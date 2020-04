So diszipliniert sind die Wochenend-Ausflügler

Kreis Gifhorn

Ein Bilderbuchwochenende für Ausflügler und Polizei: Viele Gifhorner und ihre Besucher haben die sonnigen Tage für Trips in die Innenstadt, zum Schlosssee oder zum Tankumsee genutzt. Und sich dabei offenbar korrekt angestellt. Die Polizei hat jedenfalls nichts zu meckern.

Mal raus aus dem Homeoffice, aus dem Haus und der (Groß-)Stadt: Thomas Wichert aus Braunschweig hat am Sonntag seine Familie geschnappt und ist nach Gifhorn an den Schlosssee gefahren. „Wir waren hier mal essen.“ Die Idee „kam einfach so“, sich die Gegend noch einmal anzuschauen, auch wenn keine Gastronomie geöffnet hat, sagen er und seine Frau Patricia. „Ich finde es schön hier.“ Sohn Lucas (6) offenbar auch. Er findet vor allem die Enten toll, die Brennnesseln allerdings weniger, die seine Haut kleine Blasen schlagen lassen. Töchterchen Sofia im Kinderwagen ist dagegen behütet.

1a-Ausflugswetter, und dann die Corona-Beschränkungen: In der Innenstadt, am Schlosssee und am Tankumsee haben die Gifhorner das aber offenbar ganz gut unter einen Hut gebracht. Sagt auch die Polizei.

Behütet fühlt sich die Familie am Schlosssee auch in Corona-Zeiten. Die Leute hielten Abstand, sagen Wicherts. Das sieht auch, wer am Sonntagnachmittag durch die Fußgängerzone geht. Die Schlangen vor den Eisdielen sind lang, aber luftig. Das Polizeitrassierband rund um den Ceka-Brunnen ist jedoch an einer Seite durchtrennt. Und so ist der eine oder andere Sitzplatz dann doch besetzt.

Wicherts, die beruflich im Homeoffice und privat im eigenen Garten arbeiten, ist es in Corona-Zeiten wichtig, auch mal raus zu kommen, die Seele baumeln lassen zu können. Ebenso geht es Stefanie und Jan Merfort aus Hondelage bei Braunschweig, die mit Sohn Tom (2) am Strand des Tankumsees picknicken. Okay, Ostern eine Radtour – aber das jetzt sei der erste echte Wochenendtrip seit Corona, sagt die Familie. „Allein könnten wir auch den Keller aufräumen.“ Aber mit dem Jungen müsse man auch mal was unternehmen, sagt Jan Merfort.

Auch am Tankumsee halten sich die allermeisten Besucher an die Beschränkungen. An der Schranke in Höhe des Hotels wird es zuweilen mal eng zwischen Radlern und Spaziergängern, löst sich aber gleich wieder auf. Einige Kinder wagen sich derweil schon bis zu den Knöcheln ins Wasser.

Das sagt die Polizei

Alles im grünen Bereich, meldet Polizeihauptkommissar Sascha Brunken-Bruns von der Gifhorner Polizei am Sonntagnachmittag. Die Gifhorner seien auch nach mehr als einem Monat Corona-Ausgangsbeschränkungen und trotz des Bilderbuchwetters geduldig und diszipliniert. „Ich persönlich bin positiv überrascht.“ Das gelte für den Ausflugs-Sonntag, als auch für den Einkauf auf dem Wochenmarkt am Samstag, wo die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Gifhorn nach dem Rechten sahen – und einige Radfahrer nach 11 Uhr zur Kasse baten.

„Es wurden nur noch ganz wenige vermeintliche Verstöße gemeldet“, sagt Brunken-Bruns. „Und die haben sich alle nicht bewahrheitet.“

Von Dirk Reitmeister