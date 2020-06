Corona-Krise im Landkreis: „Frauen leisten noch mehr als vorher“

Landkreis Gifhorn

Mitte März hat sich der Tagesablauf in allen Haushalten grundlegend geändert. Von jetzt auf gleich hieß es, in den eigenen vier Wänden das Leben neu zu organisieren. Ein Spagat vor allem für Mütter im Landkreis Gifhorn. Da hieß es, Kinder zu betreuen, den Haushalt in Schwung zu halten. Erschwerte Härte für jene, die auch noch als Pflegekraft, Krankenschwester, Verkäuferin in systemrelevanten Berufen arbeiten.

„Es hat sich gezeigt, wie flexibel Frauen sind“

Berit Hartig, als Beraterin der Landwirtschaftskammer im Vorstand der Kreislandfrauen Gifhorn aktiv, kann aus eigenem Erleben schildern, wie die letzten Wochen für viele Frauen waren. „Man kommt an seine Grenzen“, sagt sie. Berufstätig sein und drei Kinder parallel in diesen Zeiten im Blick zu haben, das verlange einiges ab. Einiges aus der gewohnten Tagesstruktur sei plötzlich weggefallen. Keine Betreuung der Kinder, kein Mensaessen dort – „das bedeutete mehr Einkaufen, mehr Kochen. Ein Aufwand, der viel Zeit kostete und in der Zeit kaum gesehen wurde von außen.“ Zwei bis drei Wochen könne man an seine Grenzen gehen, aber so sei die Phase doch recht anstrengend gewesen. Zeitgleich musste Berit Hartig auch noch den Job wuppen. Ihr Glück: Sie konnte sich zeitweise freistellen lassen. Ihr Fazit: „Es hat sich gezeigt, wie flexibel Frauen sind. Mir hat da die Anerkennung der Politik gefehlt. Das hat mich auch ein Stück weit geärgert.“ Wenn sie sich die Riege der Entscheidungsträger in Berlin anschaue, auch kein Wunder: „Da haben viele Kinderlose Gesetze erlassen.“

„Viele existenzielle Sorgen“

Für Natascha Heumann, Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Meinersen, hat sich in der Krise eines gezeigt: „Frauen leisten noch mehr als vorher.“ Schlecht bezahlte Jobs noch obendrauf neben der zusätzlichen Kinderbetreuung und dem Haushalt. Viele Frauen, die nun ihre Minijobs verloren haben und keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, suchen Beratung. „Das sind gerade viele existenzielle Sorgen.“ Heumann stellt generell in Fragen, wo in der Gesellschaft die Prioritäten gesetzt werden in der Corona-Krise. „Für die Pflege gibt es Beifall und die Lufthansa bekommt neun Milliarden Euro. Für die hätte ja auch mal klatschen gereicht.“

Familien in der Corona-Krise: Licht und Schatten Familien in der Corona-Krise – da gab es viel zu wuppen. Licht und Schatten hat die erste Zwischenbilanz, die Annette Meyer-Kassner vom DRK-Familienbüro zieht. „Die Organisation des Alltags mit Kindern ist zum Teil ausgesprochen nervenaufreibend, wenn zeitgleich die Familie gemanagt und das Arbeitspensum erreicht werden muss.“ Da mussten komplett neue Strukturen für den Tagesablauf festgelegt und bewältigt werden. „Auch die Kinder sind vermehrt gefordert, zu lernen sich selbst zu beschäftigen. Manche haben zum Erstaunen Ihrer Eltern ganze Buchbände verschlungen oder täglich Saltos auf dem Trampolin geübt“, nennt Meyer-Kassner aber auch positive Effekte. Für Stressfaktoren sorgten dann wieder Konflikte zwischen den Kindern und das Home Schooling. Der Wegfall der Hilfen von Großeltern sei ebenfalls belastend gewesen. Auf der anderen Seite seien die Eltern für die Kinder auch präsenter gewesen. Das Familienbüro Stadt und Landkreis Gifhorn ist auch gerade in Corona Zeiten Ansprechpartner, wenn es um Fragen zur Kinderbetreuung, zu Themen wie Überlastung, Finanzen, Umgangsrecht und weitere geht. Auch wenn Eltern nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder zuhause beschäftigen können, geben die Kolleginnen vom Familienbüro praktische Tipps. Kontakt montags, mittwochs, donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon (0 53 71) 80 44 40 und per Mail unter familienbuero@drk-gifhorn.de.

Kinderbetreuung, einspringen bei der Pflege von Angehörigen – in der Corona-Zeit hätten sich viele noch zusätzlich ein Paket draufgesetzt, sagt Heumann. Jetzt seien viele „am Rande des Wahnsinns“. Für Heumann ganz klar: Es muss sich dringend etwas ändern. Ihre erste Idee: „Alle Frauen in Deutschland sollten fünf Minuten zusammen streiken. Dann sieht man mal, wie Deutschland funktioniert.“

Parallel arbeiteten die Gleichstellungsstellen im Landkreis jetzt schon daran, ein Format aufzulegen, in dem all die nun erkannten Schwachstellen besser aufzufangen sind, insbesondere für alle alleinerziehenden Väter und Mütter. Eine noch dunklere Seite habe die Corona-Zeit auch noch für einige Frauen. „Die Dunkelziffer bei der häuslichen Gewalt ist nicht bekannt. Wie auch, wenn die Frauen zu Hause sitzen und nicht telefonieren können.“

Von Andrea Posselt