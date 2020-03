Gifhorn

Die AZ berichtet für Sie täglich von den neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise. Bei uns lesen Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Stadt, der Region und Niedersachsen. Hier haben wir für Sie die wichtigsten Artikel rund um die Epidemie in Gifhorn zusammengefasst.

Die große Übersicht: Alles auf einem Blick

Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen aus Gifhorn und dem Landkreis: Auf unsere Spezial-Themenseite finden Sie alle Artikel zum Thema Coronavirus auf einen Blick.

Zahl der Verdachtsfälle und Ansteckungen: Wie ist der aktuelle Stand?

Wie viele Menschen sind in Gifhorn, im Landkreis und in Niedersachsen mit dem Coronavirus infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen – laufend aktualisiert.

Diese Veranstaltungen und Termine in Gifhorn fallen aus

Konzerte, Sport-Events, Messen und Märkte – immer mehr Veranstaltungen werden abgesagt und immer mehr Einrichtungen schließen. Hier finden Sie eine Übersicht.

Forscher auf der ganzen Welt suchen nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Quelle: Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dp

Die Entwicklung in der Corona-Krise im Landkreis Gifhorn hat stark an Fahrt aufgenommen. Die Stadt Gifhorn und der Landkreis haben weitere Maßnahmen getroffen, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Hier finden Sie weitere wichtigsten Texte des Tages zu diesem Thema:

Corona-Krise: Gifhorner Rettungsdienst appelliert an Bürger

Auf besondere Verhaltensregeln in medizinischen Notfällen weist der Gifhorner DRK-Rettungsdienst hin. Wer aktuell auf notärztliche Hilfe angewiesen ist und den Verdacht hat, mit dem Corona-Virus infiziert zu sein, soll das beim Notruf unbedingt melden.

Corona-Krise: So stellen LSW und Wasserverband Versorgung sicher

Sollten sich auch die Krankheits- und Quarantäne-Fälle in den Belegschaften häufen, so wäre doch die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Erdgas und Wasser gewährleistet. Das versichern LSW und Wasserverband Gifhorn auf Nachfrage der AZ. In Zeiten der Krise zahlen sich Automatisierung und Digitalisierung aus.

Corona-Shutdown: Gifhorns Läden und Kneipen dicht

Gifhorn gleicht seit Dienstagmorgen einer Geisterstadt. Die meisten Läden – bis auf wenige und genehmigte Ausnahmen – haben wegen der Coronavirus-Krise dichtgemacht. Noch kann keiner sagen, wann und wie es weitergeht.

So vorbereitet sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Kommen die Helfer, oder stecken sie in der Corona-Quarantäne? Die AZ sprach mit Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei über die Einsatzbereitschaft in Zeiten der Krise.

Für Schüler und Seniorenheime: Diese Corona-Vorbeugungen gelten in Gifhorn

Den Coronavirus in Schach halten: Darum gibt’s auch an Gifhorns Schulen und in Seniorenheimen im Kreisgebiet jetzt besondere Spielregeln. Hier finden Sie eine Übersicht der neuen Corona-Vorbeugungen, die jetzt in Gifhorn gelten.

Nicht jeder in Quarantäne wird gleich getestet

Nicht jeder, der wegen eines Kontaktes zu einem Corona-Infizierten oder -Verdachtsfall in Quarantäne kommt, wird auch gleich getestet. Warum nicht, erläutert ein Fachmann der AZ.

Hobby- und Kunstmarkt wegen Corona abgesagt

Vorsichtsmaßnahme wegen des Corona-Virus’ auch in Weyhausen: Die Gemeinde hat den Hobby- und Kunstmarkt abgesagt.

Fridays for Future sagt in Gifhorn Demo ab

Aufgrund der Ausbreitung des Virus Covid-19 und der mutmaßlichen Schließung der niedersächsischen Schulen wird die Fridays for Future Demonstration „Fünf vor Zwölf“ am Freitag, 13. März, nicht stattfinden.

Im Helios-Klinikum gelten ab sofort besondere Regeln

Um die Ausbreitung des Corona-Virus’ einzudämmen, aber auch um bereits erkrankte Menschen zu schützen, hat das Helios-Klinikum in Gifhorn besondere Regeln aufgestellt.

Lothar Krauss ist infiziert: Quarantäne geht jetzt in die Verlängerung

Lothar Krauss ist einer der am Corona-Virus Erkrankten im Kreis Gifhorn. Der Gifhorner Pastor lebt seit zwei Wochen in häuslicher Quarantäne. Die AZ hat mit ihm über die neue Situation gesprochen.

