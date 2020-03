So entdecken Chefs ihre Freude an gelben Zetteln

Gifhorn

Schicken Chefs ihre Mitarbeiter mangels Arbeit wegen der Corona-Krise mit dem Tipp nach Hause, sich einfach krank schreiben zu lassen? Hausarzt Dr. Carsten Gieseking aus Müden macht aktuell verstärkt diese Beobachtung.

Auch Dr. Klaus-Achim Ehlers, Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, hat bei der einen oder anderen Telefonsprechstunde den Eindruck, dass er einen gelben Schein nicht unbedingt wegen einer ernsthaften Erkrankung rausrücken soll. Eine plumpe Aufforderung gebe es nicht, aber zwischen den Zeilen erahne er schon, was wirklich Sache ist. „Das ist nicht die breite Masse, aber schon vorgekommen.“ Zumal die Zahl der Telefonsprechstunde nach oben schnelle. Und es seien nicht nur kleine Betriebe, die so ihren Arbeitsmangel für eine gewisse Zeit offenbar überbrücken wollten.

Ärzte werfen mit Krankmeldungen nicht um sich

Klar schrieben er und seine Kollegen jetzt eher krank als sonst, sagt Ehlers – bei Erkältungssymptomen, die eben denen einer Corona-Erkrankung ähnelten. „Weil wir es nicht differenzieren können.“ Aber mal eben so werfe er mit den gelben Scheinen nicht um sich. Gieseking appelliert auch in dieser Hinsicht an Vernunft und Solidarität: „Wenn wir alles über die Krankenversicherungen abwickeln, geht uns das Kassenwesen auch noch in die Knie.“

Von Dirk Reitmeister