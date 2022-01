Gifhorn

Geschlossene Geschäfte, scharfe Hygiene-Spielregeln und weniger Menschen in den Innenstädten und Betrieben: Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben für ein ungewolltes Allzeithoch bei der Kurzarbeit gesorgt – auch im Landkreis Gifhorn. Das belegen Zahlen der Arbeitsagentur. Eine Branche hat es dabei besonders hart getroffen.

Die Daten für „tatsächliche und realisierte Kurzarbeit“ würden immer erst mit einem Zeitversatz von sechs Monaten vorliegen, geht Agentur-Sprecherin Wiebke Saalfrank auf die nicht ganz einfache Auswertung ein. Die Zahlen, die Saalfrank jetzt für Stadt und Landkreis Gifhorn präsentiert, zeigen jedoch deutlich, wie schwer Corona die Unternehmen getroffen hat – und immer noch trifft.

Gastgewerbe in Schwierigkeiten

„Im Landkreis Gifhorn hatten wir im Juni 2021 in der realisierten Kurzarbeit 304 Betriebe mit 2863 Beschäftigten“, berichtet Saalfrank. „Darunter waren 81 Betriebe mit 308 Beschäftigten aus dem Gastgewerbe – das ist bei circa 1000 Beschäftigten insgesamt in dieser Branche immer noch ein sehr hoher Anteil“, erläutert die Sprecherin. Weitere 35 Betriebe mit 1027 Mitarbeitern seien aus dem verarbeitenden Gewerbe und 23 Betriebe mit 622 Beschäftigten aus den wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen wie Ingenieurbüros, Forschung und Entwicklung gewesen, geht Saalfrank auf andere Branchen ein.

Höchstwert war im April 2020 erreicht

Den bisherigen Höchstwert habe es im Landkreis Gifhorn im April 2020 mit 818 Betrieben und 6996 Kurzarbeitern gegeben, blickt Wiebke Saalfrank zurück. Darunter seien 131 Betriebe mit 592 Beschäftigten aus dem Gastgewerbe gewesen. „Das entsprach mehr als der Hälfte aller Beschäftigten in dieser Branche“, sagt die Agentur-Sprecherin. Von Kurzarbeit betroffen waren in dieser schweren Phase der Pandemie weiterhin 2000 Beschäftigte aus dem verarbeitenden Gewerbe und knapp 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungssektor.

Die Zahlen der tatsächlichen Kurzarbeit für Dezember 2021 kann Saalfrank noch nicht vollständig auf den Tisch legen, sie verweist jedoch auf bereits erfasste Kurzarbeit-Anzeigen: Für Gifhorn wurden demnach im Dezember des vergangenen Jahres 25 Anzeigen für 175 Personen gemeldet. Eine Branchenaufteilung liege vorerst nur für den November 2021 vor. In diesem Monat waren es insgesamt 19 Anzeigen für 117 Personen.

Mehr Kurzarbeit durch vierte Corona-Welle

„Von diesen 117 Personen sind fünf Anzeigen mit 59 Personen – also über die Hälfte der Personen – aus dem Gastgewerbe und vier mit 23 Personen aus den wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“, so Wiebke Saalfrank. Für die Arbeitsagentur stehe jedoch bereits fest: Durch die vierte Corona-Welle werde es auch im Landkreis Gifhorn einen Anstieg der realisierten Kurzarbeit geben – stark betroffen sei durch pandemiebedingte Einschränkungen immer noch das Gastgewerbe.

Entwarnung gib die Arbeitsagentur für die kommenden Wochen und Monate in Sachen Kurzarbeit somit nicht. „Wie es in der Zukunft aussieht, ist abhängig davon, wie sich die Lage durch Omikron entwickelt und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen oder weiter bestehen“, so Saalfrank. Im verarbeitenden Gewerbe rechne man weiterhin mit weniger Beschäftigten, die erstmals oder erneut in Kurzarbeit müssen. Engpässe in den Lieferketten spielten dabei eine besondere Rolle.

Kurzarbeit als Chance für Weiterbildung

„Wenn Kurzarbeit unvermeidbar ist, appellieren wir an die Unternehmen, diese Zeit sinnvoll für betriebliche Weiterbildung zu nutzen. Die Verknüpfung von Kurzarbeit mit Qualifizierung kann Unternehmen im Strukturwandel begleiten und helfen, die Beschäftigen für die digitale Transformation fit zu machen“, lautet der Tipp der Agentur-Sprecherin. Infos dazu gibt es unter www.arbeitsagentur.de/kurzarbeit.

Von Uwe Stadtlich