Naherholung an Ostern: Keine Betretungsverbote für Hotspots

Gifhorn

Die Entscheidung fiel am Dienstag im Gifhorner Schloss: Der Landkreis wird über die Osterfeiertage nicht dem Beispiel anderer Kommunen folgen, die wegen der Corona-Krise beliebte Naherholungsgebiete sperren. Das teilte Landrat Dr. Andreas Ebel auf AZ-Nachfrage mit.

Die Stadt Wolfsburg nimmt nicht einmal besondere Anlässe wie das Osterwochenende als Grund, um den Allerpark, den Schillerteich und den Kaufhof als potenzielle Corona-Ansteckungshotspots dicht zu machen. Dort gelten Betretungsverbote seit einigen Wochen. Im Kreis Gifhorn sei das nicht nötig, sagt Ebel.

Verhalten am vorigen Wochenende war entscheidend

„Der Landkreis hat sich heute entschieden, kein Betretungsverbot für Naherholungsgebiete auszusprechen“, so Ebel am Dienstag. „Damit soll es der Bevölkerung ermöglicht werden, sich im Rahmen der zulässigen Regeln draußen zu bewegen und – wenn sie scheint – die Sonne zu genießen.“ Diese Entscheidung konnte Ebel zufolge auch deshalb so getroffen werden, weil sich am vorigen Wochenende nahezu alle Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer an Abstandsgebot und Verhaltensregeln gehalten hätten. Das hatte die Polizei bereits mit ihrer Einsatz-Bilanz bescheinigt. Ebel weiter: „Dieses besonnene Verhalten der Bürgerinnen und Bürger wird auch für das Oster-Wochenende vorausgesetzt.“

Situation weiter unter Beobachtung

Die Gifhorner sollten sich nicht auf dem bislang Geleisteten ausruhen, sondern ihren bisherigen Kurs beibehalten und geduldig sein, mahnt Ebel. Denn: „Sollte es jedoch zu nennenswerten Verstößen in bestimmten Gebieten und Gegenden kommen, werden dort unverzüglich entsprechende Betretungsverbote für die Bevölkerung ausgesprochen und umgesetzt. Die dafür notwendigen Schritte sind vorbereitet, und auch Kontrollen sind vorgesehen.“

Von Dirk Reitmeister