Corona sorgt bei der Tafel für eine Cabrio-Warenausgabe

Sie müssen draußen bleiben, bekommen aber ihre Ware ansonsten wie gewohnt: Kunden der Gifhorner Tafel müssen auch in Corona-Krisenzeiten nicht auf erschwingliche Lebensmittel verzichten. Die Warenausgabe läuft aber deutlich anders als vor der Pandemie – praktisch als Cabrio-Version.

Mit der Schließung der Ausgabehalle für die Kunden rennt die Tafel bei Henrike Keller offene Türen ein. Die Wilscherin steht am linken Rolltor und räumt Obst, Gemüse und Brot aus der mit einem Rollwagen ihr zu Füßen gefahrenen grünen Box in ihre Tüten. „So ist das besser als vorher“, sagt Keller.

Am Rolltor ist Endstation: Kunden kommen nicht mehr in den Ausgaberaum der Gifhorner Tafel, sondern die Ware kommt raus zu den Kunden. In Corona-Zeiten hat die Einrichtung ihre Ausgabe umgestellt.

Tafel-Kunden wie Keller warten seit Corona draußen auf dem Hof und kommen nur bis in die Garage. Ähnlich wie bei Behörden sind sie nach Nummern sortiert an der Reihe. Am Rolltor empfängt sie dann jemand vom Tafel-Team, zum Beispiel Nico d’Intinosante. Er nimmt den Tafel-Scan-Ausweis entgegen, schnappt sich eine Karte mit einer Ziffer drauf – in Kellers Fall eine Eins, weil Keller für sich selbst, also eine Person, Ware abholt – und geht in die Ausgabehalle, in der nur noch Tafel-Mitarbeiter herumwuseln.

Der Scan-Ausweis landet am Kassentresen, die Karte mit der Eins legt d’Intinosante in eine leere grüne Box. Die gibt er an seine Kollegin Andrea Stein weiter. Sie ist eine der helfenden Hände, die die Boxen füllen. „Von allem etwas“, zählt sie auf. „Fleisch, etwas Süßigkeiten, Gemüse, Obst, dann kommen Molkereiprodukte, ein Brot.“

Tafel-Team kennt seine Pappenheimer

Woher weiß das siebenköpfige Team, das an diesem Nachmittag etwa 400 bis 500 Menschen versorgt, was diese überhaupt haben wollen? Was Stein aufzählt, ist das Standard-Paket. Doch nicht jeder Kunde will Fleisch, nicht jeder Kunde verträgt Milchprodukte. Wenn für einen Vegetarier zu packen ist, kommt noch eine Karte mit „V“ in die leere grüne Box dazu, und oft muss der Kunde das nicht mehr sagen. Das Tafel-Team kennt seine Pappenheimer, sagt d’Intinosante. „Es ist ein eingespieltes Team.“

Das hat Nico d’Intinosante schnell gelernt. Der VW-Mitarbeiter ist seit zwei Monaten dabei. „Ich hab’ Kurzarbeit und Resturlaub.“ Die Zeit will er sinnvoll nutzen und sich nützlich machen. „Ich wollte einfach einen Nachmittag pro Woche mal etwas ehrenamtlich machen“, begründet Andrea Stein, seit Januar an Bord zu sein.

Gifhorner Tafel beliefert immer mehr Kunden 3300 Kunden hat die Gifhorner Tafel aktuell. Etwa 60 von ihnen beliefert das Team um Edeltraud Sack. „An drei Tagen in der Woche, das war vor Corona nicht so.“ Die Anzahl der Belieferten habe sich nämlich verdoppelt, die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge damit ebenso. Bekämen üblicherweise Menschen, die etwa wegen psychischer Probleme vom Verein Stellwerk betreut werden, die Ware frei Haus geliefert, seien nun zum Beispiel auch Familien oder Alleinerziehende dabei, die ihre Kinder nicht allein lassen könnten. Es gebe aber auch Bedürftige, die sich wegen der Pandemie zurzeit nicht zur stets belebten Ausgabestelle im Paulsumpf trauten, weiß Sack.

Nico d’Intinosante schiebt einen Rollwagen mit gefüllten grünen Kisten zum Rolltor, wo schon der nächste Kunde wartet und seine Tüten füllt. Sollte trotz des eingespielten Einpack-Systems des Tafelteams etwas dabei sein, was der Kunde doch nicht will, „dann lassen sie es in der Kiste“. Dann bekommt es ein Anderer. Das ist hygienisch kein Problem, denn nicht nur die Tafel-Mitarbeitenden, sondern auch die Kunden haben Masken auf und Einweghandschuhe an. Ein bis zwei 100-er Packungen Handschuhe verbrauche die Tafel pro Nachmittag für die Kunden, sagt d’Intinosante. Nochmal so viele sind es für das Tafel-Team, die die Handschuhe regelmäßig wechseln müssten.

Wenn es auf dem Hof zu voll wird

d’Intinosante reicht dem nächsten Kunden Handschuhe. Hinter diesem, auf dem Hof, sitzen die Wartenden auf bereit gestellten Plastikstühlen oder stehen in Grüppchen und halten einen Plausch. Hin und wieder muss Tafel-Chefin Edeltraud Sack eingreifen und zum 1,5-Meter-Abstand mahnen. Neuerdings hat der Hof ein Tor zur Straße Paulsumpf hin. „Wenn es zu viele Leute werden, muss ich es zumachen.“ Dann müssen einige draußen erstmal in ihrem Auto warten.

Ellenbogen bleiben in Corona-Zeiten so jedenfalls eingefahren. Henrike Keller findet genau das gut. „Sonst ist es zu eng“, ist ihre Erfahrung aus den Zeiten, wo sie selbst noch in der Ausgabehalle ihre Ware angenommen und sich immer wieder mal von anderen, durchsetzungsstärkeren Kunden zur Seite gedrängt gefühlt hatte. Die Wilscherin ist froh, dass die Tafel auch in Corona-Zeiten weiter geöffnet hat, nicht so wie in ihrer alten Heimat in Hessen, aus der ihre Tochter von geschlossenen Tafeln berichte. „Die Telefonrechnung könnte ich sonst nicht bezahlen.“

