Vorzeitiges Saisonende: Auch die Juni-Termine sind abgesagt

Es hätte der gut gelaunte Schlusspunkt der Theatersaison in der Gifhorner Stadthalle werden sollen: die jazzige Revueoperette „Im weißen Rössl“ am 24. Juni. Diese und andere Veranstaltungen im Juni müssen nun ersatzlos abgesagt werden. „Die aktuell gültigen Verordnungen der Landesregierung für die Theater lassen uns leider keine andere Wahl“, bedauert Stadthallen-Sprecherin Stefanie Schrader die Absage. Abgesagt sind neben dem „Weißen Rössl“ auch der Workshop „Berliner Musiktheater“ am 23. Juni, das Kindertheater „Tintenherz“ am 30. Juni sowie das Theaterfrühstück am 27. und 28. Juni.

Nach wie vor verharren die Theater in Niedersachsen wegen der Corona-Pandemie im Lockdown, bislang dürfen Freizeitangebote nur gemacht werden, wenn sie im Freien stattfinden. Einen Zeitplan der Landesregierung, ab wann auch Indoor-Angebote wie Theater- und Kinoaufführungen wieder stattfinden dürfen, gibt es noch nicht.

Informationen per Post

Wie Stefanie Schrader informiert, bekommen die Abonnenten der Veranstaltungen in der Stadthalle per Post ein Erstattungsformular zugesandt. Käufer von Einzelkarten wenden sich für eine Erstattung bis spätestens 15. August direkt an die Vorverkaufsstelle, bei der sie die Karten erworben haben. Gekaufte Karten für das Theaterfrühstück können ebenfalls bis zum 15. August bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung zurückgegeben werden. „Wir bemühen uns um eine zügige Bearbeitung aller Erstattungsanfragen“, erklärt Stefanie Schrader und bittet um Verständnis, falls es durch die große Menge an Erstattungsanfragen doch mal zu Verzögerungen kommen sollte.

Ausdrücklich nicht betroffen von den Absagen der Termine in der Stadthalle ist der DRK-Blutspendetermin am Dienstag, 16. Juni, von 15 bis 19.30 Uhr. Dieser wird wie geplant unter strengen Hygieneauflagen stattfinden.

