Zum Schulstart in Gifhorn ruckelt es überall noch ein wenig

Sassenburg/Gifhorn

An der IGS Sassenburg ist der Unterricht am Montag wieder angelaufen. „Und wir haben gleich am Dienstag nachgebessert, wo es ging“, erzählt die stellvertretende Schulleiterin Leona Kötke. Heißt: Mit Betreten der Schule morgens sollen sich die derzeit unterrichteten Schüler der Jahrgänge 10 und 13 die Hände waschen.

Das aber erwies sich als schwierig. „Der Abstand zwischen unseren Waschbecken auf den Toiletten ist zu klein, daher konnten wir die Schüler nur einzeln einlassen. Deshalb haben wir die erste Schulstunde dafür gebraucht. Und da die Kinder sich nach jeder Pause auch die Hände waschen sollen, musste dringend eine Lösung her.“

Lehrer aus der Risikogruppe unterrichten online

Die wurde gefunden. Seit Dienstag werden auch die Waschbecken in den Kunsträumen genutzt. Und wenn die neunten Klassen anrücken, werden weitere Toiletten geöffnet. „Wir wollen ja Unterricht machen, und keine Hygienestunden“, so Kötke. Ansonsten zollt sie den Schülern viel Lob: „Die sind richtig diszipliniert.“ Und sitzen in den Klassenräume mit 1,5 Meter Abstand, tragen auf den Fluren Masken.

Aktuell schreibt Kötke die Pläne für die Abiturprüfungen, die am 11. Mai beginnen. Geschrieben wird in der Turnhalle – und bei Schülern, die zur Risikogruppe gehören, in Einzelräumen. „Da brauchen wir viele Aufsichten“, sagt sie. Das wird ein Kraftakt – nicht zuletzt, weil einige Lehrer fehlen, die selbst zur Risikogruppe gehören. „Die unterrichten derzeit online. In der Oberstufe klappt das wunderbar.“ In den anderen Jahrgängen bleibe abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. „Wir werden sehen“, sagt die stellvertretende Schulleiterin immer wieder.

Seltsam gedrückte Stimmung

„Es gibt keine echten Probleme“, kann Dr. Detlef Eichner, Rektor der Gifhorner Freiherr-vom-Stein-Schule, nach zwei Tagen über die Umsetzung der umfänglichen Corona-Maßregeln berichten, die „mit hohem Personalaufwand“ kontrolliert würden. Allerdings herrsche „eine ganz seltsame Stimmung“ bei den Schülern: „Sie wirken bedrückt, ängstlich.“ Und sie seien bass erstaunt, wenn sie sich vor Wiedersehensfreude und aus alter Gewohnheit umarmen wollten und das mit dem barschen Ruf „Abstand!“ eines Aufsichtshabenden unterbunden würde.

Eine Schulstunde lang Händewaschen: Noch muss sich vieles einruckeln. Quelle: Archiv

Umschichtig beschult werden die Abschlussklassen neun und zehn, jeweils geteilt in zwei Gruppen, die über unterschiedliche Eingänge die Schule betreten, optisch gekennzeichneten Wegen folgen und immer wieder Hände waschen müssen. Alle an der Schule tragen Masken und folgen einer schriftlich fixierten Sitzordnung – „um mögliche Infektionsketten rekonstruieren zu können“. Es gibt Regeln zur Toilettenbenutzung – und die Spiegel ebenda wurden abmontiert: „Um die Verweildauer zu minimieren“, erklärt Eichner.

„Echtes Problem bei religiös Verblendeten“

Als wirklichen „Unterricht“ könne man das, was derzeit an der Schule laufe, jedoch nicht bezeichnen: „Es ist die Umsetzung einer amtlichen Verfügung. Bestenfalls eine Vorlesung.“ Wegen der Abstandsregeln sei Hilfe bei individuellen Lernproblemen nicht möglich, ebenso wenig wie einen Schüler zu trösten, wenn er es braucht. Und ein „echtes“ Problem bei der Umsetzung der Regeln an seiner Schule gibt es doch: „Bei religiös Verblendeten, die sich an Gesetze und Regeln unseres Staates nicht gebunden fühlen“, berichtet Eichner.

Von Jörg Rohlfs und Thorsten Behrens