Landkreis Gifhorn

Vier Menschen im Kreis Gifhorn sind im Zuge einer Coronavirus-Erkrankung verstorben. Das meldet das Robert-Koch-Institut am Samstag. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten auf insgesamt 238. Der Inzidenz-Wert schnellt von 207,1 auf 233.

115 bestätigte Neuinfektionen

115 bestätigte Neuinfektionen meldet das Institut außerdem. Seit Beginn der Pandemie sind es nun 11.676 Menschen, die sich mit dem Virus infizierten. Schon im Verlauf der Woche gewann die Corona-Lage immer mehr an Dynamik. Das hat zwei Gründe: Es tauchen immer mehr Omikron-Infektionen im Landkreis auf. Dadurch nimmt die Infektionsrate mehr Fahrt auf. Und: Der Test-Stau der Feiertage baut sich langsam ab.

In allen Gebietseinheiten gibt es Infektionen

Am Freitag wurden 87 neue Covid-19-Fälle innerhalb eines Tages für den Landkreis Gifhorn gemeldet, in den vergangenen sieben Tagen waren es damit 356. Sieben weitere Fälle der Omikron-Variante sind nachgewiesen worden, die Gesamtzahl der nachgewiesenen Omikron-Fälle lag am Freitag bei 26. Einen geographischen Schwerpunkt der Positiv-Fälle gibt es nicht – sämtliche Samtgemeinden im Landkreis und das Stadtgebiet sind betroffen.

Von Andrea Posselt