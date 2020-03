Pastor Krauss: Keine Zeit für Lagerkoller in der Quarantäne

Gifhorn

Die Zielgerade ist in Sicht: Heike und Lothar Krauss sind seit mehr als drei Wochen in Quarantäne. Sie sind gespannt, wie sich die Welt draußen präsentiert, wenn sie in weniger als einer Woche voraussichtlich wieder raus dürfen. Sie hoffen, dass es keine Ausgangssperre geben wird.

Im Gespräch am Telefon klingt Lothar Krauss fit und munter. „Mir geht es körperlich, gesundheitlich gut. Der milde Verlauf hat sich fortgesetzt“, sagt der Gifhorner, der sich Ende Februar bei einem Kongress in Karlsruhe angesteckt hat und seitdem gemeinsam mit seiner Frau zuhause in Quarantäne ist. Jener milde Verlauf hatte sich eine Woche später mit ersten Symptomen angedeutet, woraufhin Tests die Erkrankung bei Lothar Krauss bestätigte, bei seiner Frau aber negativ abschloss.

In einer Woche wieder frei: Für Pastor Lothar Krauss und Ehefrau Heike neigt sich die Zeit der vierwöchigen Quarantäne dem Ende entgegen. Quelle: privat

Immer mehr Einwohner im Kreis Gifhorn müssen wegen der Pandemie in eine Quarantäne. Krauss weiß, wie sie sich fühlen. Ein Urlaub zum mal Abspannen sei das beileibe nicht. Partout nicht raus dürfen sei blanker Stress. Krauss hat trotzdem keinen Lagerkoller bekommen.

Wie Arbeit über die Zeit hilft

Der Leitende Pastor der Kirche im Brauhaus pflegt täglich seinen Leiter-Blog im Internet, arbeitet am Online-Gottesdienst und eröffnet das digitale Gemeindehaus. „Der Online-Gottesdienst hat gut geklappt.“ Der Pastor freut sich über 2 000 Klicks. „So produzieren wir in den kommenden Wochen.“ Außerdem schiebt er ein Nachbarschaftshilfe-Projekt an. „Wir sind dabei, eine Idee zu entwickeln.“

Bei so einem Arbeitspensum im Homeoffice bleibt keine Zeit, Trübsal zu blasen über die Quarantäne. „Ich bin den ganzen Tag voll beschäftigt.“ Am Rechner, am Telefon. So vergeht die Zeit wie im Flug. „Wenn man eine Tagesstruktur hat, ist das eine große Hilfe.“

Gleich zwei Fernseh-Interviews

Hinzu kommt die mediale Aufmerksamkeit, dass er ein gefragter Interviewpartner geworden ist. Nach den ersten Berichten in der AZ meldeten sich bei ihm mehrere Medien. Er sprach mit NDR und ZDF via Skype. Auch die katholische Zeitung Tagespost habe mit ihm ein großes Interview geführt. Ihm komme es dabei nicht auf Rummel um seine Person an, versichert Krauss. Er wolle einfach den vielen anderen Betroffenen Mut machen. „Nicht alle reagieren entspannt auf Quarantäne.“

Beide wollen sich ihrer Gesundheit vergewissern

Auf Lothar und Heike Krauss kommen jetzt in der Schlussphase spannende Tage zu. Seiner Frau gehe es auch weiterhin gut. Er strebe noch einmal einen Test an, um sich zu vergewissern, dass er und auch seine Frau Corona-frei sind, wenn sie am 26. März wieder in eine Freiheit kommen – über den vom Gesundheitsamt zugestandenen Spaziergang im einsamen Waldstück hinaus.

Als erstes: aufs Rad!

Das erste, was er am 26. März machen will: „Wenn es möglich ist, werde ich mich auf mein Fahrrad setzen.“ Und dann muss er aber auch schon seine Predigt für den Gottesdienst drei Tage später vorbereiten. Mental stellt er sich auf eine Welt ein, die ihm noch fremder sein werde als anderen Gifhornern – mit einer Stadt im Shutdown-Modus.

Von der Quarantäne in die Ausgangssperre ?

Ob ihm nach dann vier Wochen Quarantäne eine Ausgangssperre in die Parade fährt? „Das hängt von der Vernunft der Bevölkerung ab“, sagt Krauss. Er appelliert an alle, sich an die Regeln zu halten, um eine Ausbreitung des Virus’ zu hemmen und keine Ausgangssperre zu provozieren. Und wenn doch: „ Ausgangssperre und Quarantäne sind doch zwei paar Dinge.“

Von Dirk Reitmeister