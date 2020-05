Feuerwehr-Nachwuchs im Stillstand: „Es tut in der Seele weh“

Landkreis Gifhorn

Nicht nur für die Aktiven der mehr als 100 Feuerwehren im Landkreis Gifhorn ruht der Übungsdienst. Bis auf Einsätze unter strengen Hygienevorgaben geht aktuell gar nichts. Schrittweise dürfen die Wehren nun wieder Dienste unter Auflagen aufnehmen – nicht jedoch aus Sicherheitsgründen die Kinder- und Jugendfeuerwehren. „Es tut gerade in der Seele weh“, sagt Christian Rolfs, stellvertretender Kreisjugendfeuerwehrwart. Mit viel Einsatz hatten die Wehren im Landkreis in den letzten Jahren um den Nachwuchs geworben - mit großem Erfolg. Ein bisschen Sorge habe man da schon, dass bei einigen der Kontakt abreißen könnte. Ein Highlight, das nur alle drei Jahre stattfindet - das Kreiszeltlager - sollte im Juli steigen. Bis zu 700 Teilnehmer wären dabei gewesen, bedauert Rolfs die Absage. Aber die Feuerwehren würden sich strikt an Corona-bedingte Vorgaben halten. Klare Botschaft: „Wir werden alle weitermachen.“ Und dass mancherorts Wehren Mittel und Wege finden, den Kontakt zu den jüngsten Mitgliedern zu halten, findet Rolfs „richtig super“.

So wie etwa die Kästorfer Jugendfeuerwehr mit ihrem Leiter Jan Holz. „Wir halten mit den Eltern Kontakt über Whatsapp.“ Auch in der Hoffnung, dass diese dann beim - noch nicht genau definierbaren Neustart - ihre Kinder ermuntern, wieder zur Feuerwehr zu gehen. In der Zwischenzeit erstellen Holz und Stellvertreterin Franziska Witt Videos, die bei Facebook und Instagram eingestellt werden. Franziska Witt führt etwa vor, wie ein Schotenstich gemacht wird. Wer es nachmacht, kann ein Foto machen und zurückschicken.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Wir erklären den Kreuzknoten - JF Corona Beschäftigung Wir haben bei Instagram eine Beschäftigungsaktion gestartet zum Thema Feuerwehrskills für Zuhause. Der Vollständigkeit halber ziehen wir hier auf Facebook nochmal nach! Teil 1 - Der Kreuzknoten Gepostet von Jugendfeuerwehr Kästorf am Dienstag, 7. April 2020

Die Resonanz war bislang toll, wie Holz berichtet. „Sogar Leute, die gar nichts mit uns oder der Feuerwehr zu tun haben, haben sich gemeldet.“ Nun möchten die Kästorfer das Angebot ausbauen und eine Art Homeschooling in Sachen Feuerwehrkunde für den Nachwuchs anbieten. „So können wir Wissen auffrischen.“ Und eben ein bisschen Kontakt halten. „Normalerweise würden wir uns jetzt gerade mehrmals sehen, weil die Wettbewerbssaison ansteht“, erzählt Holz. Ortsbrandmeister Marco Brand freut sich über die engagierte Jugendarbeit: „Das ist mega wichtig. Wir waren in den letzten Jahren auf einem sehr, sehr guten Weg bei der Nachwuchsarbeit. Ich hoffe, dass das nicht abreißt.“

Über das lange Pausieren des Feuerwehrnachwuchses ist auch Felix Brennecke, Ortsbrandmeister in Leiferde, nicht gerade glücklich. „Ich bin aber zuversichtlich, dass die Kinder und Jugendlichen wiederkommen. Hier im Ort reißt der Kontakt ja nicht so schnell ab.“ Jetzt besondere Angebote zu machen, hält er für weniger zielführend. „Die Kinder haben ja jetzt wieder Schule und unsere Arbeit lebt vom direkten Kontakt.“

„Ich vermisse die Rasselbande“

Etwas bange, wie es nach Corona weitergeht, ist Karsten Voge, Jugendfeuerwehrwart in Isenbüttel. „Ich habe Sorge, dass mir Mitglieder wegfallen. Die haben nun wegen der Schule so viel um die Ohren und dann vielleicht keine Zeit mehr.“ Überlegungen für den Neustart mache er schon, unter den jetzigen Corona-Auflagen stelle er sich jedoch die Frage, „wie ich da einen interessanten Dienst für die Jüngsten gestalten kann“. Auf jeden Fall sei das keine leichte Zeit. „Ich vermisse die Rasselbande schon sehr.“

Von Andrea Posselt