Landkreis Gifhorn

Die gute Nachricht zuerst: Im Gegensatz zu Samstag meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn am Sonntag keinen weitere Sterbefälle im Zuge einer Corona-Infektion.

Jedoch bestätigt sich der Trend der letzten Tage: Erneut sind viele bestätigte Neuinfektionen registriert – 75 an der Zahl. Damit steigt die Inzidenz von 233 am Samstag auf 264,1 am Sonntag. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis insgesamt 11.751 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Helios lockert die Besuchsregeln ab Montag

Das DIWI-Intensivregister weist für Gifhorn aus, dass am Sonntag zwölf Intensivbetten belegt sind, davon sind zwei Personen Covid-19-Patienten. Nach Angaben von Helios befanden sich am Samstag zehn Covid-Infizierte auf Normalstation und inklusive Überwachungsstation sechs Infizierte im Intensivbereich. Am Montag wird das Gifhorner Klinikum das Besuchsverbot aufheben. Es sind jedoch Regeln einzuhalten für Besucher.

Die landesweite Inzidenz liegt bei 296. Den höchsten Wert in Niedersachsen hat Delmenhorst mit 865,8.

Von Andrea Posselt