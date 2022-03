Landkreis Gifhorn

Von Entspannung noch überhaupt keine Spur: Seit Tagen rollt die Omikron-Welle durch den Landkreis Gifhorn. Täglich steigen die Zahlen von bestätigten Corona-Neuinfektionen. Am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut für Gifhorn und Umgebung insgesamt 608 neue Fälle. Die Inzidenz steigt von 2.185,9 auf 2253,6.

Auch in Wolfsburg ist die Inzidenz hoch

Nur noch Grafschaft Bentheim hat mit 2498,4 in Niedersachsen einen höheren Wert. Auch in der Nachbarstadt Wolfsburg ist der Inzidenzwert mit 2182,7 landesweit mit an der Spitze. In den letzten sieben Tagen infizierten sich 3994 Menschen im Landkreis Gifhorn mit dem Corona-Virus. Insgesamt liegt die Zahl nun bei 33.706. Das Divi-Intensivregister des RKI weist für das Klinikum elf belegte Betten aus, eins ist noch frei.

Die Lage in Kitas und Einrichtungen

Aus folgenden Kitas hatte der Landkreis am Freitag Corona-Fälle gemeldet: Kita Altes Freibad Meine (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Pfiffikus Rühen (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe), Kita Gamsen (eine Person positiv getestet, Quarantäne für zwei Gruppen), DRK-Kita Müden (eine Person positiv getestet, Quarantäne für zwei Gruppen), Kita St. Altfrid Gifhorn (eine Person positiv getestet, Quarantäne für eine Gruppe).

Aktive Fälle gibt es außerdem im Lebenshilfe Ernst-Calberlah-Haus in Gifhorn.