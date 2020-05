Gifhorn

Mit den neuesten Zahlen vom Gesundheitsamt vom Sonntagabend sind jetzt 126 vom Corona-Virus Betroffene zwischen Wittingen und Meine, Ahnsen und Brome bekannt. Alle anderen Zahlen vom Vortag haben sich nicht verändert, es bleibt bei vier Toten bislang.

120 Infizierte seien bereits genesen, teilte der Landkreis Gifhorn weiter mit. Die Zahl der getesteten Menschen liegt unverändert bei 689. Bislang sind vier Menschen gestorben, auch bei dieser Zahl gibt es keine Veränderung.

Unverändert sind auch die Regeln zum Schutz vor dem Virus in Corona-Zeiten: Regelmäßig mit Wasser und Seife Hände waschen, in den Ellbogen husten, in ein Einmal-Taschentuch niesen und zu anderen Menschen mindestens 1,5, besser zwei Meter Abstand halten.

