Auch wenn im Bildungszentrum des Landkreises Gifhorn wieder Betrieb ist, der Alltag wie vor Corona ist noch lange nicht zurück. „Dieses Jahr ist alles anders“, lautet das Motto im Team um Kreisvolkshochschul-Chefin Ricarda Riedesel. Anders steht dabei oft für digital oder online. So wird es für das zweite Semester in diesem Jahr kein gedrucktes Programmheft geben.

Wer den Haupteingang ansteuert, steht vor verschlossenen Türen. Denn der ist im Trakt der Kreismusikschule, und die hat Sommerpause. Die KVHS ist über den Eingang nahe des Verwaltungstrakts zu erreichen. „Wir arbeiten seit dem 18. Mai wieder“, sagt Riedesel. Mit Einbahnstraßenbetrieb: Eingang ist nicht gleich Ausgang. Raus geht es durch eine Tür am Ende des Flurs im langgezogenen Trakt mit den Unterrichtsräumen. Ein paar Stufen über eine Stahlgitterrost-Treppe, schon steht man an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Teilnehmer sollen sich möglichst nicht begegnen.

Unterricht zuhause: Auch die Gifhorner KVHS greift in Corona-Zeiten vermehrt auf digitale Angebote zurück. Quelle: dpa Archiv

Innen gibt es Spender mit Desinfektionsmittel. Wer länger als 15 Minuten im Haus ist, muss sich registrieren lassen. „Wir sind permanent am Reinigen“, berichtet Riedesel. Mehr als zwei Kurse dürfen nicht gleichzeitig das Haus betreten. Wer Yoga macht, kommt erst gar nicht zur KVHS, sondern in eine Tennishalle. „Unser Yoga-Raum ist jetzt ein Unterrichtsraum.“ Denn Platz brauche die KVHS nun über die Maße. Obwohl von den sonst üblichen 800 bis 900 Kursen pro Seminar wohl gerade mal die Hälfte liefen. Doch die Teilnehmer müssten eben Abstand halten. So sei die Nähgruppe auf zwei Räume verteilt. „Beim Töpfern ist es genauso.“

Unter den Angeboten, die wegen der Pandemie gar nicht laufen, zählen Kochkurse. Die sind bis auf weiteres aufs Eis gelegt, sagt Charlotte Dreschke. Deshalb fällt auch das Sommerprogramm der KVHS anders aus als gedacht. „Da stellt man sich kulinarische Vielfalt vor“, weiß Dreschke. „Da hatten wir richtig was vorgehabt.“ Pustekuchen. Stattdessen konzentriert sich das Angebot auf Bildung. Nebenbei hole man im Semester ausgefallene Sprachkurse nach, sagt Frauke Backofen. „Drei Viertel laufen wieder.“

Als Glücksfall bezeichnet Riedesel die neue Dozentin für Berufliche Bildung und EDV, Lara Wandel – eine Expertin für das Digitale: „Die richtige Frau zum richtigen Zeitpunkt.“ So rückt das Digitale verstärkt in den Fokus, etwa mit Webinaren. Riedesel: „Man probiert neue Sachen aus.“ Und lässt Altes durchaus mal liegen. Etwa das gedruckte Programmheft.

Darum gibt’s kein gedrucktes Heft

„Es wird keines mehr geben in diesen Jahr“, sagt Riedesel. Alles laufe über die Homepage, wer Fragen oder Probleme habe, könne anrufen und einen Termin vor Ort vereinbaren oder sich per E-Mail für Kurse anmelden. „Kein Mensch weiß, wie es im Herbst aussehen wird.“ Deshalb mache es keinen Sinn, jetzt ein Programm aufzulegen und ein Heft in Druck zu geben, das möglicherweise kurz darauf wieder überholt wäre. Auf der Homepage könne die KVHS tagesaktuell reagieren. Dort können ab sofort Interessierte schon nach ersten Angeboten stöbern. Was dann wirklich laufe, wenn es so weit sei, bleibe unter Vorbehalt abzuwarten. „Wir müssen ein anderes Marketing machen.“ Und die Kunden sich darauf einstellen.

Von Dirk Reitmeister