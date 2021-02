Corona-Lage im Kreis Gifhorn: 23 Neuinfektionen, der Inzidenzwert steigt

Entspannung an der Corona-Front im Kreis Gifhorn ist noch lange nicht in Sicht: Am Sonntagmorgen meldet das Landesgesundheitsamt für den Kreis Gifhorn 23 bestätigte Corona-Fälle, der Inzidenzwert steigt auf 47,6. Die gute Nachricht: Es sind keine weiteren Todesfälle gemeldet.