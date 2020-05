Darum stimmen private Musikschulen trotz Corona keinen Blues an

Gifhorn

Eigentlich sind sie ja Konkurrenten. Doch die Corona-Krise lehrt vier private Musikschulen im Kreis Gifhorn gerade, dass sie gemeinsam stärker sind. Alle profitieren von einem vorher nicht gekannten Erfahrungsaustausch. Der soll auch nach Überstehen der Pandemie nicht verklingen.

Wenn die Schüler nicht in die Musikschule kommen, dann kommt die Musikschule eben zu den Schülern – aber online. „Ich war der erste, der gestreamt hat“, sagt Knut Könecke von Compás in Meinersen. Aber: „ Achim hat es dann professionalisierter aufgezogen.“ Und konnte die besten Tipps geben.

Gemeinsam stärker: Sie bleiben Konkurrenten, doch mit einem Erfahrungsaustausch helfen sich vier private Musikschulen gegenseitig auf dem Weg durch die Corona-Krise. Quelle: Sebastian Preuß

Achim ist Achim Niemann von der Musikschmiede, ebenfalls aus Meinersen. Er hat viel Einzelunterricht. Da klappe das ganz gut am Bildschirm. Die Arbeit damit sei allerdings sehr aufwändig. Der Umgang mit der Technik, die Terminabsprachen mit den Schülerinnen und Schülern und noch mehr Administratives: Das nehme viel Zeit in Anspruch, zahle sich letztendlich aber aus, sagt Niemann. „Ich habe keine Kündigungen bekommen.“ Die eine Kundin oder der andere Kunde nehme allerhöchstens eine Auszeit, um später bei Normalisierung wieder einzusteigen. Wie seine Kollegen ist er dankbar, dass Schüler und Eltern bei der Stange bleiben.

„Online-Unterricht? Da musst Du Dich komplett umstellen“, sagt Volker Schlag vom Kultbahnhof in Gifhorn. Wer dann von Erfahrungen anderer lernen könne, habe einen echten Vorteil. „Du kannst nicht immer gleich alles googeln, wenn es mal schnell gehen soll“, sagt Herwart Sass von der Gifhorner Kiwi-Musikschule. Ein Ratschlag aus dem Kollegenkreis, der inzwischen eine eigene WhatsApp-Gruppe dazu gegründet hat, sei hilfreicher. „Ich finde es gut, dass wir uns austauschen“, sagt Sass. Zumal laut Schlag private Musikschulen nicht so wie öffentliche mit Zuschüssen gestützt werden. So haben sie gelernt, dass sie gemeinsam stärker sind.

Corona-Song aus Gifhorn mit positiver Message Verschwörungsirrglaube und Verharmlosungen sind nicht seins und regen ihn inzwischen tierisch auf: Mit einer positiven Message steuert Gifhorns Vollblut-Musiker Volker Schlag einen Corona-Song bei. „Komm tanzen wir“ werde lebensbejahend die positiven Begleiterscheinungen, die die Krise mit sich bringt, ins Rampenlicht rücken: gemeinsam in der Familie Spiele spielen oder kochen zum Beispiel. „Bitte behaltet das bei, vergesst es nicht“, ruft Schlag damit auf. Der Style orientiert sich an TexMex, einem von seiner Lieblingsband Mavericks bekannten Mexiko-Sound. Produziert hat er das mit seinem Bruder Dirk Schlag, den Tanz hat Ehefrau Katharina entwickelt, am Text hat er zusammen mit dem Texter Michael Sellin geschrieben. Insgesamt hätten etwa 20 bis 30 Leute auch aus dem Kultbahnhof-Team und der Band Brenner an dem Stück und dem Video gearbeitet, das Schlag am Freitag, 15. Mai, um 18 Uhr auf Youtube hochladen will. Über seine sozialen Medien wünscht sich Schlag, dass ihm Musikfreunde Videos zurück schicken, auf dem sie selbst zu „Komm tanzen wir“ tanzen.

Im Kultbahnhof gibt es jetzt auch ein Einbahnstraßensystem mit zahlreichen Schildern, die den Schülern den Weg weisen. „Wir haben zusammen ein Hygienekonzept entwickelt“, sagt Schlag. Und so gehen sie jeder für sich sein Ding machend, aber eben auch ein Stück weit gemeinsam in eine neue Normalität zurück. Niemann ist klar, dass er in 54K-Modem-Zeiten seine Musikschule hätte dicht machen können und die heutige Breitbandtechnik sein Unternehmen weiter ermöglicht. Doch ersetzen könne sie den persönlichen Kontakt nicht. Und so wird auch er den Gesicht-zu-Gesicht-Unterricht wieder aufnehmen – mit entsprechenden Schutzmaßnahmen.

Gibt’s vielleicht ein gemeinsames Konzert?

„So ein Zusammentreffen wie hier hätte es so nie gegeben“, sagt Könecke, welchen Einfluss die Corona-Krise auf den Kollegenkreis genommen hat. Schlag: „Natürlich sind wir Konkurrenten.“ Und doch könne der eine vom anderen lernen. Deshalb planen sie, ihre WhatsApp-Gruppe und ihren Erfahrungsaustausch beizubehalten – die nächste Gelegenheit, wo der einzelne zu neuen Verordnungen oder Gegebenheiten einen Ratschlag braucht, kommt bestimmt. Schlag: „Und Konkurrenz belebt ja auch.“ Man müsse ja nicht gleich miteinander ins Bett, sagt Sass grinsend. Aber vielleicht auf die Bühne: So kommt der Gedanke eines gemeinsamen Konzerts zur Sprache.

Von Dirk Reitmeister