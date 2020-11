Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn gab es innerhalb der letzten 24 Stunden 52 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, sodass die Gesamtzahl der Infizierten jetzt bei 885 liegt.

Dazu gehören sieben Kinder der Grundschule Wahrenholz, die zu einer Gruppe von 21 Kindern und einer Lehrkraft gehören, für die aufgrund eines Corona-Falles vor gut einer Woche Quarantäne angeordnet worden waren und bei denen Abstriche genommen wurden.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 139 Bewohner des Landkreises mit dem Virus angesteckt. Seit Ausbruch der Pandemie sind acht Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt jetzt bei 78,7, am Vortag betrug sie 62,9. Die Anzahl der vom Gesundheitsamt durchgeführten Tests bleibt unverändert bei 5957.

