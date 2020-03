So lief der erste Wochenmarkt-Mittwoch im Krisenmodus

Gifhorn

Wenigstens zweimal pro Woche gibt es künftig in der Gifhorner Innenstadt mehr zu kaufen als nur Lebensmittel aus dem Supermarkt oder Drogeriewaren. Der Wochenmarkt läuft – bis auf Weiteres. Viele Gifhorner kosteten das am zweiten Tag des Einzelhandel-Shutdowns aus. Wenn auch mit einem mulmigen Gefühl. Die Verunsicherung ist da.

Irgendetwas ist anders. Zahlreiche Menschen bummeln zwischen den Wochenmarktständen. An einigen stehen sie sogar Schlange. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte hinter den Marktständen sind dagegen dicht. Ausnahmen sind unter anderem Drogerien, Apotheken, Optiker und die Buchhandlung Nolte.

Den Humor nicht verloren

Einige Marktverkäuferinnen und -verkäufer haben Handschuhe an. Ansonsten ist das übliche Geschäft angesagt. Leer gekauft sind die Stände auch nicht. Zum Scherzen sind die Händler auch aufgelegt: „Ich wollte schon einen Zettel aufhängen, dass Bezahlung nur noch mit Toilettenpapier möglich ist“, sagt Obsthändler Jürgen Plank aus Weyhausen und grinst schelmisch.

„Die Leute halten Abstand“

Aber mal im Ernst: Ist er froh, dass sein Verkauf weiter läuft? „Unbedingt“, sagt Plank. Aus seiner Sicht spricht auch nichts dagegen. „Die Leute sind vorsichtig und halten Abstand.“

Mitbewerber Rolf Kolster macht eine ähnliche Beobachtung wie Plank: Das Geschäft brummt. „Die Leute waren früher da als sonst.“ Gehamstert würde aber nicht, sondern die Kunden nähmen „von allem etwas“. Deshalb gebe es auch zum Beispiel keine leeren Apfelkartons.

„Mehr Sicherheit als in geschlossenen Räumen“

„Ich habe schon Honig verkauft, da hatte ich ihn noch gar nicht ausgepackt“, sagt Imker Volker Schlordt. Die Nachfrage sei groß. „Für mich läuft das Geschäft normal“, sagt Thorsten Kaiser, der Holsteiner Schinken und Wurstwaren verkauft. „Viele lassen sich nicht irre machen.“ Wozu auch? „Wir können hier mehr Sicherheit bieten als in geschlossenen Räumen.“

Gesundes gegen Erkältung gefragt

Bei Jürgen Mück sind jetzt vor allem Kräuter besonders gefragt. „Salbei geht ganz gut.“ Und Sauerkraut. Also alles, was gegen Erkältung helfe. Auch Mück ist froh, weiter auf dem Wochenmarkt verkaufen zu können. „Was soll ich sonst mit meinen Pflanzen machen?“ Und er sieht eine Chance in dieser schweren Zeit für Marktbeschicker: „Jetzt werden die Underdogs vom Markt mal gewürdigt für die Grundversorgung.“

Mutet der Betrieb in der Stadt während des Wochenmarkts für einen Werktag normal an, wird es am Nachmittag dann lichter in der Fußgängerzone. Hier und da sitzen einige Leute draußen vor Eiscafés – mit mehr Abstand als sonst. Aber einige Tische sind auch mit vier Gästen besetzt, die sich angeregt unterhalten.

Wochenlang nur Sonntage in der City?

Vielen Gifhornern ist die neue Situation befremdlich. Sie äußern aber Verständnis für die drastischen Einschnitte zu Gunsten der Gesundheit, die eine Ausbreitung des Corona-Virus hemmen sollen. „Man muss die Notwendigkeit sehen“, sagt Joachim Schult aus Gifhorn. Auch Angelika Reichwald will nicht in Pessimismus verfallen. „Wir wollen uns nicht in einen Sog reinziehen lassen.“ Aber wochen- oder monatelang nur Sonntage zu haben, das beunruhigt die Gifhorner schon.

Von Dirk Reitmeister