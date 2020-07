Gifhorn

Mit Antikörpertests wollen Wissenschaftler ergründen, wie weit verbreitet das Corona-Virus in Deutschland bereits ist. Zuletzt kündigte das Helmholtz-Zentrum eine deutschlandweite Studie an, die jetzt mit Massentests in Reutlingen startet. Die Nachfrage nach Antikörpertests im Kreis Gifhorn ist dagegen offenbar eher verhalten – Tendenz sinkend.

Am Anfang der Pandemie setzten auch Mediziner ihre Hoffnung auf den Antikörpertest: Wer Antikörper gebildet habe, habe die Krankheit bereits hinter sich und sei immun. So die Erwartung im zeitigen Frühjahr. Inzwischen ist Ernüchterung eingetreten. Die Konzentration liegt deshalb auf einem ganz anderen Verfahren.

Abstrich nehmen: Diese Rachentests zeigen an, ob ein Patient gerade jetzt an Covid 19 erkrankt ist. Der Landkreis Gifhorn hat davon schon mehr als 1860 Tests vorgenommen. Quelle: dpa Archiv

Täglich etwa zwei bis drei Rachenabstriche nimmt seine Praxis, sagt Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Das sind jene Tests, die eine aktuelle Infektion nachweisen. „Für das Gesundheitsamt ist der direkte Virusnachweis mittels PCR aus einem Nasen/Rachenabstrich die schnellste und sicherste Nachweismethode für das Vorliegen einer SARS-CoV-2 Infektion, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern“, so Amtsarzt Josef Kraft. Mehr als 1 860 solcher Tests hat das Amt seit Mitte März vorgenommen.

Beim Gesundheitsamt zahlt die öffentliche Hand den Abstrich, beim Arzt die Krankenkasse. In diesen Fällen sind die Tests aus medizinischer Sicht notwendig, etwa wegen einer konkreten Infektionsgefahr durch Kontakt zu einem Infizierten. Wer ohne triftigen Grund einen Corona-Test vornehmen lassen will, zahlt laut AOK etwa 100 Euro. „Wir haben aber auch schon Werte über 200 Euro gehabt“, sagt ein Sprecher.

Geringe Nachfrage bei Patienten

Antikörpertests durch Blutabnahme, die eine länger zurück liegende Infektion aufdecken sollen, sind laut Ehlers schon für 20 Euro zu haben. Dennoch hat er erst insgesamt etwa zehn Nachfragen gehabt, die meisten kurz vor Öffnung des Lockdowns. Das Interesse sinke, wohl auch weil sich die Hysterie langsam lege. Auch er selbst sieht diesen Test nicht mehr als Allheilmittel zur Klärung der Durchseuchung an. „Auf blauen Dunst“ damit die Bevölkerung zu testen, mache keinen Sinn – allerhöchstens bei einem Corona-Hotspot.

Nachteile des Antikörpertests

Denn der Antikörpertest habe Nachteile. Zeige er an, dass es keine Antikörper gebe, dann sei das auch so, sagt Ehlers. Aber das Ergebnis „positiv“ treffe bei den besten Tests in 99 von 100 Fällen zu. Bei Massentests von mehreren Tausend Menschen sei eine Fehlerquote von einem Prozent schon erheblich. „Da gäbe es dann zu viele falsch positive.“ Und damit vermeintliche Sicherheit beim Getesteten, der sich immun wähne, es aber gar nicht sei.

Hinzu kommt laut Kraft, dass der Antikörpertest nichts über die Qualität der Immunisierung aussage. Bislang gebe es keine wissenschaftlich verlässlichen Daten darüber, ob aufgrund des reinen Nachweises von Antikörpern ein Infektionsschutz vorliege, so Kraft. „Ebenso ungeklärt ist die Dauer einer möglicherweise vorliegenden Immunität.“

Von Dirk Reitmeister