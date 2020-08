Gifhorn

Bleibt die Lage so, macht Corona den Kulturvereinen im Landkreis Gifhorn keinen Strich durch die Rechnung und das Programm der Heißen Kartoffeln 2020 kann – unter Einhaltung gewisser Regeln – starten. Die Auftaktveranstaltung der Kulturvereine bestreitet der Kabarettist Christoph Sieber mit seinen bitterbösen Texten am 18. September in der Stadthalle Gifhorn um 19.30 Uhr.

Gnadenloser Blick auf die Gesellschaft

Das Gute vorweg: Christoph Sieber ist sich mal wieder treu geblieben. In „Mensch bleiben“ hat er erneut das aufgeboten, was ihn ausmacht: Den schonungslosen, satirischen Blick auf Politik, Kunst und Gesellschaft. Sieber gelingt mit seinen hintersinnigen Texten eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit: Warum werden die, denen wir unsere Kinder anvertrauen, schlechter bezahlt als die, denen wir unser Geld anvertrauen? Was wird man über uns sagen in 20, 30 Jahren? Wer werden wir gewesen sein? Und wie konnte es so weit kommen, dass wir Konsumenten, User, Zuschauer, Politiker, Migranten, Deutsche sind, aber immer seltener Mensch? Doch Sieber wäre nicht Sieber, gäbe es nicht auch immer die andere, die schelmische, urkomische und komödiantische Seite, die uns lachen lässt über unser Dasein und so einen eindrucksvollen und begeisternden Kabarettabend schafft.

Auch im Fernsehen präsent

Christoph Sieber steht seit fast 20 Jahren auf den Brettern der Kabarettbühnen. „Mensch bleiben“ ist sein sechstes Kabarettsolo. Ganz nebenbei ist er zusammen mit Tobias Mann auch Gastgeber der Sendung „ Mann, Sieber!“ im ZDF. Er ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises und in seiner Freizeit ist er gerne und ausgiebig Mensch.

Weiter mit dabei sind: Lars Redlich am 20. September in Groß Schwülper, Frieda Braun am 22. September in Wittingen, Stefan Waghubinger am 24. September in Groß Oesingen, Helene Bockhorst am 27. September in Hankensbüttel, Markus Maria Profitlich am 28. September und Frowin am 2. Oktober in Leiferde.

Eintrittspreis: 24,50 Euro inklusive Vorverkaufs- und Ticketgebühr. Karten gibt es unter anderem beim Kulturverein Gifhorn, Steinweg 3, Tel. (0 53 71) 81 39 24, und bei der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, Tel. (0 53 71) 80 81 36.

