den Tischen gesichert sein.

17.28 Uhr

++ Corona: Sparkasse Gifhorn-Celle-Wolfsburg schließt Filialen ++

Die Sparkasse Gifhorn-Celle-Wolfsburg schließt wegen der Corona-Krise vorsorglich Filialen im Landkreis Gifhorn. Geöffnet bleiben Filialen an folgenden Standorten: Gifhorn-Schlossplatz, Brome, Meine, Meinersen, Wahrenholz und Wittingen. Sämtliche Geldautomaten an allen Sparkassen-Standorten im SB-Bereich sind zugänglich. ie Dialog-Center sind unter Telefon (05371) 814 99999 oder 05141 9130 erreichbar, die Internetfiliale ist unter www.sparkasse-cgw.de aufrufbar.

17.20 Uhr

++ Niedersachsen schließt zahlreiche Einrichtungen ++

Das Land Niedersachsen hat sich dazu entschlossen, weitere Einrichtungen im Land zu schließen. Dazu zählen Bars, Fitnesscenter, kulturelle Einrichtungen, Spielplätze, Kinos, Bordelle und Tierparks. Restaurants sollen spätestens um 18 Uhr schließen. Das teilte Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) am Montagnachmittag mit.

Gleichzeitig sollen die Angebote „für den täglichen Bedarf“ auch sonntags erreichbar sein, das heißt Apotheken und Supermärkte. Der entsprechende Erlass soll ab Dienstag gelten.

17.02 Uhr

++ Corona: 16 bestätigte Fälle im Landkreis Gifhorn ++

Über das Wochenende hat sich die Zahl der Erkrankten im Landkreis Gifhorn von sieben auf nun 16 bestätigte Fälle erhöht. Die Zahl der Verdachtsfälle beträgt 67, in häuslicher Quarantäne befinden sich 102 Personen, 57 Personen wurden getestet.

16.27 Uhr

++ Flughäfen in Niedersachsen sollen offen bleiben ++

Die Länder Niedersachsen und Bremen planen derzeit keine Schließung ihrer Flughäfen wegen der Coronavirus-Pandemie. Das teilten die Landesregierungen am Montag auf Anfrage mit. Niedersachsen wolle möglichst die Verkehrsinfrastruktur funktionsfähig halten, hieß es im Wirtschaftsministerium in Hannover. Es habe aus dem Krisenstab der Landesregierung keine derartige Anfrage gegeben.

15.22 Uhr

++ Rathäuser geschlossen ++

Die Stadt Gifhorn sowie die Samtgemeinden Meinersen und Isenbüttel haben per Pressemitteilung darauf hingewiesen, in den Samtgemeinden Wesendorf, Boldecker Land und Brome stehen Hinweise auf den Homepages: Die Rathäuser arbeiten weitestgehend mit Notbesetzungen, alle öffentlichen Einrichtungen sind geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt, ja, es bitten Verwaltungen sogar darum, Trauungen nach Möglichkeit zu verschieben. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

13.18 Uhr

++ Regionalzüge fahren vorerst weiter nach Plan ++

Der Regionalzugverkehr in Niedersachsen soll vorerst noch nach Plan laufen, aber Einschränkungen im Fahrplan wird es nach Angaben der Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) als zuständigem Auftraggeber vermutlich geben. "Wir reden gerade mit den Unternehmen. Was genau passiert, entscheidet sich im Lauf der Woche", sagt LNVG-Sprecher Dirk Altwig.

13.08 Uhr

++ Gifhorner Tafel bleibt entgegen anderslautender Meldungen geöffnet ++

Eine Presseagentur hatte gemeldet, mehrere Tafeln in Norddeutschland hätten ihren Betrieb eingestellt. Das dementiert Edeltraud Sack, Chefin der Gifhorner Tafel, energisch: „Wir packen ohnehin die Tüten in den Räumen vor und erledigen die Ausgabe im Vorraum oder bei schönem Wetter draußen, sodass der erforderliche Sicherheitsabstand zwischen den Menschen eingehalten werden kann.“ Zwar mache sich der Rückgang der Lebensmittel deutlich bemerkbar, aber die Tafel bleibe geöffnet, so lange sie Lebensmittelspenden erhalte.

12.17 Uhr

++ Bürgerbus Meinersen stellt Betrieb ein ++

Der Bürgerbus Samtgemeinde Meinersen stellt ab sofort den Fahrbetrieb ein. Damit unterstützt der Verein die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Virusverbreitung. Gleichzeitig wird damit auch für den Schutz der Fahrerinnen und Fahrer gesorgt, die in der Mehrheit der älteren Generation angehören und somit der besonderen Risikogruppe zugeordnet sind.

12.02 Uhr

++ Touristinfos in Gifhorn und Wittingen schließen ++

Die Touristinformationen in Gifhorn und Wittingen bleiben ab sofort zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) bis auf Weiteres geschlossen. Zum Schutz von Gästen und Mitarbeitern werden direkte persönliche Kontakte so weit wie möglich reduziert. Telefonisch und per E-Mail sind sie weiterhin erreichbar von montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 15 Uhr unter der Nummer (0 53 71) 93 78 80.

11.57 Uhr

++ Niedersachsen will noch keinen Katastrophenfall ausrufen ++

Anders als Bayern will Niedersachsen wegen der Corona-Epidemie wohl zunächst nicht den Katastrophenfall ausrufen. Über die erforderlichen Schritte beriet der Krisenstab der Landesregierung am Montagmorgen in Hannover. Auch der bayerische Schritt, die in der Verfassung verankerte Schuldenbremse temporär außer Kraft zu setzen, ist in Niedersachsen nicht unbedingt erforderlich. Grund dafür ist, dass es im Nordwesten für Notfalllagen Ausnahmen bei den Regelungen zur Schuldenbremse gibt. Am Dienstag will die Regierung über einen Nachtragshaushalt beraten, um in allen Bereichen auf die Herausforderungen der Corona-Krise reagieren zu können.

11.35 Uhr

++ Inselsperrung ist „Super-GAU für den Tourismus“ ++

Die Sperrung der ostfriesischen Inseln für Touristen ist aus Sicht von Wangerooges Bürgermeister Marcel Fangohr (parteilos) ein „Super-GAU für den Tourismus.“ „Mit dem Ostergeschäft rechnet keiner mehr“, sagte er am Montag. Dennoch rief er dazu auf, das Beste aus der Lage zu machen, die Gesundheit gehe vor.

11.30 Uhr

++ Ärztekammer unterstützt Aushilfseinsatz von Studenten ++

Die Ärztekammer Niedersachsen hat Kritik an dem von Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU) ermöglichten Aushilfseinsatz von Medizinstudenten in Kliniken während der Coronakrise zurückgewiesen. „Wir begrüßen den Vorschlag von Minister Thümler ausdrücklich“, sagte Ärztekammersprecher Thomas Spieker am Montag. Die Pflegekammer hatte die Pläne zuvor scharf kritisiert.

9.45 Uhr

++ Arbeitsagentur und Jobcenter setzen auf Online-Dienste ++

Setzt auf Online-Dienste: Die Agentur für Arbeit ruft Kunden dazu auf, diese Angebote verstärkt zu nutzen. Quelle: Lea Rebuschat

Auch die Agentur für Arbeit reagiert auf die Corona-Krise. Sie ruft Kundinnen und Kunden dazu auf, verstärkt Online-Dienste in Anspruch zu nehmen. „Wer in der aktuellen Corona-Krise Gruppen von Menschen vermeiden will, kann vielfach Online-Dienstleistungen oder das telefonische Angebot nutzen“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Helmstedter Behörde. „Die Bundesagentur für Arbeit bietet ein Online-Portal, über das Kunden bereits vieles erledigen können.“ ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

9.00 Uhr

++ Der Torschluss-Montag: Jetzt geht Gifhorn in den Krisenmodus ++

Start in den Krisenmodus: Nicht nur die Allerwelle ist von Montag an geschlossen, auch sämtliche Schulen und Kindertagesstätten in Stadt und Landkreis Gifhorn. Quelle: Lea Rebuschat

In die Annalen Gifhorns wird der heutige Montag, 16. März 2020, eingehen. Denn die Stadt geht in den Krisenmodus und legt weite Teile des öffentlichen Lebens lahm. Das trifft sowohl das Berufs- und Schulleben, als auch die Freizeit. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

8.44 Uhr

++ VW schließt Betriebsrestaurants ++

Betriebsrestaurant im VW-Werk Wolfsburg: Die Kantinen werden ab Dienstag geschlossen. Quelle: Archiv

Volkswagen schließt zum Schutz vor dem Coronavirus die Betriebsrestaurants, SB-Shops und Cafeterias ab Dienstag. Bereits ab Montag sollen die Beschäftigten die Einrichtungen möglichst nicht mehr aufsuchen und sich selbst verpflegen. ►Lesen Sie mehr: Zum Artikel.

XXX SONNTAG, 15.03.2020 XXX

19.37 Uhr

++ Sieben Erkrankte in Gifhorn: Keine neuen Infektionen –aber viele Verdachtsfälle ++

Die Zahl der Erkrankten ist bei Sieben geblieben, dafür ist die Zahl der Verdachtsfälle rasant gestiegen: 38 Menschen sind davon betroffen. Und noch mehr befinden sich in Quarantäne. Hier lesen Sie den aktuellen Stand von Sonntagabend im Landkreis Gifhorn.

16.00 Uhr

++ Digital-Experte: So geht Lernen im Krisenmodus ++

Die Schulen sind dicht wegen der Corona-Krise, doch die Kinder können weiter lernen – eben auch zuhause. Darauf weist Marcus Lüpke hin. Der Lehrer aus Gifhorn ist auch medienpädagogischer Berater des Niedersächsischen Landesinstituts für schulische Qualitätsentwicklung. Er wirbt schon lange für digitales Lernen etwa über multimediale Angebote wie LearningApps.org. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

_______

10.01 Uhr

++ Pflegeheime und Klinikum: Besucher müssen draußen bleiben ++

Keine Pause über das Wochenende: Immer mehr Absagen schränken das öffentliche Leben im Kreis Gifhorn wegen der Corona-Pandemie ein. Einrichtungen mit Menschen aus der Risikogruppe schotten sich ab. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

9.21 Uhr

++ Pflegeheime und Klinikum: Besucher müssen draußen bleiben ++

Radikale Maßnahme: Wegen der Corona-Pandemie ist der Zutritt zum Helios-Klinikum Gifhorn für Besucher jetzt tabu. Quelle: Dirk Reitmeister

Keine Pause über das Wochenende: Immer mehr Absagen schränken das öffentliche Leben im Kreis Gifhorn wegen der Corona-Pandemie ein. Einrichtungen mit Menschen aus der Risikogruppe schotten sich ab. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

XXX FREITAG, 13.03.2020 XXX

19.33 Uhr

++ Gifhorn: Zahl der Erkrankten steigt auf sieben ++

Die Zahl der am Corona-Virus erkrankten Personen im Landkreis Gifhorn steigt. Die Zahl der Menschen in häuslicher Quarantäne auch. Der Landkreis gibt aktuelle Informationen. ► Lesen Sie mehr: Zum Artikel

