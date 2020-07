Gifhorn

Die meisten Gifhorner Familien vertragen sich offenbar auch unter erschwerten Bedingungen. Jedenfalls verzeichnet das Netzwerk gegen häusliche Gewalt keine Zunahme an Fällen, die auf den Corona-Shutdown und seine Folgen im zwischenmenschlichen Miteinander zurück zu führen wären. Allerdings dürften den Fachleuten zufolge nicht alle Fälle bekannt werden.

56 Fälle häuslicher Gewalt hat Christina Maier-Sparenborg von der Beratungsstelle Biss seit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens am 16. März registriert. Im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres waren es 42. Dennoch kann sie nicht bestätigen, dass die Corona-Krise die Spannungen in den zwischenmenschlichen Beziehungen auflädt. „In einem Fall wurde eine erhöhte Anspannung in der Familie durch Corona benannt.“

Plakataktion wirbt für Beratungsangebot: Das Netzwerk gegen häusliche und sexuelle Gewalt rechnete zur Corona-Krise mit steigenden Fallzahlen – was sich bislang nicht bestätigt. Quelle: Netzwerk gegen häusliche Gewalt Archiv

„Tatsächlich unterschieden sich die Gespräche der Corona-Zeit jedoch nicht von denen der sonstigen Zeiten“, sagt Maier-Sparenborg. „Beziehungskrisen waren nicht erst aktuell entstanden, sondern währten teilweise schon jahrelang.“ Eher ruhig sei es auch im Frauenhaus zugegangen, berichtet Christine Gehrmann vom Netzwerk gegen häusliche Gewalt.

Die Befürchtungen waren Mitte März dagegen groß: Wenn die Partner plötzlich den ganzen Tag auf engstem Raum zuhause sind, die nicht ausgelasteten Kinder quengeln, während die Eltern versuchen, ihre Arbeit im Homeoffice leidlich zu erledigen, und Zukunftssorgen die Haut dünn machen, könnte es verstärkt zu Eskalationen kommen, so die Fachleute. „Zunächst war von einem erhöhten Beratungsbedarf auszugehen, daraufhin wurden die Beratungszeiten auf Freitag und Samstag 17 bis 19 Uhr erhöht“, berichtet Maier-Sparenborg, wie die Biss sich auf die neue Situation eingestellt hatte. Doch dann kam alles ganz anders.

„In Anspruch genommen wurden diese Zeiten jedoch nur zu Beginn durch eine Person, die nach häuslicher Gewalt auf Präsenz-Partnerschaftsberatung bei der Awo wartete und somit die zusätzliche Telefonberatung der Biss zur Überbrückung nutzte“, sagt Maier-Sparenborg. Dabei hatte das Netzwerk um Gehrmann mit Plakataktionen noch auf die Beratungsangebote im Kreis Gifhorn hingewiesen.

„Die Beratung wird wenig angenommen – leider eigentlich“, sagt Liane Jäger vom Präventionsteam der Gifhorner Polizei. Sie ist einerseits froh, dass sich ihre Sorgen von März nicht bestätigt haben. „Unsere Fallzahlen sind im Normbereich.“ Andererseits ist der erfahrenen Polizeibeamtin klar: „Ein Dunkelfeld wird es geben.“ Nicht jeden Fall, wo dem Partner die Hand ausrutscht oder noch mehr passiert, bringe das Opfer auch zur Anzeige.

