Kreis Gifhorn

So viele Großevents im Kreis Gifhorn hat die Corona-Pandemie in diesem Jahr schon unmöglich gemacht – ob wenigstens die Weihnachtsmärkte stattfinden können? Die Veranstalter sind skeptisch angesichts der Fristen, die sich immer weiter nach hinten schieben. Und das erschwert auch die Planungen. Denn eigentlich würden jetzt schon die Vorbereitungen laufen. Doch es droht, dass diese sich in wenigen Monaten oder Wochen als für die Katz heraus stellen.

Talene Wiards-Reißmann vom Verein Dorf und Leben in Groß Schwülper atmete Ende Februar auf. Für den Ostermarkt „war alles in Sack und Tüten“. Sie konnte es vor Freude gar nicht fassen, mit der Vorbereitungsarbeit fertig geworden zu sein. Und dann kam Corona und machte alles zunichte. Für den traditionellen Adventsmarkt am ersten Adventswochenende liegen ihr schon die ersten Anmeldungen von Beschickern vor. Doch so etwas wie im Februar will sie eigentlich nicht noch einmal erleben.

Anzeige

Zur Galerie Für viele ist die Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte undenkbar: Doch wegen der Corona-Krise ist es unsicher, ob die Veranstaltungen laufen können. Bis Ende Oktober sind Großevents aktuell verboten.

Der Markt lockt jedes Jahr tausende Menschen in die Okerhalle und das Bürgerhaus in Groß Schwülper. Dichtes Gedränge gehört zur Tradition. Wiards-Reißmann ist klar, was das in diesem Jahr heißt: „Wir sind skeptisch, dass es stattfinden kann.“ Zumal die Frist für Großveranstaltung inzwischen bei Ende Oktober liegt – gerade mal ein guter Monat vor der Adventszeit. „Wir würden es gern machen.“ Doch sie will nicht, dass Groß Schwülper in die Reihe der Superspreader-Namen aufgenommen wird.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Thomas Lepke vom Kultur- und Heimatverein Müden geht es genauso. Normalerweise wären in diesen Tagen die Einladungen schon rausgegangen, die Vorbereitungen im vollen Gange. Doch: „Wir hängen noch in der Luft.“ Ihm schwant Übles, nachdem der Kultur- und Heimatverein schon das Dreschfest für Ende August abgeblasen hat. Noch stehe der Weihnachtsmarkt aber im Kalender. Mit einer Absage tut sich der Verein schwer, denn der Weihnachtsmarkt in Müden habe einen großen Stellenwert. „Uns würde etwas fehlen.“

Nach den Sommerferien Klarheit?

Lepke blickt auf einen Termin, den auch Martin Ohlendorf von der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft der Stadt Gifhorn nennt: das Ende der Sommerferien. Beide meinen, dann mehr zu wissen, wie es um die Weihnachtsmärkte steht. „Wir machen uns jeden Tag Gedanken“, sagt Ohlendorf. Doch man müsse erst einmal die weiteren Entwicklung abwarten. Alles andere wäre Glaskugelleserei. „Es ist schwierig für die Schausteller“, ist Ohlendorf klar. Und auch für die Besucher des Weihnachtsmarktes, die gemeinsam Glühwein in der stimmungsvoll beleuchteten Fußgängerzone genießen wollen. „Das gehört zur Weihnachtszeit ja dazu.“

Keine Großveranstaltungen mit 1 000 oder mehr Teilnehmern bis mindestens einschließlich 31. Oktober: „Was darüber hinaus passiert, ist noch nicht absehbar“ sagt auch Landrat Dr. Andreas Ebel. Daher könne der Landkreis nicht verlässlich sagen, ob der Schlossmarkt zum Advent oder allgemein Weihnachtsmärkte stattfinden können. „Erst wenn das Land Niedersachsen Verordnungen trifft, die bis Dezember gelten, können verlässliche Aussagen dazu getroffen werden.“

Von Dirk Reitmeister