Buchmessen sind abgesagt, Lesungen in Schulen absolut unmöglich, und auch Präsenzlesungen am Weltlesetag heute fallen aus: Die Gifhorner Autorin Nicole Ziemann-Witt, die Ende November die Neuauflage ihres Kinderbuches „Professor Besenstiel und sein Wumpelgumpel“ herausgibt, leidet wie alle Kulturschaffenden unter der Corona-Krise. Den Mut hat sie jedoch nicht verloren.

„Normalerweise wäre ich jetzt fast täglich auf Tour, um die Neuauflage des Kinderbuches zu bewerben – Corona hat mir jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt die 46-Jährige. Die Gifhornerin – sie ist verheiratet und Mutter von zwei Töchtern (13/16) – hat schon in jungen Jahren gerne geschrieben. „Vieles landete anfangs jedoch im Papierkorb, den richtigen Drive habe ich erst 2016 durch die Mitarbeit in Gifhorns Literaturwerkstatt bekommen“, berichtet die gelernte Industriekauffrau.

„Bis zum Ende durchziehen“

„Die Kunst beim Schreiben ist es, tatsächlich dranzubleiben und es bis zum Ende durchzuziehen“, weiß Ziemann-Witt. Dass sie dranbleiben kann, hat die 46-Jährige inzwischen mit drei Werken unter Beweis gestellt. Mit „Unser verrückter Professor Besenstiel und sein Wumpelgumpel“ hat Nicole Ziemann-Witt 2018 ihr erstes Kinderbuch fertiggestellt. „Es ist nun als Neuauflage mit überarbeitetem Hardcover und zusätzlichen Illustrationen erschienen“, ist die Gifhorner Autorin stolz auf die Überarbeitung.

Die Liebe zum Schreiben schon als Kind entdeckt: Die Gifhorner Autorin Nicole Ziemann-Witt ist auch auf ihren Fantasy-Roman „Mondnacht“ stolz. Quelle: Thorsten Behrens (Archiv)

Im März 2020 brachte Ziemann-Witt ihr Kinderbuch „Spürhuhn Gisela Gack – Vorsicht Tierdiebe“ heraus. „Einen Tag nach der Buchpräsentation kam der Lockdown“, blickt die 46-Jährige zurück. Trotzdem legte die Gifhorner Autorin noch einmal nach. Mit „Mondnacht – Die schwarzen Herzen der Zauberer“ erschien im Mai ihr erster Fantasy-Roman. Geschrieben hat sie ihn unter dem Pseudonym Sofie Richard.

Werbung für Literatur durch Corona erschwert

Besuche an Grundschulen in Kästorf, Wesendorf oder Wittingen und auch am Gifhorner Humboldt-Gymnasium: Vor Corona nutzte Nicole Ziemann-Witt ihre Verbindungen, um direkt mit ihren kleinen Leserinnen und Lesern in Kontakt zu treten. „Acht Lesungen sind seit Mai inzwischen flachgefallen und auch einen Bücherstand auf dem Schlossmarkt zum Advent – er wurde ebenfalls ersatzlos gestrichen – gibt es in diesem Jahr nicht“, hat es die 46-Jährige derzeit schwer, für ihre Literatur zu werben. Auf der Corona-Streichliste gelandet, ist zudem der bundesweite Vorlesetag. Ziemann-Witt war in der Vergangenheit immer dabei.

Hoffnung auf kleine Buchmessen im neuen Jahr

„Vielleicht klappt’s im kommenden Jahr mit der Teilnahme an kleinen Buchmessen“, hat sich die sich die Schriftstellerin für 2021 einen Termin in Solingen vorgemerkt. Weniger zuversichtlich ist sie in Sachen Schulklassen-Lesung: „Daraus wird vermutlich in den kommenden Monaten nichts“, sorgt sich die Gifhornerin darum, dass ihre aufgebauten Kontakte wegbrechen könnten.

Die Zeit zum Schreiben nutzen

Trotzdem hat die Büroangestellte sich durch die Pandemie und ihre Folgen nicht entmutigen lassen. „Schreiben ist ein Hobby, das ich meistens abends oder am Wochenende auslebe – doch durch Corona habe ich jetzt noch mehr Zeit“, will Ziemann-Witt im kommenden Jahr den zweiten Teil von „Professor Besenstiel“ angehen. Auch über die „Mondnacht“-Fortsetzung denkt die Gifhornerin nach.

Alle Bücher der 46-Jährigen sind über ihre Homepage www.ziemann-witt.de erhältlich. Eine Bestellung ist auch über den Buchhandel möglich. „Wenn’s klappt, bin ich auch bei einem kleinen Weihnachtsmarkt im Mehrgenerationenhaus im Georgshof dabei“, denkt Ziemann-Witt an eine Kinderbuch-Lesung mit Abstand nach. „Vielleicht aus einem Fenster und den Zuhörerinnen und Zuhörern davor.“

