Corona-Lage lässt’s zu: Gifhorner Kneipen im EM-Fieber

Gifhorn

Punktlandung für alle Fußballfans in Gifhorn: Die Corona-Lage erlaubt aktuell, dass in Gemeinschaft die am 12. Juni beginnende Fußball-EM verfolgt werden kann. So einige Kneipen wollen die Spiele zeigen.

Fußball-Übertragungen draußen sind bereits erlaubt

Noch vor wenigen Tagen bliesen Fußball-Fans im Landkreis Gifhorn Trübsal. Da hätte es die Corona-Lage gerade einmal zugelassen, daheim vor dem Fernseher mit handverlesener Schar die Spiele der Fußball-Europameisterschaft zu verfolgen. Seit Donnerstag, mit Lockerung der Corona-Regeln, tun sich plötzlich ganz andere Optionen auf. Ein kleiner Hauch von Public-Viewing ist nun in Gifhorner Kneipen möglich.

„Viele wollen in Gemeinschaft Fußball sehen“

Warmlaufen ist bei H1-Wirt Holger Hirsch schon jetzt angesagt. Seit die Öffnung der Außengastronomie erlaubt ist, zeigt er wieder wie gewohnt Fußball-Spiele an der Schiebetür, so dass die draußen sitzenden Gäste die Partien sehen können. „So eine große Freude haben alle“, sagt er. Und nun auch noch die EM. „Das ist doch immer ein besonderes Feeling. Viele wollen in Gemeinschaft die Spiele sehen.“ Nach aktuellem Stand dürften zehn Personen aus drei Haushalten an einem Tisch sitzen, drinnen wäre noch Testpflicht.

H 1 verzichtet jedoch auf Party mit DJ

Wie gewohnt serviert Hirsch zu jedem Spiel kleine Specials, zum ersten Deutschland-Spiel gegen Frankreich gibt’s Pernod. Auf eine Tradition verzichtet er wegen der Corona allerdings doch. Die Party mit DJ ist erst einmal gestrichen.

Latino-Bar zeigt EM-Spiele auf der Terrasse

Rudel-Mitfiebern ist traditionell in der SV-Sportgaststätte angesagt. Die läuft nun unter dem Namen Georgia’s Taverne. Wirt Nektarios Moutas bleibt dennoch fußballtechnisch am Ball. Klar übertrage er die EM-Spiele. Auch ein Zeichen, dass es ein Stück wieder zur Normalität übergehe. Sefer Meral rüstete am Donnerstag in der Latino-Bar schon groß auf. Dass er die EM-Spiele auf der überdachten Terrasse zeige, sei doch gar keine Frage.

Auch Flax und Alte Ziege laden Fußballfans ein

Auf Deko-Jagd in letzter Sekunde müsse er nicht mehr gehen. „Wir haben aus den letzten Jahren noch so viel Vorrat“, freut er sich auf spannende Spiele und entspannte Fußballfans. Gifhorns Kultkneipe Flax wirbt auch seit wenigen Tagen damit, im Biergarten EM-Spiele zu zeigen. Wenige Meter entfernt hat auch Nicole Rudbach in der Alten Ziege ein Herz für Fußballfans, „obwohl wir keine klassische Fußballkneipe sind“. Die Zickenstube werde zumindest für die Partien der Löw-Elf reserviert.

„Freuen uns riesig, wenn es wieder losgeht“

Pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft startet übrigens auch die Alte Ziege wieder – am Dienstag, 15. Juni. Etwas verhalten optimistisch ist Rudbach noch: „Das Hoch und Runter der Zahlen stimmt schon nachdenklich.“ Zum Schluss überwiegt dann erst einmal wieder Freude, auch über die neue Terrasse für Gäste. „Wir freuen uns riesig, wenn es wieder losgeht.“

Von Andrea Posselt